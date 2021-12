Dozvoljene proslave uz kovid potvrde- u redu za nabavku „kovid tablete“

Ministarstvo zdravlja,Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje održali su konferenciju za medije, predstaviti su nove ublažene epidemiološke mjere koje će važiti od 22. decembra do 12 januara 2022. godine. Omogućava se proslave rođendana, organizacija svadbi i drugih proslava u ugostiteljskim objektima uz posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde, uz prisustvo do 100 lica, i to na način da se na 4m2 površine objekta može nalaziti jedan gost.

Prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom i u zatvorenom prostoru moguće je uz posjedovanje najmanje jednog od elemenata KOVID potvrde, uz ograničen broj gledalaca na jednu trećinu dostupnih sjedjećih mjesta, na način da između svakog od gledalaca budu dva prazna mjesta.

Neće biti ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objektata za novogodišnje i božićne praznike. Za vrijeme praznika radiće i nakon ponoći, i to za dan dočeka Nove godine 31/01. januara, kao i dane 01/02. i 02/03. januara 2022. godine. Ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata neće biti ni za dane Božića 24/25, 25/26. decembra 2021., kao i 06/07 i 07/08. januara 2022. godine.

Imajući u vidu da je situacija bolja od prethodnih sedmica, a da je omikron prisutan, moramo da budemo izuzetno oprezni ali bez PANIKE i da to mora da bude naš moto u narednim sedmicama, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

“ Bilježimo značajan pad u broju obonjelih, hospitalizacija i smrtnih ishoda. Zdravstveni sistem je spreman i za omikron soj. I ovoga puta dajemo primat kovid potvrda. Treća doza vakcine je dodatna zaštita od omikron soja. U redu smo za kupovinu tableta protiv virusa korona- istakla je ministarka.