Država mora stati na kraj anarhiji u sudstvu

Sadašnje stanje u sudstvu karakterišu potpuna raspuštenost, nesigurnost i totalna anarhija, koja će brzo dovesti do toga da će se građani osjetiti potpuno nezaštićenim u ostvarenju pravde a što će opet dovesti do potpune pravne dezorjentisanosti, kazao je za Portal RTCG advokat Dalibor Kavarić. Istakao je da prije tri godine sistem ipak funkcionisao a običan čovjek i građanin je imao nekakvu pravnu zaštitu i nekakvu sigurnost, za razliku od sadašnjeg stanja potpune raspuštenosti, nesigurnosti i totalne anarhije, koja će, smatra, brzo dovesti do toga da će se građani osjetiti „potpuno nezaštićenim u ostvarenju pravde“.

Kavarić (Foto: RTCG)

Situacija je alarmantna jer se danas pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda nalazi više desetina predmeta za teška krivična djela u kojima sudije za dvije i po godine nijesu donijele odluku. Po zakonu, ako za tri godine ne bude presude, onda se optuženi puštaju da se brane sa slobode. Zato sada dolazimo u situaciju da bi zapravo na stotine optuženih za organizovani kriminal moglo izaći iz Istražnog zatvora u narednim mjesecima.

Neki optuženi za teška ubistva i šverc kokina već su napustili zatvor. Pritom, uprkos tome što je tužilaštvo podiglo niz optužnica za mafijaško djelovanje i ubistva suđenja još ne počinju. Okrivljeni šef „kavačkog klana“ Radoje Zvicer optužen je sa svojom grupom za teška krivična djela još početkom ove godine, ali suđenje ne počinje jer optužnica nije ni potvrđena.

Bivša šefica Vrhovnog suda Vesna Medenica optužena je za organizovani kriminal još u oktobru prošle godine, ali još nije ni iznijela odbranu pred Višim sudom. Osim toga, nema ni donošenja prvostepenih odluka i optuženi zato stiču pravo da se brane sa slobode.

Kavarić smatra da je potrebna hitna reakcija.

„Postojeći problem sa kašnjenjem u donošenju prvostepenih odluka je posljedica sistemskog disbalansa i nekompletnosti sudsko-tužilačkih, upravnih, rukovodećih i korektivnih organa. Ovdje govorimo o nepostojanju zaokruženog Sudskog savjeta, nepostojanju vrhovnog državnog tužioca i nepostojanju punog kvoruma u Ustavnom sudu“, navodi Kavarić.

Objašnjava da bi se postojanjem ovih organa pokrenuli mehanizmi utvrđivanja odgovornosti za nefunkcionalno stanje pravosudnih organa.

„Odgovornost za ovakvo stanje je na svim parlamentarnim partijama, koje za više od tri godine nisu uspjele da organizuju instucionalnu funkcionalnost i efikasnost pravosudne vlasti, kao trećeg državnog stuba“, navodi naš sagovornik.

Ističe da je razlog za ovo pokušaj partija da na najviše i najodgovornije dužnosti pokušaju dovesti uskopartijski profilisane i neiskusne kadrove koji će u prvom planu čuvati partijski a ne javni interes.

Ovakvi kadrovi, navodi on, tamo gdje su dovedeni već su napravili enormnu i teško nadoknadivu štetu i „na ovaj način stanje u pravosuđu i šteta od ovakvog djelovanja političkih partija postaje vidljiva i svakodnevna“.

„Stanje u pravosuđu trenutno je gore, nego prije 30. avgusta 2020. godine, jer iako je pravosudni sistem tada funkcionisao na centralističko.partijskom principu pod potpunom kontrolom jedne partije, ali sistem je ipak funkcionisao a običan čovjek i građanin je imao nekakvu pravnu zaštitu i nekakvu sigurnost. Za razliku od sadašnjeg stanja potpune raspuštenosti, nesigurnosti i totalne anarhije, koja će brzo dovesti do toga da će se građani osjetiti potpuno nezaštićenim u ostvarenju pravde a što će opet dovesti do potpune pravne dezorjentisanosti i anarhije“, zaključuje Kavarić.

