DOO Vodovod: Obavještenje za potrošače

DOO “Vodovod“ Pljevlja obavještava potrošače da je stanje sa vodosnabdijevanjem potrošača sa niske zone Pliješ-Breznica izuzetno otežano, kao i sa bazena Bogiševac.

Naime, izvorišta Odžak, Breznica i Jugoštica su na minimumu i sistem vodosnabdijevanja zavisi od akumulacije Otilovići. Dodatni problem za DOO “Vodovod“ predstavlja smanjenje vode sa akumulacije Otilovići zbog smanjenog uzimanja količina vode sa cijevovoda za Termoelektranu.

Dana 16.01.2020. godine, u večernjim časovima, došlo je do havarijskog pucanja glavnog cjevovoda za naselje Židovići – što dodatno otežava i onako teško stanje i prouzrokuje zatvaranje niske zone Pliješ. Nakon dopune bazena niske zone Pliješ i otvaranja – dana 17.01.2020. godine, u 6 časova, u toku uspostavljanja vodosnabdijevanja, došlo je do havarijskog pucanja cijevi u ul. N. Revolucije DN 125 mm-niska zona-Pliješ grad. Ovaj dodatni problem uslovio je cijelokupno zatvaranje bazena niske zone i trenutno potrošači niske zone nemaju vodu do završetka radova na sanaciji oba cijevovoda.

Ekipe DOO “Vodovod“ Pljevlja su od ranih jutarnjih časova na terenu i vrše sanaciju kvarova, nakon čega će se uspostaviti vodosnabdijevanje potrošača niske zone grada. Izuzetno niske temperature i pojava vazduha i leda u instalacijama zbog zatvaranja vode, uzrokuju dodatne problem koji onemogućavaju DOO “Vodovod“ da uspostavi stabilnost sistema vodosnabdijevanja i utvrdi tačan režim restrikcija vode. Naime, zbog niskih temperatura potrebno je voditi računa kada se vrše restriktivne mjere, stoga, ekipe održavanja rade sve što je u njihovoj moći kako bi potrošači u što manjoj mjeri osjetili posledice aktuelnog problema.

Potrošači sa izvorišta Bogiševac (naselje Guke – ul.Save Kovačevića, Dolovi I, II, III, IV, ul. Drvarska) će narednih dana do poboljšanja hidrometeoroloških prilika imati restrikcije vode u dnevnom režimu od nekoliko časova, a zavisno od dnevne temperature od 12h do 15h, koji je takođe uslovljen stabilnošću sistema i distributivnih cijevovoda.

Na bazenu niske zone Pliješ, nakon otklanjanja kvarova na cijevovodima i stabilizacije istog, kao i na Bogiševcu, uvešće se restriktivne mjere u dnevnom režimu od 12 do 15 h, a sve u zavisnosti od stanja u distributivnim cijevovodima i visine dnevnih temperatura.

Na izvorištu Breznica pumpni sistem radi u automatizovanom režimu što znači da zavisi od količine vode na izvorištu i radi 24 časa, a ispadanje iz sistema se dešava ukoliko nema dovoljne količine vode.

Potrošači visoke zone Pliješ trenutno nemaju problema sa vodosnabdijevanjem i pored izuzetno malih nivoa vode u bazenu.

DOO “Vodovod“ Pljevlja moli potrošače za strpljenje, a da zbog izuzetno niskih temperatura zaštite svoje instalacije i mjerne instrumente kako bi se eventualne posledice svele na minimum.

S poštovanjem,

DOO “Vodovod“ Pljevlja

IZVRŠNI DIREKTOR

Čedo Gospić dipl.pravnik

________________