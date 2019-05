Draženka Laketić: Najviše mi prija moja sloboda

Imala je tri sna: da se bavi marketingom, održi javni nastup pred mladim ljudima i nauči ih nečemu i napiše knjigu. Dva sna već je ostvarila: održala je predavanje na jednoj konferenciji i počela da se bavi marketingom, ali ispunjenje i trećeg sna je na pomolu – planira da napiše knjigu o svojoj imenjakinji.

Draženka Laketić (29), diplomirana novinarka, koja je sa bratom Savom pokrenula poznati instagram profil „Insta Montenegro“ – stranicu koja promoviše Crnu Goru i njene prirodne ljepote, priča za „Pljevaljske novine“ o svom odrastanju u Pljevljima, porodici, studijama u Podgorici, stranici „Insta Montenegro“ i počecima njene poslovne priče, Draženki po kojoj je dobila ime…

Optimizam, vjera u sebe i svoje mogućnosti, upornost, staloženost i borbenost – njene su glavne odlike. Smatra da za svaki problem postoji rešenje i kada nešto zacrta ne odustaje dok ne ostvari cilj koji je postavila. Nije voljela da se ističe ni u školi, a ni na fakultetu, ali je shvatila da to sklanjanje nikuda ne vodi. Zato je prije pet godina riješila da se promijeni i te promjene doprinijele su njenoj uspješnoj biznis priči.

Veliku podršku i pomoć u životu imala je od roditelja Slava i Dušanke, iako su u početku i oni bili skeptični kada je započela posao sa „Insta Montenegrom“, dok je na brata Sava uvijek mogla da računa. Sa njim i njegovom suprugom Ivanom i djecom Larom i Lazarom živjela je zajedno u Podgorici do prošle godine.

Draženka je nakon završene Gimnazije „Tanasije Pejatović“ upisala novinarstvo po uzoru na sestru koja je dvije godine prije nje upisala ovaj fakultet. Iako je imala dara za pisanje na drugoj godini je shvatila da se novinarstvom neće baviti. Ipak je završila fakultet i pripravnički staž odradila u medicinskom časopisu „Medikal“.

I kada nije imala posao počela je sama da ga stvara, nije krivila vrijeme, niti okolnosti, već je počela da uči i radi da bi drugima dokazala da može uspjeti u svom poslu za koji su mnogi imali predrasude. Marketing, njena pritajena ljubav, došla je do izražaja.

Draženka je oduvijek voljela da posmatra stvari iz drugog ugla, tako je počela i društvene mreže da koristi kao moćan marketinški alat, da one služe njoj, a ne Draženka njima ili da im robuje kao većina ljudi danas.

– Ne volim korišćenje društvenih mreža u privatne svrhe kada ljudi svakodnevno objavljuju sve što im se dešava. Ako to ne objave na fejsbuku, kao da se nije ni desilo. Svoju priču o digitalnom marketingu započela sam iz hobija praveći stranicu o našem parku “Vodice” u Pljevljima, koja danas broji preko 5.000 ljudi. Željela sam da izbalansiram između primorja i zapostavljenog sjevera. Objašnjavam da u Pljevljima ima šta da se vidi. Moji prijatelji koji su dolazili sa predrasudama u Pljevlja bili su oduševljeni. Tako pomjeram svijest ljudi. Često napišem i nešto nostalgično čime izazovem mile komentare mojih sugrađana. Skoro i da se ne potpisujem na moje priče, ali uživam kada vidim da kod ljudi probudim lijepe uspomene. To je ono što mi je ostalo od novinarstva, od svega ostalog sam pokušala da pobjegnem tražeći veću slobodu u pisanju od one koje mi je diploma pružila – priča Draženka i dodaje da je sa bratom Savom sasvim spontano pokrenula stranicu “Insta Montenegro” 25. maja 2015. godine, a koju je prošle godine u aprilu registrovala i od koje ostvaruje prihode.

– Imam četiri stalna klijenta. Održavam fejsbuk stranice za nekoliko kafića, restorana, kozmetičke brendove. Pišem povremeno za neke sajtove. “Insta Montegro” mi pomaže da ponudim klijentu neku gratis uslugu i pridobijem ih. Za ovaj posao nije mi trebalo previše ulaganja za početak: lap-top i telefon, kancelarija mi nije trebala, plata me teško pokreće, najviše mi prija moja sloboda i što nemam radno vrijeme. Zarađujem onoliko koliko radim – iskrena je Draženka. Draženka i Savo su dvije različite osobe u poslovnom svijetu, koje je ova priča spojila u dobar tim. U početku su radili potpuno amaterski, ali je upravo to dovelo i do prvog posla u digitalnom marketingu.

– Kada bi jedno posustalo, drugo bi vuklo naprijed. Iako svima djeluje kao veoma lako objavljivati fotografije svakodnevno nije baš ni tako jednostavno. Ni za svoj privatni profil nemam toliko živaca, a pritom smo uvijek morali da osluškujemo hiljade pratilaca koji su polako počeli da cijene ono što radimo. Svakodnevno smo provodili sate koristeći Instagram da animiramo ljude iz cijelog svijeta, lajkujemo njihove objave, „dovučemo“ ih na profil – objašnjava Draženka. U početku je, kako kaže, radila iz pozadine, nije željela da se zna čija je stranica. Na stranici objavljuje tuđe fotografije sa potpisom autora, promoviše ljepote Crne Gore, napiše neka svoja kraća zapažanja, a ljudima bude čast što su objavljeni na “Insta Montegro” stranici. Shvatila je vremenom da je stranica zavrijedila pažnju i uspjeh. Brat je imao svojih obaveza, porodičnih i poslovnih, pa je tako Draženka preuzela posao oko vođenja stranice i firme u kojoj je ona jedini zaposleni, pored pripravnice koja joj pomaže oko nekih dodatnih poslova. Radila je u Turističkoj agenciji u Podgorici, ali i dalje stizala i da bude aktivna na stranici i da radi u ovoj agenciji. Ističe da je u agenciji mnogo naučila. Saznanje da iza ove stranice ne stoji grupa ljudi već jedna mlada djevojka, doprinijelo je da njen rad bude cjenjeniji i da se za nju čuje i van granica naše države. Danas ima 41.000 pratilaca iz cijelog svijeta, iz svijeta muzike, politike, novinarstva…

– Vodeći računa o društvenim mrežama gdje sam radila kao menadžer društvenih mreža u Turističkoj agenciji dobila sam poziv od mog tadašnjeg gazde da gostujem na „Future tourism conference“ koja je održana prije dvije godine u Budvi i da pričam o mojoj uspješnoj priči koja je krenula od nule. Održala sam predavanje na engleskom jeziku studentima, pričala sam o mom iskustvu, a interesovanje prisutnih je bilo veliko sudeći po pitanjima i pohvalama koje sam dobila – naglasila je Draženka.

Bila je u inostranstvu na nekoliko edukacija koje su joj dosta pomogle da stekne više samopouzdanja, a od prošle godine sarađuje i sa jednom NVO iz Podgorice sa kojom je prošla školu za društvene inovacije, a prije mjesec je započela saradnju sa Unijom mladih preduzetnika. Draženka je ponosna na vajber grupu Krizni štab sa kojom je organizovala humanitarnu izložbu fotografija koja će biti održana u Podgorici.

Draženka svojom pričom dokazuje da kada čovjek ima cilj, ideju i spremnost da radi može uspjeti u bilo kom poslu i na bilo kom mjestu.

S.Z.

Ponosna na ime

Draženka Laketić kao mala nije voljela svoje ime. Bila je jedina Draženka u Pljevljima i u školi je, kaže, imala mnogo nadimaka, što nije voljela. Kasnije je zavoljela svoje ime, a danas je ponosna što je dobila ime po hrabroj ženi iz Mostara Draženki Čuljak.

Kada su se sestre, šesnaestogodišnja Šima i sedamnaestogodišnja Draženka 1985. godine zaputile iz Bogodola, planinskog sela 20-ak kilometara od Mostara, prema Širokom Brijegu, odakle su planirale da idu za Mostar, gdje im je radila majka, zima je bila jaka, snijeg i mećava, minus 27 stepeni. Upale su u jamu duboku više od 10 metara, u njoj provele sedam dana i osam noći. Otac je mislio da su kod majke u Mostaru, majka je mislila da niko po takvom snijegu ne izlazi iz kuće. Preživjeti sedam dana i osam noći u jami bez hrane i vode, bilo je Božije čudo o kojem su tada pisali ne samo mediji u Jugoslaviji već i inostrani. Spasili su ih lovci. Draženkini roditelji pričali su o tim hrabrima djevojkama što je ostavilo utisak na njihovog sina Savu koji je tada imao tri i po godine i poželio da sestri da ime Draženka.

– Nakon odluke ljekara na VMA u Beogradu da djevojkama amputiraju noge, njihova majka je mislila da one više neće imati normalan život. One danas žive u Kanadi, Draženka ima tridesetogodišnjeg sina, redovno ide u teretanu, rekreativno se bavi nordijskim skijanjem, profesionalno trenira veslanje. Obje sestre rado rone, plešu, a Šima je zaljubljena u vožnju motociklom. Draženka radi u “Hjundaiju” kao programer, a Šima u jednoj dobrotvornoj organizaciji – priča Draženka koja je, kako kaže, imala čast da upozna tu hrabru ženu po kojoj je dobila ime.

– Nevjerovatan je osjećaj biti pored takve jedne žene, sa filmskom pričom od života. Najviši utisak na mene je ostavio njen pozitivan stav o životu, vjera da sve može i želju da što više stvari nauči. Upoznala sam je prošle godine, kada mi je majka poslala link o njima. Ja nisam do tada znala ni da su žive, ništa nisam znala o njima. Došle su nakon 33 godine iz Kanade kada im je Večernji list dodijelio nagradu za hrabrost. Ja sam je kontaktirala i ispričala da sam po njoj dobila ime što je njoj bilo drago da se neko u dalekim Pljevljima sjetio da ponovi njeno ime, pa me pozvala da se upoznamo. Bila sam u Mostaru kod nje i njene porodice – ističe Draženka i dodaje da ništa nije slučajno. Našle su mnogo zajedničkih osobina i stvari koje vole. Zbližile su se za kratko vrijeme kao da su rod. Od tada su stalno u kontaktu. Draženka je bila na promociji dokumentarnog fima “Sestre” koja je bila u Sarajevu, a koji govori o događajima iz 1985. godine i njihovom hrabrom podvigu. Draženka planira da posjeti Draženku u Kanadi, a priprema knjigu o njihovom životu po instrukcijama sestara Čuljak.