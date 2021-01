Draganova zahvalnost svim ljudima dobre volje

Čovjek koji je svojim radom zaslužio poštovanje mnogih sugrađana i veliki prijatelj svoga grada Dragan Paldrmić, publicista i kulturni radnik, nalazi se na liječenju na Onkologiji Kliničkog centra u Podgorici. Nekoliko dana putem društvenih mreža i medija sugrađani su apelovali na dobrovoljne davaoce krvi da pomognu Draganu a uslijedio je veliki odziv ne samo Pljevljaka već građana širom Crne Gore. Dragan je danas na svom fejsbuk profilu javno zahvalio svima i otvoreno ispričao o njegovoj višegodišnjoj borbi.

– Većina vas zna da moja borba traje već 17 godina. Za one koji ne znaju, tretiran sam sa više hemoterapijskih protokola i zračenja 2004, 2008 i 2014. godine, i nakon toga transplatacijom matičnih ćelija koštane srži i uvijek sam bio korak ispred.Kao što kažu: što si bliže Bogu, sve ti je više đavo za petama! Sve to ostavlja vidljive i nevidljive posledice na tijelo sa kojima čovjek nauči da živi. Ovog puta, vi ste mi vašim doniranjem krvi i podrškom dali vjetar u ledja. Nalazim se u sigurnim rukama fantastičnog osoblja klinike za hematologiju u KBC-u, ostalo je na meni a ja vam obećavam da vas neću iznevjeriti – napisao je Dragan.

Zahvalio je u svoje ime i u ime njegove porodice na nuđenoj materijalnoj i svakoj drugoj pomoći i pruženoj ruci.

-Dragi prijatelji, ne postoje riječi kojima se to može iskazati. Jednostavno zapne knedla u grlu i treptaj zamagljenog oka zamuti bolničku sobu. Osjećam ličnu odgovornost pred svima vama da vam se kratko obratim i zahvalim na doniranoj krvi. Hvala vam na podršci. Hvala vam na dijeljenju statusa. Bilo bi nepristojno da licitiram sa imenima pojedinaca i organizacija koje su se nesebično stavile na raspolaganje, a posebno me raduje ali i obavezuje, što su krv donirali pripadnici svih vjera i nacija. Odazvali su se i ljudi iz drugih gradova. Naročito iz Nikšića, zbog čega je od sada Nikšić moj drugi grad. To moje dugogodišnje i neobično prijateljstvo sa gradom na Trebjesi je sada doživotno potvrdjeno. Isto tako su bez pogovora dolazili ljudi iz Budve i Podgorice, a da ih većinu i ne poznajem i pitanje je dal ću ih ikad upoznati. Pored toga, dosta ljudi je vraćeno zbog nepoklapanja krvne grupe ili neke trenutne slabosti, što je, naravno isto kao da su dali neophodnu krv. Prosto je nemoguće sve nabrojati a da koga ne preskočim i ne uvrijedim. Još jednom vam hvala i Bog vas blagoslovio – zahvalio je Dragan.

Želimo da dobre misli sugrađana i Draganova hrabrost, uz Božiju pomoć, budu dio zajedničke radosti, novih susreta i druženja jer Pljevljaci su ljudi koji znaju da cijene čovječnost i dobrotu svakog čovjeka.