Đorđije Bojović i Gorazd Laušević donijeli zlato Crnoj Gori i Pljevljima

Na pojedinačnom Evropskom školskom kup u šahu za 2022.godinu, održanom od 11. Do 19.06.2022.godine na Cetinju, učestvovalo je 110 takmičara iz osam zemalja, a mladi pljevaljski šahisti Đorđije Bojović (11) i Gorazd Laušević (14) donijeli su zlato Crnoj Gori I Pljevljima . Takmičilo se po kombinovanom sistemu igre, standardni, rapid (ubrzani) i blic (brzopotezni) tempo, u starosnim grupama do 9,13 i 17 godina.

ŠK „Osnovnih i srednjih škola“ Pljevlja predstavljali su Andrija Potpara i Đorđije Bojović u kategoriji do 11, a Gorazd Laušević do 15.godina i ostvarili odličan rezultat,i ako su igrali u grupama gdje su i stariji takmičari. Bojović Đorđije je pobjednik rapid i brzopoteznog turnira i ukupni je pobjednik B grupe do 11 godina, a Laušević Gorazd je bio drugi na rapidu a prvi na brzopoteznom turniru i takođe osvojio prvo mjesto u ukupnom plasmanu B grupe do 15 godina.

Na žalost, Potpara Andrija, zbog zdravstvenih problema nije završio turmir,i ako je po trenutnom rezultatu bio u prilici da ostvari visok plasman, što se u narednim takmičenjima očekuje od ovog veoma talentovanog mladog šahiste, rekao je Savo Bakrač, trener ŠK “Osnovnih i srednjih škola” Pljevlja.