Doc. dr Dragan Vuković: Stalni rad daje uspjeh

Za generacije onih koji su iz Pljevalja otišli, za one koji odlaze i za one koji će tek otići dolazak u rodni grad ima veliki značaj. Kao što vino ima buke, tako i grad na tromeđi ima specifičan duh i atmosferu. Stvarale su ga različite kulture i mentaliteti koji su se vijekovima preplitali na ovom mjestu, a odlikuje ga emotivno i mentalno zdravlje onih koji u njemu stasavaju u ljude otvorenog srca, spremne da pomognu, da prigrle, da pritrče i dočekaju. Takav osjećaj prenosi docent doktor Dragan Vuković, Pljevljak koji je u Beograd otišao davne 1976. godine. Kada je ovoga ljeta došao da obiđe zavičaj, kao i svake godine, cariniku je prijavio da sa sobom nosi sedamnaest kofera uspomena. Upravo onoliko koliko je godina proveo u Pljevljima, a svaka je za njega jedan kofer prepun emocija i uspomena koje su u njegovom životu ostavile trajan pečat. Što je stariji, kaže, zavičaj mu je sve draži. U počektu je dolazio iz obaveze, a sada iz dubokog zadovoljstva i pijeteta prema roditeljima koji su ovde sahranjeni. Priznaje da voli Beograd, i da se baš i ne osjeća kao tipičan Crnogorac, jer je život i porodicu gradio u tom gradu, da mu je Beograd dao mnogo i da u svom gradu vjerovatno ne bi uspio da se ostvari kao tamo. Ipak, ako postoji kosmička energija, tvrdi Dragan, ona se nalazi na mjestu u kom je čovjek rođen.

Dragan (59) je porodicu i karijeru gradio u Beogradu, gdje živi sa suprugom Gordanom, koja je Valjevka, i sinom Uglješom. Već tri godine radi na poslovima načelnika sekretarijata za energetiku, a po obrazovanju je ekonomista. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu, magistrirao je na menadžmentu saobraćaja i komunikacija, a doktrorirao javno-privatno partnerstvo kao podsticaj razvoju. U zvanje docenta biran je na Univerzitetu Singidunum i Univerzitetu Union.

Veliko radno iskustvo i znanje sticao je na brojnim odgovornim rukovodećim funkcijama u stresnim vremenima tranzicije. Od 2009. do 2014. godine bio je pomoćnik gradskog sekretara za bezbjednost u saobraćaju, bezbjednost i informisanje, a od 2005. do 2009. godine bio je direktor Centra za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda. Prije toga radio je na poslovima komercijalnog direktora Philip Morris-a u Srbiji, a kao rukovodilac komercijalnog sektora prodaje u novinskoj kući POLITIKA proveo je sedam godina.

– Privatno i profesionalno sam ostvaren. Sin Uglješa je lekar, još uvek je nezaposlen, a planira da specijalizira oftamologiju. Odlazak u veliki grad ili u inostranstvo je kao skok padobranom iz aviona, ne znate da li će da se otvori ili ne. Kad sam došao u Beograd kao da mi se padobran jako kasno otvorio, a prizemljenje je bilo malo tvrđe. To mi je pomoglo da shvatim da je jako važan uloženi trud. Iako smo mi skloni brzim, instant rešenjima, to kratko traje, pa zato savetujem i mlade da se uloženi trud uvek isplati. Ja i danas učim i radim na sebi, samo stalno unapređenje i stalni rad na sebi daju rezultete i uspeh – iskren je Dragan, koji smatra da kada podvuče crtu shvata da mu je Gospod Bog dao možda i više nego što je zaslužio u zdravstvenom smislu, dok je u profesionalnom zaslužio sve vlastitim radom i zalaganjem, a funkcije koje je obavljao bile su isključivo stručne.

Na prvom mjestu Draganu je zdravlje i sreća njegove porodice, a u profesionalnom smislu planira da završi poslove u gradskoj upravi, jer je, tvrdi, obaveza i dužnost starijih i iskusnijih da omladini ostave dobar ambijent za život i rad.

– Mi smo u nasaleđe dobili odlične stvari i imamo obavezu prema mladima da ostavimo društveni ambijent u kome treba da se osećaju sigurno i lepo. Mladi ljudi su u velikom problemu, jer je svet prepun draži i teško im je da izaberu. Moji planovi su usmereni ka tome da, u onom delu u kom radim, stvorim pristojan ambijent za sve mlade ljude koji tu ostaju. Ovo nije populistička izjava, jer od onog trenutka kada mi je sin rekao da želi da ide u Nemačku da radi, imam samo jednu ideju – šta ja u mom okruženju mogu da uradim dobro za mlade ljude – priča Dragan, koji priznaje da je za njega izuzetno bolno saznanje da mladi ljudi odlaze, a posebno mu je tužno kada vidi koliko je mladih otišlo iz Pljevalja. Kaže da je očekivao da se njegov rodni grad mnogo više izgradi, širi se i bude veći, jer smatra da ima ono što mnogi gradovi nemaju.

Pljevalja, kakva su bila dok je u njima rastao, sjeća se sa zebnjom. Za njega ona i dalje nisu izgubljeni grad, imaju ekonomske i turističke resurse i potencijal, ali smatra da je najveći problem to što trenutno ne postoji ideja. Sa posebnom sjetom i poštovanjem sjeća se gimnazijskih dana, profesora i druženja. Sjeća se korzoa i njegova tri drveta ispred Hotela „Pljevlja“ i Mlječnog restorana ispred kojih je proveo srednjoškolske dane. Žao mu je, kaže, što se gasi izuzetna kultura i tradicija šetanja, pozdravljanja, razgovora, pristojnog odijevanja. U svoj grad dolazi da obiđe rodbinu, iako od najuže porodice više niko nije u Pljevljima. Brat je profesor na Učiteljskom fakultetu, a sestra profesor ruskog u penziji i oboje žive u Beogradu. Posebno voli da posjeti Manastir Svete Trojice, u kom je kršten, Crkvu Svete Petke, Dubočicu, i priznaje da je shvatio koliko je vjera važna za svakog čovjeka i neophodna cijelom društvu.

– O nekoliko stvari ne govorim – o poštenju, jer samtram da je to degutantno i o veri, ako me neko ne pita. To je zato što smatram da je vera u nama, jer, kao što je rekao patrijarh „nije bitno da li idete u crkvu, bitno je da je crkva u vama, gde god da se nalazite tu će vam biti crkva ako ste sa Gospodom“. Ja moram da priznam da sam se bio udaljio od vere. Kršten sam sa nepunih godinu, bio sam u veri, ali ono što sam ja radio nije bila baš do kraja vera. Vera je post, liturgija i pričest. Da biste to radili, trebate da se pomirite sa sobom i sa svima drugima, da širite ljubav, da ne budete gordi. Vera je nešto što meni daje ljubav za sve bližnje ljude oko mene, i za mene. Ko nije spreman da bude istinski u veri taj nije spreman da bude dobar čovek – zaključuje Dragan i ističe kako beskrajno poštuje sve vjeroispovijesti, jer i u porodici ima multinacionalni sastav Mađara, Muslimana,Albanaca, Hrvata i smatra da to životu daje posebnu draž.

Plodonosan rad

U poslovnim krugovima za docenta doktora Dragana Vukovića kažu da važi za afirmisanog eskperta za profesionalno upravljanje kompanijama, za dinamičan konomski razvoj i ostvarivanje potpune upravljačke i komunikacione strategije u kompleksnom okruženju. Izdao je tri Monografije od nacionalnog značaja i publikovao preko 10 međunarodnih radova prezentovanih i štampanih u cjelini.

Kreator je i organizator prvog Sajma Zapošljavanja u Hali sportova na Novom Beogradu 2006.godine, na kom je 45 kompanija ponudilo 250 radnih mjesta. U 2007. godini organizovao je još dva sajma Zpošljavanja, na kojima je ukupno zaposleno preko 750 ljudi sa evidencije NSZ-a.

Trenutno je zadužen za JPP i ESCO projekte i kreiranje ambijenta za primjenu mera energetske efikasnosti u skladu sa evropskom direktivom 20/20/20 do 2020.godine. Takođe, vođa je tima za formiranje FONDA energetske efikasnosti Grada Beograda. Pored toga član je tima za stručnu podršku u raelizaciji ESCO projekata na objekatima čiji je osnivač Grad Beograd.