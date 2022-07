Doktorka u pljevaljskom Domu zdravlja prijavila pacijenta policiji jer je tražio pregled

Penzioner iz Pljevalja Gojko Lučić tvrdi da ga je doktorica u Domu zdravlja Pljevlja prijavila policiji iako je samo tražio da ga pregleda zbog pojave otoka iznad desnog oka.

Lučić ističe da je ogorčen postupanjem doktorice koja mu je bez razloga zaprijetila da će pozvati policiju ispred ambulante, gdje je čekao pregled.

On objašnjava da nije mogao da dođe do svog izabranog ljekara, pa je iz Hitne pomoći upućen u ambulantu medicine rada.

– Kada sam došao ispred ambulante, tražio sam od medicinske sestre da mi omogući pregled zbog otoka koji je nastao usled ujeda insekta. Pošto sam onkološki pacijent, morao sam doći na pregled, Nakon pet minuta iz ambulante je izašla osoba u crvenoj odjeći, nisam ni znao da se radi o doktorici. Pitala me je šta čekam, a ja sam joj pokazao otok i rekao joj da neko mora da me pregleda. Ona mi je nakon toga rekla da će me prijaviti policiji, a ja sam na to rekao neka me onda taman oni liječe. Nakon toga sam se uputio kod drugog ljekara. Potom mi je zavonio telefon i inspektor me je pitao gdje sam i tražio da izađem ispred bolnice. Pitali su me šta se dogodilo, ja sam im objasnio i dao svoje podake, a od tada me nijesu zvali. Iznenađen sam i ponižen zbog ovoga što mi se desilo. Nijesam zaslužio da me prijavljuju kao kriminalca – kazao je Lučić za „Dan“.

Direktorka pljevaljskog Doma zdravlja Branka Stanković kazala je za „Dan“ da je obavila razgovor sa pacijentom i da je zbog utvrđenog propusza izrekla opomenu doktorki koja ga je prijavila policiji.

– Opomenula sam tu doktorku i nadam se da se to više neće ponoviti – rekla je Stanković.

Izvor Dan