Država da oštrije kažnjava one koji uznemiravaju djecu

Nerijetko svjedočimo da pojedincima koji uznemiravaju djecu u parkovima i mjestima na kojima ona borave država ne izriče oštrije kazne, već im se uglavnom propisuje novčana kazna. Takav primjer je i jučerašnji događaj u podgoričkom naselju Bloku VI kada je muškarac presretao djevojčice, upućivao im vulgarne riječi i skinuo se pred njima. U ovom slučaju tužilac je procijenio da nema elemenata krivičnog djela, već da je u pitanju prekršaj za koji je počinilac kažnjen novčanom kaznom od 1.000 eura. Advokat Veselin Radulović za naš portal kazao je da novčana kazna za prekršaj u ovakvim slučajevima ne doprinosi suzbijanju ovih djela.

Ilustracija (Foto: Pixabay.com)

Radulović je istakao da je odluka tužioca da u ovom konkretnom slučaju nema elemenata bića nekog od krivičnih djela protiv polne slobode i da je u pitanju samo prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, u najmanju ruku problamatična i površna.

„Mislim da bi tužilaštvo moralo da preispita ovaj stav tužioca jer ovakvo postupanje može imati ozbiljne posljedice u budućnosti i u krajnjem navesti roditelje da svoju djecu zaštite sami“, kazao je Radulović.

Ističe da novčana kazna za prekršaj u ovakvim slučajevima ne doprinosi suzbijanju ovih djela.

„U slučaju sumnje u izvršenje nekog od ovih krivičnih djela gdje su na strani oštećenog djeca, tužilaštvo bi moralo mnogo ozbiljnije da pristupa ovim prijavama, nego što je to inače slučaj u praksi“, naglasio je Radulović.

Predsjednica Savjeta roditelja OŠ „Radojica Perović“ kazala je da su roditelji jako uznemireni povodom jučerašnjeg događaja kada je muškarac na biciklu pratio djevojčice i upućivao im vulgarne riječi.

Roditelji su kazali da muškarac već neko vrijeme šeta oko zgrada u Bloku VI i prati djevojčice. Juče je, kako kažu, prišao djevojčicama koje su se igrale i upućivao neprimjerene riječi nakon čega su one odmah pobjegle, a jednu djevojčicu je pratio i skinuo se pred njom.

Kako kaže Perović, on nije bio nasilan ali je isprepadao djevojčice i roditelji su jako zabrinuti za bezbjednost svoje djece.

Muškarca koji je uznemiravao djevojčice roditelji opisuju kao ćelavog, od 40-ak godina, i često je na biciklu.

Perović ističe da su roditelji od jedne djevojčice koju je muškarac pratio do ulaza zgrade podnijeli krivičnu prijavu.

Ona je kazala da je roditeljima rečeno da je pomenuti muškarac poznat policiji od ranije, ali da su kazali da nemaju zakonskog osnova da ga krivično gone.

Država šalje lošu poruku, očekivano da počinioci ponove djela

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da se ovakve situacije stalno ponavljaju, da se izbjegava primjena krivičnog zakonika, te da se ovakva djela ne kvalifikuju uopšte kao krivična djela, već se osobe kažnjavaju ili sa hiljadu eura ili dva mjeseca zatvora.

„I pored izmijenjenog Krivičnog zakonika kada se ovako nešto desi postupa se po zakonima o prekršajima odnosno u ovom konkretnom slučaju zakon koji se odnosi na javni red i mir, tako se izbjegava primjena krivičnog zakonika, jer se takva djela ne kvalifikuju uopšte kao krivična djela, i onda se osobe kažnjavaju ili sa hiljadu eura ili dva mjeseca zatvora. To je glavna problematika, u samom prepoznavanju ovih djela i na to smo više puta ukazivali i za očekivati je da takvi počinioci opet urade ista djela“, istakla je Mihailović za naš portal.

Poručuje da država na ovakav način šalje poruku da očigledno neko može da se ponaša na ovakav način i da prođe nekažnjeno.

„Iako se ističe da je prioritet bezbjednost djece, još jednom je pokazano da nam to nije važno i da smo mnogo spori u promjenama koja trebaju da se dese da bi mogli da kažemo da su djeca zaštićena“, istakla je ona.

Naglašava da kada bi primjenjivali postojeće propise i kada bi imali priliku da budu primjenjeni, onda bi moglo da se kaže da su dobri. Međutim, kako dodaje, uvijek treba unaprijeđivati i pooštravati kaznenu politiku, posebno zbog toga što se radi o djeci.

„Mi smo u paradoksalnoj situaciji kada govorimo o kaznenoj politici, kada govorimo konkretno o krivičnim djelima, dakle ne o ovima koja su se kvalifikovala ovih dana, već ukoliko govorimo o krivičnim djelima, paradoksalna je situacija da je krivični zakonik prošle godine izmijenjen u ovom dijelu koji se odnosi na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja djece odnosno maloljetnika, međutim prošlo je više oko godinu i po a taj se zakon, odnosno njegove nove odredbe, ne primjenjuju jer nema podzakonskih akata koje je Ministarstvo pravde trebalo da definiše, a i dalje nemamo registar i od Ministrstva ne možemo da dobijemo nikakvu informaciju“, tvrdi Mihailović.

Mihailović ističe i da je takođe nepoznato šta se dešava, kao i da li se primjenjuju odredbe, koje bi se mogle primijeniti i na ovu već pomenutu situaciju, u slučaju da se postupalo po krivičnom zakoniku, da osobe koje su osuđivane za djela koja su protiv polne slobode maloljetnika, ne mogu da se kreću nigdje gdje borave djeca, niti da budu zaposlene negdje gdje se radi sa djecom, i da im se na taj način ograničava kretanje, odnosno uopšte da budu blizu djece.

„S druge strane ne bi smjeli po važećem krivičnom zakoniku ni da se zapošljavaju tamo gdje su djeca i poslodavci su u obavezi da provjeravaju da li su osobe u registru. Međutim, kao što sam već pomenula, da mi znamo tog registra nema“, istakla je ona.

Mihailović je kazala da su roditelji rekli da su dobili informaciju od policije da je ista osoba radila slične stvari u blizini škole na Starom aerodromu, te da to sigurno negdje pokazuju da djeca nijesu dovoljno bezjedna u našoj zemlji i da bi ovo trebalo da bude alarm za sve nas da počnemo da primjenjujemo zakone koje imamo.

„Moramo da imamo mnogo više senzibiliteta za ova krivična djela jer je očigledno da tu ima dovoljno prostora da se mijenja i samo kvalifikovanje djela, a kasnije i kažnjavanje kada govorimo o sudovima“, poručuje Mihailović.

Ona je kazala da su iz Udruženja Roditelji nakon ovog događaja u Bloku VI pisali Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Mi smo uputili pismo ODT-u da pitamo najiskrenije bez ikakve ironije i sarkazma, želeći da dođemo do informacije da nam objasne, prvoshodno roditeljima, na koji način neko treba da ugrozi bezbjednost djece i da ih seksualno uznemirava, da bi se to prepoznalo kao krivično djelo i da bi taj neko odgovarao adekvatno. Dakle šta je to šta treba da im uradi da bi se zaključilo da je ta osoba opasna i da ugrožava prava i bezbjednost naše djece“, kazala je Mihailović.

S druge strane, poručuje Mihailović, ovaj događaj navodi da se pitamo da li se stvarno misli da se ovakvim postupanjima i ovakvim načinom reakcije vodi računa o interesima djece i postpuanjima prema pravima djece.

Izvor-rtcg