Dr Aleksandar Krstev: Ne treba da smo bitni sami sebi već da su nam bitni ljudi oko nas

Mnogi ljudi odrasli u selu, koji svojim radom i znanjem dobiju doktorska zvanja i imaju uspješne karijere, ostanu pristupačni i jednostavni. U njima zauvijek ostaje prostranstvo, mir spokojnog života u prirodi i snaga koju su stekli u ranom djetinjstvu ili mladosti.

Susreti i razgovori obogate čovjeka novim spoznajama. Jedan od takvih susreta je sa dr Aleksandrom Krstevim, specijalistom psihijatrije, koji je iz Njemačke došao na ustoličenje mitropolita Joanikija. Dr Krstev ima dvije dnevne klinike, neuopsihijatrije i gerontologije, u Visbadenu, u kojima ima 35 zaposlenih. Rođen je u Bugarskoj, a već 30 godina živi u Njemačkoj, gdje je završio Medicinski fakultet i doktorirao. Gotovo dvije decenije je u zdravstvu, i isto toliko vremena je, kaže, vezan za Srbiju i Crnu Goru. Otac je četvoro djece, dva sina i dvije kćeri, a najstariji sin radi u jednoj od klinika.

Krstev kaže da je čitav život sam sebe spremao za to što je danas. Prva tri razreda osnovne škole pohađao je u Rusiji.

„Zato što sam dijete sa sela nikada nisam zaboravio svoju poljanu, ovčice, kozice, pa sam plakao roditeljima da me vrate kući. Vratili su me u Bugarsku, kod babe i djede, gdje sam nastavio školovanje. Učio sam u gimnaziji njemački jezik jer sam tamo želio da studiam medicinu. Učio sam i engleski i francuski, ruski sam već znao dobro. Na Univerzitetu u Frankfurtu sam učio italijanski i španski, tako da pričam nekoliko jezika. Moj cilj je uvijek bio da živim i radim u Njemačkoj, gdje je uspjelo dosta stranaca, koji su završili dobru školu, puno ih je doktoriralo u svim smjerovima društvenih i prirodnih nauka. Nije bilo lako jer smo morali duplo da se trudimo da bi uspjeli. Danas uspješno sarađujemo sa kolegama raznih nacija. Napravio sam program za rad sa ljudima koji imaju Parkinson i demencije i po tom programu rade moje dvije dnevne klinke“, kaže Krstev.

Na pitanje da zašto se odlučio za psihijatriju, da li se način liječenja promijenio tokom dvije decenije rada i da li su medikamenti dovoljni za ozdravljenje, Krstev kaže da je najbitnije imati mir u duši, te da je bitnije „smiriti dušu čovjeka nego ga učiniti srećnijim fizičkom promjenom izgleda“.

„Vjerujem u Boga čitav svoj život. Mene su baka i djeda zahranili ljubavlju prema Bogu i vjeri, vrijednostima poštovanja i ljubavi prema čoveku. Tako da je meni moja vjera puno pomogla i pomaže i dalje. Bez vjere ne možeš pogledati u dušu čovjeka. Najbitnije da se stvori povjerenje između pacijenta i ljekara. Bez povjerenja, bez snage kojom čovjek može da zrači da bi osoba koja ima potrebu za pomoći osjetila da joj možeš pomoći, nema rada. Medicina kao nauka dosta se promijenila poslednjih 20 godina. U mojim ljekarskim počecima je više bilo liječenja novoizašlim medikamentima. Manje se slušao glas i duša oboljelog čovjeka. U svojoj karijeri sam vidio da je bolje više popričati i saslušati čovjeka, pokušati da ga razumješ nego da mu odmah prepišeš medikamente i pustiš ga kući“, kaže Krstev.

Upitan koliko način života u 21. vijeku utiče na zdravlje ljudi koji su izloženi mnogim i stalnim informacijama a udaljili su se od prirode i mirnog života, dr Krstev ističe da se preko društvenih mreža mimoilazimo, ne razumijemo se dobro i u prvi plan ističemo nebitne stvari.

„Velika šteta je danas da su ljudi prestali da čitaju knjige, mladi ljudi više koriste internet, mobilne telefone, društvene mreže. Komunikacija je vrlo bitna i to oči u oči, gdje možeš da vidiš emocije čovjeka, da osjetiš da se ispričaš sa nekim, uđeš u njegove probleme tek tada možeš da znaš šta to znači. Preko društvenih mreža se mimoilazimo, ne razumjemo se dobro. Tu se više gleda ko šta ima, ko se gdje nalazi, šta je pojeo, a to je nebitno. Kada se nađemo i vidimo bitno je da razgovaramo o problemima i o dobrim stvarima, sreći. Prirodno mi zaboravljamo sve više. Mnogo je ljudi koji nemaju posla ali žele da žive izvan svojih mogućnosti, ulaze u kreditna zaduženja, koja stvaraju dodatne probleme koji ih prate više godina. Na taj način gube dio svog života, izgube posao, a egzistencijalni problemi stvaraju probleme. Svako mora da radi, nije bitno da li čistiš ulice ili si ljekar, ministar, profesor. Bitno je da radiš svoj posao dušom i da nikada Boga ne zaboravljaš. Ne treba gledati u nebo tražeći Boga, treba pogledati u sebe, u svoju dušu i nikada ne zaboraviti poruke sa nedeljne liturgije. Mnogi na liturgiji slušaju, krste se, sve je u redu, ali bitno je da, nakon što izađemo, ne zaboravimo šta smo čulu, ljude koje smo vidjeli, Boga kome smo se molili, ali ljudi to zaboravlju kroz svakodnevne probleme. Ne treba da smo samo bitni sami sebi već da su nam bitni i ljudi oko nas“, kaže Krstev.

Savremeni čovjek ima mnogo želja a sreća je relativna stvar, kaže Krstev navodeći da čovjek može biti srećan sa nekoliko kapljica vode ako se nalazi u pustinji.

„Može biti srećan ili nesrećan ako ima ogromno bogatstvo, sve i svašta, jer ne može samo materijalno da donosi sreću. Sreća je poznavati puno ljudi, sreća je biti za nekoga tu, učiniti nešto dobro, uveče leći miran, znajući da si nešto učinio za nekoga a ne samo za sebe. To je sreća. Srećan može da bude svako ako je zadovooljan sa tim što mu Bog daje. Ne treba nikada izgubiti svoj cilj, treba ga uvijek pratiti, ali neka cilj bud realan jer svaka nerealna mašta ili san dovodi do razočaranja i tad osoba nikada ne može da bude srećna“, kaže Krstev.

Dvadeset godina je vezan za Srbiju i Crnu Goru, ističe Krstev, dodajući da voli naš narod jer cijeni prvo sebe pa ostale.

„To je srdačan narod, koji živi svoju istoriju, koji cijenu svoju tradiciju, koji se ne predaje lako, ničemu se ne predaje jer imaje svoj put kojim ide i voli ga. To je fascinatno kod srpskog naroda i kod Srpske pravoslavne crkve (SPC), koja je ovde na Balkanu primjer za sve druge autokefalne crkve. SPC je jedina koja drži vjeru sigurno i zdravo. To me je fasciniralo, ja to volim i nikada neću da se odreknem te zajednice, uvijek ću biti jedan dio te vaše istorije. Danas je ustoličen moj drug mitropolit Joanikije, što je bitno za narod u CG. Želim da živi dugo godina, da nas raduje, da se divimo njegovoj dobroti i mudrosti“, kazao je Krstev.

Na pitanje šta bi kao uspješan i zreo čovjek omladini preporučio, kako čuvate sebe i porodicu, kako danas ostati normalan čovjek imajući u vidu materijalne teškoće, dr Krstev pojašnjava da su prvih sedam godina života najbitnije, da dijete tada u kući uči kako treba da živi, a ukoliko vaspitanje tada izostane, dijete nikada neće odrasti u ozbiljnu i odgovornu osobu na koju se može računati.

– Danas roditelji daju djeci od dvije godine telefone samo da bi im se skinuli sa glave. Onda, zašto si stvorio porodicu ako nemaš živaca da se brineš o tom djetetu. Danas djeca ne znaju da pričaju, počinju da pričaju kasnije zato što se ne komunicira sa njima. Niko ne razgovara, a uz sve svakodnevne probleme, zaboravljamo da treba da se brinemo o budućnosti a budućnost je porodica koju si stvorio. Kada imaš djecu sve ostalo je u drugom planu. Razvijamo se dok nemamo ženu i djecu a posle je odgovornost veća. Ako se toga ne držimo, savremeno vrijeme i moderna tehnika će nam pokazati da postajemo sve više zavisno od nje i jednoga dana ćemo mi biti zavisni od mašina koje će vladati ako ćemo samo gledati i nećemo moći ništa da uradimo“, kazao je Krstev zaključujući da je stalni rad, zadovoljstvo i zahvalnost na svemu, uz vjeru u Božiju dobrotu, najbolji put ka sreći .

V.M.