DOŠAO KAO POTPUNO NEBITAN LIK IZ TAMO NEKE SRBIJE I OSVOJIO AMERIKU Čudesna priča: Kako je DEBELI PLEJ iz Sombora postao SUPERSTAR

Kada mu jedan Lebron Džejms bukvalno skine kapu pred TV kamerama, kada mu se javno klanjaju velikani poput Čarls Barklija i Šakila O’Nila i kada ga Medžik Džonson, veliki šampion i ikona jednog od najmoćnijih sportskih klubova na svetu, stavi rame uz rame sa Džordanom, Kobijem, Birdom i drugim velikanima igre pod obručima… I oni koji ga nisu voleli (ako takvih uopšte ima) prosto moraju da priznaju da je Nikola Jokić najbolji srpski košarkaš svih vremena i jedan od najboljih u istoriji ovog sporta.

U NBA je došao kao potpuno nebitan lik iz malene Srbije, a postao je najbolji igrač najjače lige na svetu.

Čudesni Somborac u poslednje tri sezone igra kao da nije sa ove planete, svakodnevno pomera granice i beleži brojke koje do sada nisu viđene u ovom sportu. Kada je 2021. godine prvi put postao MVP NBA lige nakon nestvarne sezone u kojoj prosečno beležio 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencije po meču, mnogi su bili ubeđeni da je to vrhunac savršenstva i da je tako nešto nemoguće ponoviti. Međutim, Jokić je ubrzo pokazao je sve moguće, kada je on u pitanju. Naredne sezone ponovo je izabran za najkorisnijeg igrača u NBA ligi. Prosečno je beležio 27,1 poena uz 13,8 skokova i 7,9 asistencija te imao najbolji indeks – 32,94. Najbolji igrač Denvera je posle Janisa Adetokumba, koji je bio MVP 2018. i 2019. godine, postao drugi Evropljanin koji dve godine zaredom bio najkorisniji igrač NBA lige.

Jokić je sam na svojim leđima nosio Denver čitave sezone. Bez Džamala Mareja i Portera Džuniora Nagetsi su nadmašili očekivanja i plasirali se u plej-of, zahvaljujući magičnom Sbinu koji je beležio impresivnije brojke nego prethodne sezone.

Somborac je postao prvi igrač u istoriji NBA koji je u regularnom delu sezone uspeo da zabeleži 2000 poena, 1000 skokova, 500 asistencija. Prvi je na listi po broju dabl i tripl-dablova i imao je najveći PER indeks u istoriji NBA lige.

Zaslužio je Srbin da i treći put zaredom osvoji prestižno priznanje, ali posle najprljavije kampanje u istoriji NBA lige titula je nepravedno otišla u ruke Džoela Embida. Vodio je Nikola Nagetse prvi put u istoriji franšize do liderske pozicije na Zapadu, imao je 30+ tripl-dablova u sezoni, imao drastično bolju statistiku od glavnog rivala, koji se četiri sezone nije pojavio u „Bol areni“ – jer ne sme… Ali džaba sve… Statistika koja bi trebalo da bude presudna kod dodele priznanja ovaj put očito nije imala ulogu, pa Somborac nije dobio nagradu koja mu po svemu prikazanom apsolutno pripada.

Ali skromni Somborac nije mario za to – ni najmanje. Mudro je ćutao i onda na terenu pokazao svima da laskavo priznanje nije otišlo u prave ruke.

Denver je prvi put u istoriji kluba stigao do velikog finala NBA lige, a Nikola Jokić je svojim nestvarnim partijama u plej-ofu raspametio čitavu planetu.

Nagetsi su u ponedeljak popularnom metlom počistili Lejkerse i tako postali šampioni Zapadne konferencije, a maestralni Srbin proglašen je za MVP finala Zapada, pošto je u seriji prosečno beležio 27 poena, 14,7 skokova i 11,3 asistencije.

Četvrti meč završio je sa 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija i to je bio njegov osmi tripl-dabl u ovom plej-ofu. Tako je srušio rekord legendarnog Vilta Čeberlena, koji je davne 1967. godine imao sedam tripl-dablova u doigravanju.

NEPONOVLJIVI SRBIN

Verovali ili ne, Jokić do sada u plej-ofu beleži 29,9 poena, 13,3 skoka i 10,3 asistencije po meču i prvi je igrač u istoriji NBA lige koji je u proseku ostvario tripl-dabl u prvih 15 utakmica u plej-ofu!

Danas se Jokiću divi čitav košarkaški svet, legende ovog sporta pričaju hvalospeve o njemu i naslovnice najuglednijih medija posvećene su sjajnom Srbinu. Ko bi mogao da pomisli da će takvu slavu steći jedan maleni bucko iz Sombora?!

Od debeljuce do NBA zvezde

Najbolji košarkaš na planeti rođen je 19. februara 1995. godine u Somboru.

Jokićeva starija braća su trenirala košarku, pa je otac insistirao da i Nikola krene na ovaj sport. Iako je obožavao basket, Nikola nije bio oduševljen tatinom idejom jer u tom momentu nije imao fizičke predispozicije za košarku.

„Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam da idem. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je doprinelo kvalitetu mojih dodavanja„, otkrio je jednom prilikom Jokić.

Velika ljubav prema konjima

Nikola je strastveni ljubitelj konja. U svom rodnom Somboru ima ergelu kojoj je dao ime Dream Catcher (Lovac na snove).

„Kada sam imao 12 ili 13 godina otac me je odveo na trke i svidelo mi se. Zaljubio sam se u konje i uživam dok provodim vreme sa njima, to su neverovatna stvornja„, otkrio je Jokić za američke medije.

Uprkos svim obavezama koje ima, sjajni košarkaš uvek pronalazi vreme za svoju najveću strast, a to je konjarstvo.

„Emocije koje ja imam sa konjima i o konjičkim trkama su mnogo veće nego u trkanju. Tokom godine, bavim se konjima i vozim se, blizu njih sam, ali ne onoliko koliko se bavim košarkom. To je zbog toga. Kada se nečim baviš toliko mnogo, emocija ti opada, a kada ti nešto nedostaje to želiš više„, rekao je pre nekoliko meseci Nikola u jednom intervjuu za „Altitude Sports“.

Juniorsku karijeru je započeo u košarkaškom klubu Vojvodina Srbijagas. Zbog odličnih partija koje je pružao, potpisao je ugovor sa agencijom BeoBasket čiji je osnivač Miško Ražnatović, jedan od najpoznatijih evropskih košarkaških menadžera. Zanimljivo, Ražnatović je čitajući izveštaje sa utakmica mlađih kategorija u „Žurnalu“ zapazio da neki dečak iz Vojvodine svake nedelje ima visoke brojke, pa je poručio svojim saradnicima da ga dovedu u klub.

Nikola je ubrzo prešao u Megu. Sa ovim timom je došao do finala Evroliginog kvalifikacionog turnira i izabran je za njegovu idealnu petorku. Godine 2012. počeo je da nastupa za seniorski tim. Naredne sezone je odigrao 25 utakmica u Jadranskoj ligi i 13 utakmica u Superligi Srbije.

U sezoni 2014/15 je u proseku postizao 22 poena po utakmici. U 24 meča je zabeležio 222 skoka i 527 indeksnih poena zbog čega je proglašen za najkorisnijeg igrača Jadranske lige, najboljeg strelca i skakača.

Barsa nije bila suđena

Jokić je u NBA ligu stigao bez da se prethodno okušao na najvećoj evropskoj sceni, a malo je falilo da njegov put bude potpuno drugačiji.

Sjajnim partijama u dresu Mege privukao je interesovanje brojnih klubova među kojim je bila i Barselona.

Čelnici Barse došli su u sa spremnim petogodišnjim ugovorom, ali nakon utakmice Mega – Cedevita, koju su uživo pratili sa tribina, odustali su od potpisa. Nikola je odigrao verovatno najgoru partiju u karijeri i iz Barse su poručili da moraju još da razmisle.

„Predstavnici Barselone su došli sa ugovorom da pogledaju utakmicu sa Cedevitom, ja to tad nisam znao, ali sam odigrao verovatno najgori meč u životu. Da li je namerno ili nenamerno ne znam, ali imam ja tih utakmica kada neću da šutnem ili dodam, ili hoću sve da šutnem… Eto, nešto jednostavno klikne u meni, a tada je kliknulo na ovu lošiju stranu„, prisetio se uz osmeh Nikola.

„Deki (Dejan Miloejvić) je hteo da me ubije. Ne znam, desi se takav dan, malo te neće, a malo i nećeš pa onda bude katastrofa“ rekao je Jokić,

Njegov tadašnji trener, Dejan Milojević, otkrio je da je Nikola u tom periodu bio utičen jer je njegova devojka otišla u Ameriku da studira.

„Pretpostavljam da je tako loše odigrao zbog odlaska devojke u Ameriku. Bio je emotivno prazan, njega je to dosta pogodilo. Odlazak devojke u Ameriku ga je poremetio„, objasnio je Milojević.

Barsa je dugo razmišljala i to joj se na kraju obilo o glavu. Denver je ugrabio Srbina koji je kasnije izrastao u najboljeg košarkaša današnjice.

Reklama za takose Jokić je ispisao istoriju kao najniže draftovani igrač koji se domogao MVP nagrade, pošto su ga Nagetsi izabrali sa 41. pozicije. O tome kakav „garbage time“ u draftu je dobio Jokić najbolje svedoči činjenica da u momentu kada ga je Denver izabrao, gledaoci prenosa nisu mogli da vide tradicionalni deo šoua. Vest da je Jokić izabran od strane Denvera išla je preko telopa za vreme reklame za takose

Nikola je bio rešen da ostavi trag u Denveru, a da to postigao morao je maksimalno da se posveti treninzima i značajno redukuje ishranu. Somborac je morao mnogo da radi kako bi skinuo kilažu i prilagodio se standardima treninga. Nakon plasmana u finale NBA lige trener Majk Meloun se kroz smeh prisetio svog prvog utiska o Nikoli kada je stigao u Ameriku.

„Uvek mislim i smejem se kada se setim njegove prve Letnje lige u Las Vegasu. Imao je 136 kilograma, bio je van forme… Mislim se dobar je igrač. Nemojte da se šalimo, niko nije mogao pretpostaviti da će biti dvostruki uzastopni MVP i da će oboriti rekorde Vilta Čemberlena. Ako vam neko kaže drugačije, taj neko s*re„, iskren je bio Meloun.

Šale na račun kilaže

Nikola je kroz čitavu karijeru kuburio sa kilogramima.

„Pre nego što sam izrastao, bio sam debeli plejmejker“, rekao je Jokić jednom prilikom.

U srednjoj školi dosta izrastao i preselio se na centarske pozicije.

Šale na račun kilaže kružile su i dugo nakon odlaska u NBA. Iako je pružao sjajne partije, često je bio predmet sprdnje na društvenim mrežama zbog viška kilograma.

Tokom pandemije koronavirusa je promenio lični opis. Skinuo je višak kilograma, zategao se i izgleda bolje nego ikad. Mnogi su strahovali da sada neće moći da se nosi sa daleko snažnijim centrima u ligi, ali Nikola ih je sve demantovao.

Od nebitnog lika iz tamo neke Srbije postao je istinski superstar. Najbolji centar u ligi sa čudesnim pregledom igre i sjajnim šutem – plejmejker u telu centra, igrač kakav se samo jednom rađa! Čovek koji nestvarne rekorde obara kao od šale i čovek koji „pred našim očima menja košarku na način koji su to činili Džordan, Bird, Džabar, Brajant…“

Sav taj uspeh, slava i novac nisu ga promenili. U duši je i dalje onaj isti skromni dečak, koji je pre 12 godina na Fejsu tražio društvo za basket.

„Ja svaku utakmicu doživljavam kao partiju basketa kod kuće u Srbiji“ otkrio je pre nekoliko godina Jokić.

Možda ovakav pristup zvuči neozbiljno za nekoga ko ima „supermax“ ugovor vredan 270 miliona dolara, ali to je Nikola. On jednostavno maksimalno uživa u poslu kojim se bavi i to definitivno donosi rezultate.

Izgradio je imidž zvezde koja ne voli da bude u centru pažnje, koja se sklanja od svetla reflektora i ustupa mesto drugima kad god može. Brižan otac svojoj prelepoj ćerkici Ognjeni i dobar suprug svojoj divnoj Nataliji, koje su centar njegovog sveta i njegova najveća podrška u životu u karijeri.

