Dosta sela neprohodno – prioritet bolesnici i smrtni slučajevi

Neprekidne padavine a mašine dotrajale na 500 km lokalnih i nekategorisanih i 1000 km seoskih puteva

Sniježni pokrivač u gradu iznosi 30 cm a na pojedinim seoskim područjima nameti su dostigli i do metar. Od našeg sugrađanina Bobana Bulatovića dobili smo fotografije neočišćenih puteva iz Stančana, udaljenih 25 km od Pljevalja, na putu prema Đurđrvića Tari. Boban kaže da ne zna kome više da se obrate za čišćenje puteva i da im se put nikako ne čisti „kao da nisu stanovnici Pljevalja“.

Radnici preduzeća Lokalni putevi, „Čistoće“ i vatrogasci – spasioci Službe zaštite i spašavanja, kažu da od poslednje nedelje decembra svakodnevno imaju pune ruke posla. Na gradskom području je bilo dosta poledice dok je većina sela zbog obimnih padavina i jakog vjetra – bila odsječena.

Po riječima Dragana Jovovića, direktora Lokalnih puteva, nedovoljan je broj mašina za čišćenje snijega s obzirom na putnu mrežu od 500 km lokalnih i nekategorisanih puteva koje su u nadležnosti ovog preduzeća, kao i 1.000 km seoskih puteva. Na seoskom području u čišćenju prioritet imaju pravci zbog smrtnih slučajeva i bolesnika.

– Velika je putna mreža koju održavamo, s obzirom da imamo sedam mašina koje koristimo za čišćenje snijega. Mašine su većinom dotrajale i kvare se često. Naši radnici svakodnevno ulažu nadljudske napore da ospobe mašine i da odgovore svim zahtjevima. Neprestano čistimo snijeg, naši radnici su na terenu od sedam do deset časova uveče. Veliki problem predstavlja mećava i smetovi, pa je vidljivost otežana – kazao je Jovović i dodao da je najkritičnije prema Bobovu, Bukovici, Premćanima, Vrulji.

Od 10. do 14. januara vatrogasci-spasioci Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja intervenisali su u Matarugama, Zasadi – MZ Bobovo, Kakmužima, zaseok Orašac, Vlaovićima i Bujiškoj brezi.

Vatrogasci spasioci su zbog neprohodnosti seoskog puta dopremili hranu i lijekove starijoj osobi u Matarugama, transportovali bolesnu osobu iz Zasade do Kruševa korišćenjem motornih sanki, dok je iz Kruševa i Kakmuža – Orašac bolesnike preuzela ekipa Hitne pomoći do Bolnice u Pljevljima.Vatrogasci-spasioci dobili su poziv za pomoć u transportu 17-godišnje djevojke sa simptomima otežanog disanja iz Vlaovića, gdje su zbog neprohodnosti seoskog puta, koristili motorne sanke do 10 kilometara, i bolesnu djevojku predali ekipi Hitne pomoći u Potpeću. Vatrogasci su intervenisali i u Bujiškoj brezi odakle su 7 km na motornim sankama prevezli bolesnu osobu do Vrulje odakle je preuzela ekipa Hitne pomoći.

S.Z.