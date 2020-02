„Mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti ni SAD ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Dejtonski sporazum srušen, pre svega intervencijom međunarodnog faktora“, rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je naveo da će vreme pokazati koliko je Republika Srpska ozbiljna u toj nameri, navodeći da Srpska ima izbor između dve opcije, od kojih je jedna da dozvoli sebi da tiho nestane i bude urušena kroz „smrtonosni“ paket koji su napravili međunarodna zajednica i bošnjačka strana u Sarajevu, prenosi RTRS.

„U prvoj fazi to je bilo realizovano preko visokog predstavnika i nametanja rješenja, a sada to rade preko Ustavnog suda, želeći da to zaštite pričom o vladavini prava. Da je riječ o vladavini prava ne bi tu odlučivali tri stranca i ambasade“, istakao je Dodik.