DRŽAVA DA ZABRANI GRIJANJE NA UGALJ

Vladimir Šestović kaže da Pljevlja treba da se zagrijavaju uz pomoć geotermalne energije i da će ideju predstaviti nadležnima.

Tehnički direktor Termoelektrane Pljevlja Vladimir Šestović kazao je da bi država trebalo da zabrani upotrebu uglja za zagrijavanje, zbog enormnog zagađenja životne sredine u Pljevljima.

Predstavljajući inicijativu zagrijavanja stanova uz pomoć geotermalne energije, on je rekao da ugalj treba da se koristi samo za proizvodnju električne energije, uz rigorozne mjere koje se odnose na zaštitu životne sredine.

“Dajte jednom da se maknemo od uglja. Kao inžinjer i tehnički rukovodilac TE smatram da je priča o toplifikaciji grada sa stanovišta struke i nauke otišla u pogrešnom pravcu. Nema potrebe trošiti desetine miliona eura u to kada se mogu uptrijebiti u bolje svrhe“, kazao je Šestović.

On je kao primjer naveo makedonski grad Bitola, gje je država prije nekoliko godina zabranila upotrebu uglja, iako još nije urađen projekat toplifikacije.

Predstavnik firme “Balkan enerdži tim” iz Beograda Dušan Plašina rekao je da je završio projekat grijanja Bitolja iz tamošnje Termoelektrane, koja je od grada udaljena 12 kilometara.

On tvrdi da je cijeli taj projekat, koji osim dovođenja toplote do grada, podrazumijeva i prekopavanje ulica u dužini od 10,5 kilometara državu koštao oko 60 miliona eura.

Šestović je naglasio da je puno ekonomičnije koristiti geotermalnu energiju i stanove zagrijavati pomoću toplotnih pumpi.

On je kazao da je to, osim ekonomičnosti, i ekološki prihvatljivije rješenje za Pljevlja. Istakao je da, za razliku od toplifikacije grada, to ne bi zahtijevalo prekopavanje ulica, kako bi se do svake kuće dovele toplovodne instalacije.

Šestović kaže da su napravili tim koji će ovu ideju i zvanično ponuditi relevantnim institucijama u državi i Opštini.

“Opština neće moći da napravi sama ni toplifikaciju na ugalj, pelet ili ni na struju. Država će morati da obezbijedi novac. Zato treba da uradimo ekološku stvar, ali za mnogo manje novca“, rekao je Šestović.

On je istakao da će njihovi poslovni partneri uraditi semafor i rasvjetu na gradskom stadionu u Pljevljima, kako bi na njemu mogle da se odigravaju međunarodne utakmice.

Izvor: Vijesti