Dogovorene izmjene Zakona o trgovini: Radna nedjelja tokom sezone, obećane veće dnevnice

Zaposleni u trgovini tokom ljetnje i zimske turističke sezone, odnosno od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara, neće imati slobodnu nedjelju, kao što je to do sada bio slučaj. Kako je „Danu“ kazala zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović, uvažavajući činjenicu da je Crna Gora turistička destinacija i da je neophodno dalje punjenje budžeta, socijalni partneri – Vlada, poslodavci i sindikati – sagledavajući sve mogućnosti, a uz direktno učešće predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, postigli su kompromis da se od zabrane rada nedjeljom u trgovini, po osnovu člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, predvidi privremeni izuzetak kojim bi se u toku ljetnje i zimske turističke sezone u periodu 2023/2024. godina omogućio rad nedjeljom u trgovini na veliko i malo.

– I to na sledeći način: trgovina na veliko i malo može se obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara, isključivo u jednoj smjeni, u vremenu od 7 do 15 časova ili od 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara, u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova. Trgovci koji obavljaju trgovinu na naprijed navedeni način mogu istu obavljati samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji jedne opštine (jedinice lokalne samouprave). O prodajnom objektu u kojem će obavljati trgovinu za vrijeme sezone trgovac je dužan da obavijesti Inspekciju rada najkasnije 15 dana prije početka rada, dok će Inspekcija rada te podatke dostavljati nacionalnim sindikalnim centralama. Trgovac koji obavlja rad nedjeljom za vrijeme sezone dužan je da zaposlenom koji obavlja rad nedjeljom omogući da kao dan godišnjeg odmora koristi prvu narednu subotu. Zaposleni koji radi nedjeljom imao bi pravo na uvećanje zarade u iznosu 80 odsto po času – rekla je Mihailović, dodajući da je Socijalni savjet, koji čine predstavnici reprezentativnih sindikata, reprezentativnog udruženja poslodavca i Vlade Crne Gore, na sjednici 31. marta 2023. godine usvojio Preporuku o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjoj trgovini koju je uputio Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma na razmatranje.

Ona ističe da su sindikati pristali na pregovore i kompromis jer su smatrali da moraju biti uključeni u proces kako ne bi došlo do potpunog ukidanja prava na nerednu nedjelju ukoliko bi takva inicijativa potekla isključivo od Vlade ili lobiranjem poslodavaca u parlamentu.

Savjetnik za pravna pitanja u Uniji poslodavaca (UPCG) Filip Lazović kazao je za „Dan“ da je UPCG od 2019. godine, kada je uvedena neradna nedjelja, zauzela stav da to nije dobro za privredu i u tom stavu su uporno istrajavali. On ističe da je nakon višegodišnjih pregovora došlo do kompromisa da se na godinu dana ukine neradna nedjelja tokom turističke sezone.

– Ovo će važiti godinu dana, a zaposlene će sledovati uvećana dnevnica od 80 odsto. Takođe, marketi će moći da rade samo u jednoj smjeni, a preduzeća bi odlučivala koji će im objekti raditi. Ukoliko neko procijeni da mu se ne isplati da radi nedjeljom, on ne mora da radi. Cilj je da se tokom sezone maksimalno valorizuje turistička ponuda i da turisti mogu da kupuju i da se više troši. Dakle, cilj je da se pojača ekonomska aktivnost, da turisti troše više, da poslodavci bolje rade, a da država ima više prihoda od poreza – rekao je Lazović.

Kada je riječ o pravu na slobodan dan sedmičnog odmora, Ivana Mihailović ističe da treba imati u vidu da po međunarodnom i nacionalnom radnom zakonodavstvu radna sedmica traje 40 sati i može biti petodnevna ili šestodnevna.

– Zaposleni koji rade petodnevnu radnu sedmicu imaju pravo na dva dana sedmičnog odmora, dok zaposleni koji rade šestodnevnu radnu sedmicu imaju pravo na jedan dan sedmičnog odmora. Dakle, zaposlenima se garantuje jedan dan sedmičnog odmora u toku radne sedmice. USSCG očekuje da će postojati stvarna, a ne samo deklarativna volja svih socijalnih partnera i institucija sistema da, ukoliko ovakav model kao testni model bude zaživio za vrijeme turističke sezone, ulože posebne napore da isprate primjenu tog modela i predvide nultu stopu tolerancije za bilo kakvo kršenje ovog prava. Ukoliko ovaj model zaživi, USSCG će, kao i do sada, apelovati na sve zaposlene u trgovini da anonimno prijavljuju sve nepravilnosti sa kojima se suoče jer ćemo jedino na taj način zajedno stati na put svim nezakonitostima – kazala je Mihailović.



Vlada pristaje na sve

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović poručio je juče da će Vlada prihvatiti ono što dogovore sindikat i poslodavci.

– Drago mi je što ti razgovori idu u dobrom pravcu i mi čekamo da vidimo šta će se oni dogovoriti. Sve što oni dogovore nama je potpuno prihvatljivo – izjavio je Đurović, koji smatra da bi eventualno ukidanje neradne nedjelje pozitivno uticalo na državni budžet, odnosno da bi došlo bi povećanja prihoda.

