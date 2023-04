DPS za deceniju plate povećao 36 eura, posljednju godinu porasle 247 eura

Ministar Filip Adžić saopštio je da je u proteklih godinu dana 43. Vlada Crne Gore funkcionisala kako je trebalo i istakao da je bilo opstrukcija u više oblasti, ali i napretka, naročito na finansijskom. Sa druge strane, predstavnici DPS-a i SDP-a, Aleksandra Vuković i Bojan Zeković, kazali su da se napredak ne vidi, te da se Vlada hvali tuđim zaslugama. Poslanik Demokrata, Dragan Krapović, ocijenio je da je za vrijeme DPS-a bilo „teško priviriti na bilo koju ozbiljniju funkciju“, te da se sada to ne dešava.

Ministar unutrašnjih poslova i predstavnik GP URA, Filip Adžić, saopštio je da 43. Vlada funkcioniše onako kako bi trebalo.

„Da je bilo više volje, moglo je bolje. Određene političke strukture nijesu htjele da se bilo što promijeni u Crnoj Gori i pokušali da opstruiraju pravo i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, evropski put, ali i ekonomski napredak“, kazao je Adžić u „Argumentima“.

Ocijenio je da učinjeno nijesu mogle da naprave neke vlade ni za četiri godine.

Adžić je dodao da su najbolji rezultati ostvareni kada se Vlada oslobodila određenih ljudi.

„Građani mogu da se uvjere da su određene političke strukture bile ključni kočničari procesa u Crnoj Gori. Vlada je za godinu napravila briljantan rezultat nešto što niko od nas nije mogao ni očekivati“, dodao je Adžić.

Da bi se podjele konačno prevazišle, ocjenjuje Adžić, trebalo je dati šansu svima.

„U Vladi je bilo i predstavnika DPS-a i DF-a, pokušali smo da na taj način pokažemo da samo zajedno možemo ostvariti neku vrstu benefita. Malo je ljudi koji mogu da osgovore najsloženijim situacijama, svi moraju da daju napor. Pojavio se broj ljudi koji su tu priliku iskoristili ne da idemo naprijed, već da opstruiraju procese“, kazao je Adžić na TVCG.

Poslanik Demokratske Crne Gore, Dragan Krapović, istakao je da je njegova partija bila protivnik 43. Vlade, te da nijesu isporučeni željeni rezultati.

„Htejli smo da eliminišemo mogućnost da oni koji su 30 godina vladali budu uključeni i utiču na dalje procese… “

Ponuda o rekonstrukciji Vlade, kako je rekao Krapović, Demokratama nije bila dovoljno jasna.

„Od 30. avgusta 2020. godine izvukle su se pouke, ali nakon 19. avgusta, nijesmo vidjeli dalju potrebu za konfrontacijom. Kada su partije bivšeg režima napustile pozicije moći, procesi su mnogo bolje krenuli“, rekao je poslanik Demokrata.

„Kada premijer potpiše Temeljni ugovor, veleizdajnički akt, onda DPS mora reagovati u zaštiti nacionalnih i državnih interesa“, poručila je Aleksandra Vuković, poslanica DPS-a.

„Na vlasti danas imamo političke prevrtljivce i smutljivce, političke mućkaroše i diletantne, koji su Crnu Goru doveli pred ekonomski, kulturni, institucionalni i društveni kolaps…“

Osvrnula se i na ostavku ministarke za evropske integracije Jovane Marović.

„Mi snosimo političke posljedice, nijesmo ljudi koji se igraju nacionalnim interesima, ne pada nam na pamet da klimamo glavom jednom premijeru, koji je to mogao postati samo zahvaljujući DPS-u… Taj čovjek je jedinstvenu priliku prokockao za sekund, prevario je sve ljude sa kojima je sarađivao, srušio je Aleksu Bečića kao predsjednika Skupštine, prevario je DPS, kao i evropske partnere“, istakla je Vuković.

Adžić je odgovorio da DPS nastavlja da srlja, te da ih izborni rezultat ništa nije naučio.

„Ovakve uvrede i optužbe… Nazivati veleizdajničkim aktom Temeljni sporazum i ljude koji to podržavaju veleizdajnicima, možete čuti samo od ljudi koji iz svojih grešaka ne žele da izvuku poruku“, replicirao je ministar.

Bojan Zeković iz SDP-a ocijenio je da je 43. Vlada izabrala da „služi tuđim interesima“.

„Niti u jednom poglavlju u pregovorima sa EU ne bilježimo napredak, prijete nam uvođenjem viznog režima, Vladu i GP URA je naprustila Jovana Marović, imamo v.d. stanje u sudstvu i tužilaštvu…“, kazao je on.

Rezultati Vlade u borbi protiv korupcije, dodaje Zeković, pokazuju da su prvi saradnici Abazovića, iz Vlade i Ure, uhapšeni.

„Ključni ljudi su uhapšeni zbog cigara koji su oduzeti“, istakao je potpredsjednik SDP-a.

Adžić je reagovao i rekao da Zeković nijednu istinu nije saopštio.

„Govori da je evropske intergacije zaustavila vlade, zaustavljene su u odlukama koje treba da donese parlament. Ljudi koji su vodili najduže pregovore da kažu da je za četiri mjeseca nešto zaustavljeno, to je vrijeđanje inteligencije građana“, rekao je Adžić nakon izlaganja Zekovića.

Dodao je da Rada Miloševića (Uprava prihoda i carina) nije imenovala vlada Dritana Abazovića, te da je pomoćnika Uprave policije Dejana Kneževića takođe izabrala prethodna vlada.

„Nema nedodirljivih. Hapse se svi koji su prekršili zakon, bez obzira na to kojoj partiji pripadaju. Ja sam se borio za to, ne za Crnu Goru privilegovanih“, istakao je ministar.

Krapović je u „Argumentima“ rekao da se prije 20. avgusta 2020. nije moglo vidjeti hapšenje pomoćnika Uprave policije, ili direktora Uprave carina…

Vuković je kazala da je inflacija u Crnoj Gori takva, da i uz zaradu od milijardu i 400 miliona ne bi došla do nivoa od 2019. godine.

„Vidite Air Montenegro, dug je prerastao sve dugove koje je imao Montenegro Airlines. Toliko je stvari koje je ova vlast intonirala… Imamo govor mržnje, vršnjačko nasilje, koji o Bošnjacima govore kao o ljudima lažne vjere, imate vrijeđanje poslanika Jefta Erakovića, targetiranje svih nas…“, navela je, između ostalog, poslanica DPS-a.

Zeković je istakao da premijer Abazović nema veze sa hapšenjima.

„Da ima, ne bi hapsio gospodina Miloševića“, kazao je on. Dodao je i da na sceni danas imamo jeftin marketing i politiku, što, kako je ocijenio, skupo košta građane.

„Prodajite nekom drugom borbu protiv korupcije, ali makar ne optužujte one koji veze s tim nemaju. Puna podrška za ono što tužilaštvo radi, neukusno je prosvajati njihov rad. To ne kažem ja, već Tužilački savjet“, rekao je Zeković.

Kao uspjeh Vlade, ministar Adžić ističe rast plata.

„Za punih deset godina, DPS je građanima povećao platu 36 eura. Od 1. januara 2022. do februara ove godina imali smo povećanje zarada od 247 eura. Neka vas ubijede da je 36 veće od 247“, poručio je Adžić.

Za vrijeme DPS, dodaje on, imali smo minimalnu penziju od 150 eura.

„Prosječnu penziju povećali smo sa 303 na 374 eura i zaista to smatram velikih uspjehom, uz sve one dodatke penzzionerima u više navrata. Imamo najveću zaposlenost, da li to može u zemlji koja se ne kreće u dobrom pravcu“, pitao je ministar.

Na pitanje o partijskom zapošljavanju, Adžić je odgovorio da je DPS „toliko nagomilala državnu upravu, da partije koje su sada na vlasti, sve i da hoće, nemaju prostora za partijsko zapošljavanje“.

„Država je imala rast ekonomije za 6,1 odsto, rekordni BDP od 5,8 milijardi. Da li svi ti uspjesi mogu da se ostvare u zemlji koja se ne kreće pravim putem… Država je za godinu otvorila nova radna mjesta u prozvodnji…“

Zeković je Adžiću odgovorio da sadašnja vlada „prisvaja tuđe“.

„Nema potrebe za jeftinim marketingom, a on mora doći kad se bježi od politike“, istakao je on.

Tužno je, ocjenjuje Vuković, što se Vlada hvali tuđim zaslugama.

„Zamislite kada ministar kaže da je inflacija nevažna. Za mnogo veći novac, možete da kupite manje… Lagali su nas da će trajekt biti besplatan u sezoni… Plate se povećavaju što eura nijesu uložili u kapitalne projekte, građanima manipulišu, penzioneri imaju samo mrvice na stolu“, kazala je, između ostalog, poslanica DPS-a.

Na temu inauguracije novoizabranog predsjednika Jakovog Milatovića, ministar je kazao da taj događaj jeste izazovan, ali da se može izvesti i da država ima snagu da se izbori i omogući taj čin na bilo kom mjestu.

Karpović je, komentarišući učinjeno u protekloj godini, istakao borbu protiv mafije i „tajkunizaciju“ države.

„Sa druge strane, čini mi se da u ekonomskom dijelu ima razloga za zadovoljstvo… Da li je sve idealno, nije. Da li ova vlada promašila neke stvari, vjerovatno jeste. Potrebna je jedna hladna i sveobuhvatna analiza. Ne bih se složio sa ocjenom da je urađeno briljantno, ali ni da je tragično“, saopštio je Krapović.

Zeković je odgovorio da se Vlada zadužuje, i da bi to sami građani bolje uradili od vlasti.

Krapović je istakao da je za vrijeme DPS-a bilo „teško priviriti na bilo koju ozbiljniju funkciju“, te da se sada to ne dešava.

