Država poljoprivrednicima vraća 1,3 miliona od PDV-a

Ministarstvo finansija je zaduženo da odobri sredstva subvencije korisnicima IPARD II programa za iznos PDV-a koji su platili. Za 2019. godinu iznos subvencije bio je 6.382 eura, za 2020. godinu 655.716 eura, za 2021. godinu 243.768 eura, a za 2022. godinu 475.406 eura

Država će poljoprivrednicima subvencionisati 1.381.272 eura po osnovu povraćaja prihoda na dodatu vrijednost (PDV) za projekte koje su pokrenuli u okviru IPARD II projekta, a ista odluka će se primjenjivati i u predstojećem periodu, odnosno važiće i za buduće projekte.

Naime, bilo je istaknuto da bi korisnik IPARD sredstava trebalo samostalno da finansira investiciju ili da se kreditno zaduži kako bi ostvario pravo na bespovratnu podršku. Međutim, prije stupanja na snagu važećeg Pravilnika o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga, korisnik IPARD-a kao fizičko lice bio je obavezan da plati PDV i ostale dažbine, bez mogućnosti oslobađanja od tih troškova, što je rezultiralo nejednakom podrškom korisnicima u zavisnosti od njihovog pravnog statusa.

Kroz IPARD III dostupno blizu 82 miliona

Kroz sprovođenje IPARD III programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 81.975.947 eura bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 63.000.000 eura (62 odsto više u odnosu na prethodni IPARD II program), a nacionalno kofinansiranje iznosi 18.975.947 eura. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD III programa biće investirano oko 128 miliona eura u crnogorsku poljoprivredu.



Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da korisnicima IPARD II programa obezbijedi povraćaj PDV-a na uložena sredstva u projekte, na osnovu izmijenjenog pravilnika o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga.

U toj odluci je navedeno i da su usvajanjem izmjena u pomenutom pravilniku u julu 2022. godine fizička lica prepoznata kao subjekti čije će profakture kroz IPARD II biti oslobađene PDV-a.

– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija inicirali su da se za realizovane investicije (2019–2021), do momenta donošenja Pravilnika, refundira iznos PDV-a. Za zahtjeve za isplatu koji su dostavljeni tokom 2022. godine isplata subvencija vršiće se kako budu pristizali finalni zahtjevi, odnosno po konačnoj isplati korisnika do kraja programskog razdoblja kroz IPARD II, tj. do kraja 2023. godine – piše u odluci.

Agrobudžet za 2023. godinu iznosi preko 66 miliona eura. Ovaj budžet je najveći u istoriji Crne Gore, s povećanjem od 42 odsto u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju nacionalna sredstva. Iz državnog budžeta izdvojeno je 44,72 miliona eura, iz donacija oko 11,5 miliona, a iz kreditnih sredstava 9,8 miliona eura.

