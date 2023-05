Dostojanstvo prosvetara

Dostojanstvo

Mišo Vujović

Otmen, dostojanstven, odgovaran, ljudski častan čin ministra prosvete Branka Ružića, koji sam lično očekivao od čoveka sa stavom i integritetom samo je delić utehe za porodice žrtava te uplašenu i uskomešanu javnost.

Ovim potezom čoveka na vrhu piramide decenijama obogaljivanog školstva, nadam se da će započeti sveopšta reforma ovog najbitnijeg i najprioritetnijeg stuba društva te da će ovaj potez pokrenuti mnoge procese, pre svega vraćanje dostojanstva prosvetnim radnicima.

Po društvenim mrežama kruže autentična svedočanstva o torturi učenika i bahaćenju njihovih moćnih roditelja. Dobio sam na desetine poruka nastavnika sadašnjih i bivših. Neki su pobegli glavom bez obzira jer nisu mogli izdržati poniženja za ponižavajuću platu:

“Radila sam u školi i mogu Vam reći da je to danas noćna mora. Učenik može da Vas bije, Vi mu ne smete ništa.

Direktorica Vam kaže da ih dovoljno ne zabavljate. Ne možete da položite licencu ako od časa ne napravite neko neviđeno ludilo sa najsavremenijom tehnikom iz koga učenici ne zapamte ništa a vi ne znate šta više da smislite…..

Slave se dani palačinke, zemlje, mrmota i kojekakve zapadne budalaštine i gube se časovi, a da Vam ne pričam o odnosu sa decom koja imaju posebne potrebe, ne bi Vam bilo dobro. Ja nisam u svojoj profesiji, direktorka je zaposlila svoju rođaku, a i ne znam koliko ima mojih istomišljenika, iskreno…”, svedoči bivša profesorka iz Vojvodine naglašavajući da se nastavnici plaše da javno progovore.

Istomišljenika je uvek malo na strani pravde. To je posledica podaničkog mentaliteta sažetog u sintagmi: Može biti gore.

Da li to postaje dominata našeg kolektivnog bića!?

Mnogi direktori su partijski egzekutori i ponašaju se kao čuvari zatvora u prokletoj avliji!

Kome treba takvo školstvo, a svesni smo da od obrazovanja zavisi sudbina naroda. Ovakvim školstvom ona je zapečaćena. Pametna deca će se rasuti, ostatak će sam sebe prosuti i uništiti sopstvenim zlom koje je već rodilo i žanje svoju žetvu.

