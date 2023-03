DOO „Vodovod” Pljevlja raspisuje likovni konkurs

U okviru obilježavanja 22. marta- Svjetskog dana vode, DOO „Vodovod” Pljevlja raspisuje:

L I K O V N I K O N K U R S Čuvajmo vode

Pravo učešća na konkursu imaju djeca sa prebivalištem u Pljevljima, i to u četiri kategorije:

I kategorija – predškolski uzrast

II kategorija – djeca od I do III razreda osnovne škole

III kategorija – djeca od IV do VI razreda osnovne škole

IV kategorija – djeca od VII do IX razreda osnovne škole – Prijave moraju nositi informacije o autoru: ime i prezime,

kategorija (I ,II,III,IV), za

II, III i IV kategoriju obavezno naznačiti razred, kontakt

telefon i naziv školske ustanove

– Jedan autor može dostaviti najviše 1 rad.

Za najbolje likovne radove, iz sve četiri kategorije, po ocjeni stručnog žirija biće dodijeljene prigodne nagrade.

Konkurs je otvoren do 17. 03. 2022. godine.

Radove dostavljati na adresu: DOO „Vodovod“Pljevlja“-Služba tehničke pripreme ul. Kralja Petra I, 84210-Pljevlja, sa naznakom: Za Likovni Konkurs.

– Kontakt telefon: 067/005-256 i 068/058-158

Dodjela nagrada biće upriličena povodom 22. marta- Svjetskog dana vode.