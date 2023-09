Dok premijer putuje, gorivo postaje luksuz

Cijene goriva će od utorka biti veće za četiri do sedam centi po litru. Građani očekuju da Vlada smanji akcize, ali iz resora finansija nije upućen nikakav predlog tim povodom, a zbog odsustva premijera, koji je u Njujorku, nije bilo ni redovne sjednice Vlade

Cijene goriva od utorka će gotovo izvjesno biti veće za četiri do sedam centi, potvrđeno je „Danu“ iz naftnih kompanija.

Benzin će, prema podacima od petka, poskupjeti za četiri centa, a eurodizel i lož-ulje za sedam centi po litru. Tako će od utorka cijena benzina BMB98 biti 1,74 eura po litru, a BMB95 1,7 eura po litru. Eurodizel će koštati 1,65 eura, a lož-ulje 1,62 eura. S obzirom da su ovo proračuni prema parametrima od petka, moguće je da do ponedjeljka dođe do odstupanja za najviše do jedan cent.

Vlada, koja može da utiče na cijene goriva kroz smanjenje akciza, ove sedmice nije imala redovnu sjednicu, a ni na telefonskoj sjednici održanoj u srijedu nijesu razmatrali opcije da se smanje cijene naftnih derivata, ali su zato na dnevnom redu bile odluke koje se tiču putovanja premijera Dritana Abazovića. On je već nekoliko dana u Njujorku, kao dio crnogorske delegacije na zasjedanju Ujedinjenih nacija (UN), a prema platformi usvojenoj na pomenutoj sjednici, u ponedjeljak će biti u Beogradu, gdje će održati predavanje.

Vladi smo uputili pitanje hoće li ove sedmice imati redovnu sjednicu, ili elektronsku, na kojoj će se razmatrati smanjenje aciza na gorivo.

– Na liniji opredjeljenja da se sve teme važne za unapređenje životnog standarda građana tretiraju kao prioritetne, Vlada će materijal u vezi sa smanjenjem akciza na naftne derivate razmatrati čim bude kandidovan od strane resornog ministarstva. U skladu sa procedurom, Vlada razmatra svaki materijal koji kandiduje resorno ministarstvo, a koji je prethodno usvojen na zajedničkoj sjednici vladinih komisija, što u konkretnom nije slučaj – odgovorili su iz vladine službe za odnose s javnošću.

Podsjetili su da je ove sedmice održana zajednička sjednica vladinih komisija u redovnom terminu, nakon koje je u srijedu, 20. septembra, održana sjednica Vlade.

– Nakon sjednice koja je održana u telefonskom formatu (što je jedna od mogućnosti predviđenih Poslovnikom Vlade), dato je saopštenje za javnost – podsjetili su iz Vlade.

Na toj sjednici razmatrane su dvije platforme za putovanja premijera Abazovića i ministra ekonomskog razvoja Gorana Đurovića, kao i dva kadrovska pitanja. Na redovnim sjednicama Vlade zna da bude i po šezdesetak tačaka.

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) je početkom sedmice tražilo od Ministarstva finansija (MF) da smanji akcize na gorivo. Međutim, u resoru Aleksandra Damjanovića nemaju namjeru da do utorka smanje akcize. Oni su „Danu“ kazali da prate dešavanja na tržištu, ali nisu pominjali da će poslati predlog za smanjenje akciza na gorivo.

Prihodi od akciza u ovoj godini znatno su veći, a zabilježen je i veliki suficit u budžetu. Ipak, po svemu sudeći, Ministarstvo finansija još razmatra mogućnost smanjenja akciza na gorivo.

Prošle godine u maju, kada je litar benzina koštao 1,77 eura, akcize su smanjene za 40 odsto. Vlada ima zakonsku mogućnost da smanji akcize na gorivo do 50 odsto. Lani su na taj način pomogli privredu i građane sa 50 miliona eura.



Litar benzina od januara poskupljao 25 centi

Ukoliko Vlada ne reaguje, a to može da uradi i u ponedjeljak, gorivo će od utorka u ponoć poskupjeti 12. put u ovoj godini.

Polovinom januara BMP98 je koštao 1,45 eura, što je 25 centi manje od trenutne cijene. BMP95 je sada 1,66 eura, a u januaru je bio 25 centi jeftiniji.

Eurodizel je trenutno 1,58 eura, dok je u januaru bio 11 centi jeftiniji.

Izvor-dan