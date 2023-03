„Država da umiješa prste i prekine spiralu poskupljenja“

Na političke odluke ekonomija ne čeka, naročito ne cijene. Svakodnevno svjedočimo poskupljenjima i cijenama koje pariraju ili premašuju one u državama gdje je standard mnogo bolji. Glavni razlog za to u Centru za zaštitu potrošača vide u visokim maržama trgovaca, pa pozivaju državu da zaštiti građane.

Sa prosječnom zaradom u Crnoj Gori koja je nešto iznad 700 eura plaćamo po gotovo istoj cijeni mlijeko i ulje kao i naše komšije u Hrvatskoj i Sloveniji gdje su primanja premašila hiljadu odnosno hiljadu i po eura. Zanimljivo je da piletinu plaćamo značajno više od komšija dok je 250 grama maslaca kod nas gotovo dvostruko skuplje nego u ovim dvijema članicama Evropske unije. A, evropske cijene sa crnogorskim standardom građani kažu da sve teže podnose.

Da su cijene u crnogorskim i evropskim marketima slične svjedoče i oni koji često putuju. Primjećuju da su se u posljednjih godinu, u odnosu na standard cijene u inostranstvu samo blago uvećale, dok su kod nas gotovo dvostruko skočile.

„Nedavno sam imao prilike da boravim u Italiji i mogu reći da je u Milanu, grad koji nije baš jeftin da su cijene u tim većim marketima dosta sličan našim cijenama. I da su neke nijanse u pitanju. Zanimljivo nam je bilo da su cijene goriva u Hrvastkoj za 10 do 15 centi jeftinije nego u Crnoj Gori, čak i u zemljama kao što je Italija osjetan je taj pad cijena goriva“, kazao je iz Turističke agencije Milan Koprivica.

A, cijene svih goriva u Crnoj Gori od danas plaćaćemo skuplje od cent do dva. To će očekivano pokrenuti novi talas poskupljenja koji u Crnoj Gori gotovo godinu ne jenjava, ni kada su cijene goriva bile u padu ali ni kada je država smanjivala PDV na osnovne životne namirnice. Uz sve to cijene hrane na globalnom nivou niže su deseti mjesec za redom ali ništa od toga naši građani nijesu osjetili, kažu u Centu za zaštitu potrošača i objašnjavaju.

Izvor-rtcg