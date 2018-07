Dragiša Sokić izabran za predsjednika SO Pljevlja

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja za predsjednika SO izabran je Dragiša Sokić (42) sa 21 glasom vladajuće većine i glasom odbornika Pokreta za Pljevlja Božidara Bajića, koji je rekao da da Sokić „ima profesinalne i ljudske kapacitete da vodi SO ako mu partija ne bude smetala u objektivnom radu, ali bilo je još hvaljenih kadrova DPS-a koji su podnijeli ostavke“. Uzdržani su bili odbornici SNP a protiv odbornici Demokratske CG, Nove srpske demokratiije i Demokratske narodne partije.

Nakon polaganja zakletve Sokić je zahvalo na povjerenju.

-Radiću sa najvećim stepenom odgovornosti i posvećenosti u skladu sa zakonom. Svi zajedno moramo posebnu pažnju posvetiti stvaranju poslovnog ambijenta i donošenja kvalitetnih odluka i propisa kako bi olakšali poslovanje i omogućili brži razvoj malog i srednjeg preduzetništva ali i privlačenje novih investicija koje bi omogućilo otvaranje novih radnih mjesta i podigle kvalitet života svih građana. Biću otvoren za saradnju i očekujem razumjevanje i podršku svih odbornika u radu SO i da rade svi u interesu građana Pljevalja, jer oni to zaslužuju – rekao je predsjednik SO Dragiša Sokić.

Izboru predsjednika SO prethodila su proceduralna pitanja i diskusije odbornika na temu kršenja „šupljikavih“ Statuta i Pravilnika o radu SO Pljevlja te neusklađenosti istih sa zakonskom procedurom, pa je opozicija za manjkavost Statuta optužila „za neodgovornost i nesposobnost skupštinsku većinu“. Odbornici opozicije su više puta istakli da je „kršenje prava i opštinskih akata stara praksa“ lokalne vlasti. Polemika se vodila o načinu dobijanja izbornih rezultata u Crnoj Gori i Pljevljima.

-Kako se objašnjava činjenica da je na poslednjim lokalnim izborima u Pljevljima 1139 ljudi više u biračkom spisku nego što je bilo punoljetnih stanovnika po popisu iz 2011. Godine. Tražimo logično objašnjenje jer su to sigurna dva mandata. Opozicija u Crnoj Gori godinama traži da se uredi registar prebivališta građana, rekao je odbornik DNP Vladislav Bojović.

Odbornik DPS Ilhan Tursumović rekao je da je 2016. godine jedan od opozicionih lidera Goran Danilović bio na čelu MUP, imao uvid u biračke spiskove i kakvi su rezultati, tvrdeći da svaki put kada opozicioni odbornici izađu za govornicu imaju manje birača jer građani prepoznaju „vašu praznu retoriku“.

-Gospodo odbornici, vi morate vašim biračima da objasnite katastrofalan izborni rezultat od 27. maja 2018. godine. Jedan vaš istaknuti član, koji je prestao da vas glasa, kaže da svaki put kada izađete za skupštinsku govornicu sve veći broj građana koji su vas glasali okreću vam leđa, jer ne mogu više da slušaju vašu praznu priču, rekao je Tursumović dajući im savjet da podnesu ostavku posle katastrofalnog izbornog rezlutata i „znajte posle svakih novih izbora vaših će biti sve manje i manje“

Odbornik Mirko Đačić rekao je da je birački spisak javni dokument, da građani mogu da provjere podatke, a da prisustvo predstavnika OEBS-a u Crnoj Gori dokazuje da „nema nikakvih dilema oko izbornih rezultata“.

– Ovdje se radilo da su građani pokazali 27. maja šta misle o našoj i vašoj politici, pa je besmislena svaka priča o tome. Vi ste ušli u seriju političkih poraza, mi u seriju političkih pobjeda. Do kada će to biti biće, sve dok građani tako razmišljaju. Ova koalicija predvođena DPS –om dobila je 10138 glasova, gotovo 1000 glasova više nego prije 4 godine, a ovaj put bilo je 798 glasova manje u biračkom spisku, rekao je Đačić.

Odbornik NSD Milan Lekić rekao je da neće glasati za Sokića jer „opozicija ne glasa za kadrovska rješenja vlasti, ko glasa to je šurovanje ili namigivanje“.

– Drugi razlog je birački spisak i fantomski birači, jer u CG između 2003. i 2011. godine imamo 5.000 više stanovnika na popisu a birača imamo preko 70.000 više, posebno u PV koja imaju najviši negativni priraštaj u CG. Treći razlog su zloupotrebe institucija i pritisci na radnike. Svake izbore ste tako ostvarili. Ovaj put ste se izvještili i kupili 2.700 glasova u opštini, rekao je Lekić dodajući da „u Crnoj Gori u toku genocid nad našim narodom ali žilavi smo kao narod samo vi nastavite, izdržaćemo i ovo“.

U novom sazivu SO Pljevlja skupštinska većina ima 20 odbornika a opozicija 15 odbornika.