Zbog izvođenja radova na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži, dana 27.09.2022. godine sa početkom od 8 h pa do završetka radova doćiće do prekida vodosnabdijevanja potrošača iz dijela ulice Narodne revolucije – od ulice Mojkovačke pa do ulice III Sandžačke.

Molimo potrošače za strpljenje, a ekipe DOO „Vodovoda“ će sprovesti sve potrebne aktivnosti i napore kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje u što kraćem roku.

DOO „Vodovod“ Pljevlja