Spirala mržnje u Crnoj Gori se zahuktava u stepenu i obimu dosad nezabilježenom na ovim prostorima. I što je najgore, kraj joj se ne nazire. Kako je do toga došlo? Davno je rečeno: „Ono što trijezan misli, pijan izgovara“. Nešto slično se dešava i sa vlašću. Ono što je DPS režim, sa svojim satelitima, promovisao u Crnoj Gori kao, bez sumnje, antisrpsku politiku, bilo je upakovano u šarene laže o građanskoj i multietničkoj Crnoj Gori. Tako je antisrpstvo bilo sine kva non ( uslov) za oficijalno sticanje statusa građanskog i multietničkog aktiviste ili funkcionera. Međutim, svima koji imaju oči da vide i uši da čuju, bilo je jasno o čemu se radi kad je , u to vrijeme predsjednik Vlade Duško Marković, izjednačio svetosavlje sa nacizmom.

Zapravo, istorijska podjela je napravljena na referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore 2006.godine. Tada je uz asistenciju Evropske unije dogovoreno da se građani na glasačkom listiću izjašnjavaju jesu li za Crnu Goru kao samostalnu državu, ili za Crnu Goru u zajedničkoj državi sa Srbijom. Po logici stvari, čak je i u samom pitanju rečeno da su građani, i u jednom i u drugom slučaju, za Crnu Goru, bez obzira da li se izjasnili za njenu samostalnost, ili za zajedničku državu sa Srbijom. Ali, pošto u DPS –u logika ne važi, režim je polovinu Crne Gore koja se izjasnila za zajedničku državu proglasio domaćim izdajnicima. Tada su iskopani rovovi, koji ni do danas nisu zatrpani. Jer zna se,makar u Crnoj Gori, šta se radi sa „domaćim izdajnicima“.

Tako smo od „prelamanja mozgova“ simbola referendumske kampanje stigli do osnovnog principa za rad i zapošljavanje u Crnoj Gori u susret parlamentarnim izborima održanim 30.avgusta 2020.godine. Taj princip je glasio da li vas „prepoznaje teren“, što je značilo da li ste član DPS-a. Otvoreni udar na Srpsku pravoslavnu crkvu upakovan u zakon kitnjastog naslova, Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti digao je na noge Crnu Goru. Staro i mlado, bukvalno sve što je moglo da hoda krenulo je u molitvene šetnje za odbranu svetinja. Popucala su sva trpila, jer je to bila kap koja je prelila čašu nezadovoljstva prema režimu, koji je Crnu Goru, za 30 godina svoje vladavine, pretvorio u privatnu državu nepotizma, organizovanog kriminala i korupcije.

I šta je bilo logičnije nego da predsjednik Đukanović, nakon izgubljenih izbora i politike koju je sprovodio podnese ostavku i na mjesto predsjednika Crne Gore i predsjednika DPS-a. Bio bi to način da se okrene nova stranica u istoriji Crne Gore, zatrpaju rovovi bratske mržnje i dođe do građanskog pomirenja. Umjesto toga Đukanović je, pod pritiskom Zapada , formalno priznao poraz na izborima, ali mu se vlast ne predaje bez grdila. U tom cilju je i priča o navodnoj ugroženosti Crne Gore, na koju samo on i njegova partija imaju tapiju, pa makar je branili „iz šume“. Očigledno su proradili stari refleksi, čovjek koji je prije 30 godina sa ulice došao na vlast, danas pokušava da od ulice napravi šumu, a sve radi odbrane svoje privatne imperije. I svojih kumova i prijatelja.

Umjesto da bude predsjednik svih građana i da miri Crnu Goru on i dalje sije mržnju. Sada otvoreno prijeti proterivanjem sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Nije mu se ni čuditi , jer jedino tu nije mogao primjeniti princip „jedan zaposleni,četiri glasa“ . I dok su se u predizbornoj kampanji pred parlamentarne izbore nagoveštavale nove Oluje i traktorijade, sada se ide korak dalje, pa se otvoreno žali što u Jasenovcu nije pobijeno više Srba. Društvene mreže su postale instrument za podjele, pa se tako prijeti klanjem djece lideru Prave Crne Gore Marku Milačiću.

Stari latinu su rekli „ nomen est omen “. U imenu je suština. Prava Crna Gora je pomirena Crna Gora, građanska, multivjerska i multietnička, u kojoj se ne smije sijati mržnja pod bilo kojim izgovorom, ponajmanje radi očuvanja vlasti.

POKRET ZA PLJEVLJA