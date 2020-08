Dragaš: Kažnjen sam radi sjedenja na prozoru a nisam ni bio u tom automobilu

Pljevljak Veselin Dragaš kažnjen je prekršajno, jer je, kako mu je saopšteno u policiji, tokom sinošnje auto-litije, sjedio na prozoru automobila i time prekršio Zakon o bezbjednosti saobraćaja. Dragaš za Pljevaljske novine kaže da čak nije ni bio u automobilu koji se navodi u zapisniku, te da je ovo samo nastavak torture koju pljevaljska policija sprovodi nad njim od usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

– Pozvan sam na saslušanje od strane policijskog službenika Veska Planića, a zbog izvještaja koji je sačinio policajac Enes Bojadžić, koji me je u zapisniku označio kao osobu koja je bila u automobilu marke passat i koja je tokom vožnje sjedela na prozoru automobila. Učestvovao sam u auto-litiji, ali odgovorno tvrdim, za šta imam i svjedoke, da se uopšte nisam nalazio u tom vozilu, već u ford mondeu registarskih oznaka PV AU024, na mjestu suvozača. Prvo pitanje nakon dolaska u prostorije CB Pljevlja, bilo je :”Da li si snimao”?. Pitam se kakve to veze uopšte ima sa navedenim prekršajem, da li je snimanje prekršajno ili krivično djelo, i zašto konačno jasno ne kažu da im smeta što fotografišem i snimam događaje nakon usvajanja ovog nesrećnog Zakona? Snimanje vršim kao novinar i dopisnik portala IN4S i pitam se da li će već jednom neko reagovati na klasičnu torturu i kršenje osnovnih ljudskih prava, s obzirom da me gotovo nakon svakog radnog zadatka pozivaju na razgovore i kažnjavaju – ističe Dragaš, pozivajući policiju da otkriju ko se stvarno nalazio u vozilu iz izvještaja. Dragaš kaže i da mu policija nije dala zapisnik iako je zahtijevao.

Ni sam više ne može izbrojati koliko je puta od kraja decembra pozivan da da izjavu, kaže Dragaš, dodajući da je razlog maltretiranja svima jasan.

– Da nije tužno, bilo bi smiješno. Da li ti ljudi razmišljaju da ćemo i posle izbora i zakona ostati ovdje da živimo svi zajedno? Kako će pogledati u lice sugrađanima koje konstantno privode i isleđuju bez razloga? Ja znam da je njihov cilj da me lome, ali im poručujem da neću odustati i da je snaga vjere neuporediva sa maltretiranjem kome sam izložen i zbog kog pati moja prorodica, zaključuje Dragaš.

Iz Centra bezbjednosti Pljevlja nisu željeli da komentarišu navode Dragaša, upućujući nas na portparola Uprave policije. Do objavljivanja teksta, nismo dobili odgovore ni iz Uprave policije.