Dotrajala mehanizacija otežava rad preduzeća

Opštinsko preduzeće Lokalni putevi tokom ljeta uradilo je značajan dio posla na seoskoj putnoj infrastrukturi iako se poslovi obavljaju sa dotrajalom mehanizacijom. Direktor preduzeća Darko Gačević kaže da im fali veliki broj mašina, kao i da su postojeće dotrajale i spremne za rashodovanje. On ističe da je jedan dio poslova uspješno završen zahvaljujući potpisanom memorandumu o saradnji između Opštine Pljevlja i Rudnika uglja,kojim je precizirana i pomoć u mehanizaciji ovom lokalnom preduzeću.

Preduzeće Lokani putevi u svom posjedu ima grejder, valjak, kombinovanu mašinu, dvije utovarne kašike, dva dostavna vozila, traktor za zimsku službu i četiri kamiona kipera. Od toga dva kamiona su nosivosti po 12 metara kubnih, a dva po pet metara kubnih materijala.

Dva kamiona su 2007. godište, jedan 2012. dok je četvrti kamion znatno stariji i predviđeno je da u doglednom vremenu bude rashodovan – kaže Gačević za „Dan

On dodaje da se pregovara sa Opštinom o nabavci bagera, jednog kamiona veće nosivosti i jednog manje nosivosti, kao i hidrauličnog posipača soli. Gačević pojašnjava da Lokalni putevi imaju vučni posipač soli ali po važećim zakonima njemu nije dozvoljen izlazak na magistralne puteve.

Putna mreža hiljadu i po kilometara

Ranici preduzeća Lokalni putevi uspješno su završili sanaciju puteva na prostoru mjesnih zajednica Mataruge, Kozica, Maoče i Crljenice. Radovi se trenutno nastavljaju na prostoru MZ Otilovići i Vijenac.

– Nastojali smo da u pomenutim mjesnim zajednicama uradimo sve puteve od lokalnih, nekategorisanih do običnih seoskih puteva. Radimo svaki putni pravac, gotovo do svake kuće. Ukinuli smo svaki vid diskrminacije na terenu, posebno niko nikoga politički ne ucjenjuje kako je to bila praksa u prethodnim godinama, ističe Gačević i dodaje da neka sela godinama nisu imala urađene puteve.

– Putna infrastruktura na teritoriji opštine je u dosta lošem stanju. Zamolio bih sve domaćine da budu strpljivi, nastojaćemo da dođemo do svih i da obnovimo puteve, ali trenutno sa ovakvom mehanizacijom to nije moguće u kratkom roku, jer putna mreža u našoj opštini iznosi oko 1.500 kilometara, ističe Darko Gačević.

Za rashodovanje Lokalni putevi trenutno ima dvije utovarne kašike, tri kamiona kipera marke FAP, traktor Agromaš, kao i određenu opremu, dva utovarna kamionska sanduka, dvije pomoćne kamionske šasije, traktorsku solaru – rasturač i niz rezervnih djelova.

– U obnovi pojedinih putnih pravaca Lokalnim putevima pomažu Rudnik uglja i lokalno preduzeće Čistoća. Rudnik uglja pomaže i u pripremanju materijala za nasipanje puteva, a po potrebi ustupa i svoje kamione kipere, kaže Gačević i naglašava da je veliki problem i stara i dotrajala garaža, koju je nekada koristila Vojska i u kojoj ne postoje osnovni uslovi za rad.

– Ići ćemo sa zahtjevom prema Opštini da se odredi lokacija na kojoj bi se gradio novi objekat za vozni park preduzeća, koji bi zadovoljavao sve potrebne uslove. Sadašnja lokacija gdje je smješten vozni park preduzeća je vlasništvo Vlade koje je dato na raspolaganje Ministarstvu odbrane – pojašnjava Gačević.

Kao dobra vijest iz ovog preduzeća je to što su dugovi prema dobavljačima sa 15.000 eura smanjeni, pritom uvećan je obim posla i preduzeće ima značajno veća potraživanja od Opštine. Gačević ističe i da je julska plata u odnosu na junsku veća za deset odsto.

– Odlukom novog Odbora direktora povećane su zarade za 10 odsto i ovo povećanje će se nastaviti sve do potpisivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora – ističe Gačević.

Izvor-dan