Dragan Popović imenovan za novog stečajnog upravnika kompanije „Vektra Jakić“, Miloš Popović razriješen

Privredni sud Crne Gore imenovao je Dragana Popovića iz Podgorice za novog stečajnog upravnika kompanije „Vektra Jakić“ DOO Pljevlja, saopšteno je iz tog suda.

Privredni sud Crne Gore, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom „Vektra Jakić“ DOO Pljevlja, nakon dobijanja zahtjeva za razrješenje od dužnosti stečajnog upravnika koji je podnio stečajni upravnik Miloš Popović, je Rješenjem St.br. 437/21 od 12.01.2024. godine istog razriješio i za novog stečajnog upravnika imenovao Dragana Popovića iz Podgorice“, ističe se u saopštenju Privrednog suda koje potpisuje portparol tog suda, sudija Vladimir Bulatović.

U saopštenju se dodaje da je stečajni upravnik Miloš Popović tom sudu podnio zahtjev za razrješenje zbog ličnih, porodičnih i objektivnih razloga.

„Objektivni razlozi koje je ovaj stečajni upravnik naveo jesu to što obavlja funkciju stečajnog upravnika u više složenih stečajnih predmeta i to: Radoje Dakić AD Podgorica u stečaju, Solana Bajo Sekulić AD Ulcinj u stečaju, PZU Opšta Bolnica Meljine AD Herceg Novi u stečaju, Nivel Invest DOO Budva u stečaju i Mašinopromet rezervni djelovi AD Podgorica u stečaju, kao i funkciju zastupnika stečajne mase u Jadransko Brodogradilište AD Bijela – Herceg Novi u stečaju i Pro Valex AD Podgorica u stečaju. Kod činjenica da je sjedište stečajnog dužnika „Vektra Jakić“ DOO Pljevlja u sjevernom dijelu Crne Gore, da složenost navedenog predmeta zahtijeva boravak i rad u sjedištu stečajnog dužnika, a da stečajni upravnik Miloš Popović postupa u više složenih predmeta u Podgorici i južnom dijelu Crne Gore, to je isti cijenio da objektivno i fizički nije u mogućnosti da na valjan način obavlja funkciju stečajnog upravnika u stečajnom postupku nad „Vektra Jakić“ DOO Pljevlja u stečaju“, piše u saopštenju.

