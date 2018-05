Dr Belma Hadžiosmanović: Teška ekološka i zdravstvena situacija grada – jedan od najvažnih problema

Teška ekološka i zdravstvena situaciju u gradu predstavlja jedan od najvažnijih životnih problema na čijem rešavanju moraju da rade predstavnici lokalne uprave uz neophodnu podršku državnih organa i medjunarodne zajednice jer je ovaj veliki životni problem odavno izašao iz okvira države.Iz tog razloga Pljevlja su poznata kao jedna od najvećih ekoloških crnih tačaka u Evropi.

Na žalost, za rešavanje ovog životnog problema država decenijama unazad ne ulaže značajnija sredstva koja bi rješavanje teške ekološke situacije pomjerilo sa mrtve tačke bez obzira što otvaranje poglavlje 27 za pristup Crne Gore Eu zahtjeva ulaganje znatnih sredstava. Država je odustala od izgradnje drugog bloka Te Pljevlja dok će ekološka rekonstrukcija prvog bloka omogućiti samo toplotni izvor, kao mogućnost obezbjedjenja sistema za daljinsko grijanje grada.Za izgradnju toplovoda od termoelektrane do podstanice u centru grada kao i izgradnju sekundarne mreže do domaćinstava trebaju ogromna materijalna sredstva.Toplifikacija grada kao nasušna potreba predstavlja jedini način za gašenje oko pet hiljada individualnih ložišta i gradskih kotlarnica. Svima je jasno da prezadužena lokalna uprava nije u mogućnosti da sama rešava ovako zahtjevan kapitalni projekat.Predstavnici lokalne uprave moraju naći način da izvrše pritisak na državne organe da konačno počnu ulagati sredstva u pljevaljsku opštinu koja su do sad bila minimalna.Treba napomenuti da državni organi ne dozvoljavaju opštini Pljevlja da ubira sredstva od velikih industrijskih zagadjivača u gradu naplatom ekološke takse.Istovremeno se moraju pojačati aktivnosti kod predstavnika medjunarodne zajednice u Crnoj Gori radi obezbjedjivanja sredstava iz evropskih fondova.

Vlada Crne Gore je prije nekoliko godina usvojila kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere za sanaciju teške ekološke situacije u Pljevljima od kojih su do sad zaživljele samo kratkoročne mjere nabavke peleta i briketa i dale loše rezultate.Srednjoročna mjera koja se odnosila na izgradnju mini Toplane nema realizaciju jer više od godinu dana traje tenderska procedura kojoj se ne nazire kraj iako je Toplana trebala početi sa radom u 2018 godini i na taj način dovesti do zatvaranja kotlarnice u Skerlićevoj ulici i obezbjediti toplotnu energiju za dio gradskog jezgra.

Sasvim je jasno da prekoračenja štetnih PM čestica, sumpor dioksida i posebno opasnog kancerogenog benzopirena u većem dijelu godine predstavlja ogromnu opasnost za zdravlje gradjana, posebno najranjivijih struktura stanovništva, djece, trudnica i starih osoba.Ako znamo da je po zakonu dozvoljeno prekoračenje srednjih dnevnih vrijednosti PM čestica u vazduhu 35 dana , a da taj broj prekoračenja svake godine dostiže brojku od približno 200 dana sasvim je jasno koliko to predstavlja opasnost za zdravlje gradjana.

Uz to ne treba zaboraviti da gradjani Pljevalja u dobrom dijelu godine nemaju vodu za piće zbog nepostojanja Pogona za prečišćavanje vode iz jezera Otilovići, a da je cjevovod od Odzaka do Pliješi u izuzetno lošem stanju sa velikim gubicima na vodi i sačinjen od azbestnih cijevi koje su štetne za zdravlje ljudi.Uz to i sama sekundarna vodovodna mreža u gradu je takodje u katastrofalnom stanju.

Kao posledicu svega toga primjetan je veliki broj oboljelih od najtežih bolesti koje često dovode do smrtnog ishoda.

Uz to blizina rudničkih kopova kao i deponija laporca,pepela i šljake, Jagnjilo i Maljevac u sušnom periodu donosi na uži dio grada i prigradska naselja velike koncentracije štetnih praškastih materija što dodatno otežava ekološku situaciju u gradu.

Za rješavanje ovih problema potrebno je mnogo veće angažovanje nadležnih u lokalnoj upravi i angažovanje državnih organa i medjunarodne zajednice jer vremena za čekanje nema.

Saopštenje Dr Belme Hadžiosmanović