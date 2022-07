ĐOKOVIĆ 007! NOVAK SEDMI PUT OSVOJIO VIMBLDON: Kirjos pao posle velike borbe

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sedmi put u karijeri je osvojio trofej na Vimbldonu!

Đoković je u velikom finalu savladao Nika Kirjosa rezultatom 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

Meč je trajao tačno tri sata.

To je ujedno 21. grend slem titula za Srbina, čime se približio Rafaelu Nadalu na jednu titulu, a odmakao za toliko Rodžeru Federeru.

Đoković je nastavio niz nepobedivosti na Vimbldonu koji traje od 2017. godine. Do četvrte uzastopne titule na najprestižnijem teniskom turniru na svetu srpski as nije došao tako jednostavno.

Prvi brejk na meču je napravio Nik Kirjos. U petom gemu prvog seta Australijanac je oduzeo servis Novaku, tačnije Đoković je duplom servis greškom sam sebi zakomplikovao život. Bilo je to dovoljno da posle 31 minuta dođe do vođstva u setovima.

Ova dvojica tenisera su pre ovog finala igrali dva meča, a Novak nikada nije uspeo da oduzme servis Kirjosu. To se prvi put u međusobnim mečevima desilo u četvrtom gemu drugog seta. Bio je to savršen gem za Đokovića, sa nulom je oduzeo servis rivalu, što je bilo dovoljno da sjajnim servis gemovima privede ovaj set kraju i posle 39 minuta stigne do izjednačenja.

Treći set je ličio na prva dva. Jedan brejk je bio dovoljan za konačan set. To se desilo u pravom trenutku, u devetom gemu pri rezultatu 4:4. Do tada je Đoković mnogo lakše osvajao svoje servis gemove, ali nije uspevao da dođe do brejk prilike pre ovog gema. Kirjos je u tom gemu poveo sa 40:0, ali je Novak vezao pet poena za brejk, a zatim i odservirao sa vođstvo u setovima sa 2:1. Set je trajao 50 minuta. Tokom seta desila se i tuča na tribinama Vimbldona, a viđen je i skandal kada je jedna devojka provocirala Kirjosa.

U četvrtom setu nije bilo brejka. Teniseri su držali svoj servis i uveli set u taj-brenku. Đoković je dominirao, poveo sa 6:1, a zatim iskoristio treču meč loptu.

Uprkos tituli Đoković će od ponedeljka pasti na ATP listi, jer se Vimbldon ne boduje zbog poznate situacije sa ruskim i beloruskim teniserima. Đoković će od ponedeljka biti sedmi na svetu.

