Država protivzakonito obnvila sječu šume „Vektri Jakić“ a radnici bez 20 zarada

NJINA MOŽURA I NAŠA KOŽURA

Ovo je priča o pohari Crne Gore preko raznih Možura, kojih je prepuna Crna Gora. Možura po Mužura za 30 godina ove vlasti narodu ode kožura. Naša Možura je „Vektra Jakić“. O tome kako je kum Mila Đukanovića 2007. godine privatizovao, nekadašnji gigant drvoprerađivačke industrije „Velimir Jakić“, i dobio koncesije na pljevaljske šume, najbogatije i najkvalitetnije u Crnoj Gori, na 30 godina, vjerovatno će se jednoga dana pisati disertacije, kao primjeru pljačkaške privatizacije.

Zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza od strane koncesionara („Vektra Jakić“), Uprava za šume je pokrenula postupak raskida koncesionog ugovora, donošenjem rešenja o raskidu br.4361 od 24.05.2019.godine. Isto rešenje je potvrđeno od drugostepenog organa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja . Paralelno sa ovim duže od godinu dana traje pokušaj Poreske uprave da se po drugi put u „Vektru Jakić“ uvede stečaj. Uprkos tome, u proteklom periodu iz Uprave za šume, pljevaljske lokalne uprave i iz vrha vlasti najavljivano je „traganje za modelom“ po kome bi kompanija radila uprkos enormnim gubicima i dugovima.

I gle čuda rešenje je nađeno po principu „ako ti je Bog otac, lako ti je biti svetac “. U ovom slučaju kum je Bog, a Privredni sud svetac, kome se tužbom obratila „Vektra Jakić“ . „Normalno“ Privredni sud je donio privremenu mjeru o nesmetanom korišćenju šuma do okončanja sudskog postupka. Ne treba biti pravnik, dovoljna je prosta logika da se shvati da je ovo protivzakonito. Razumije se, svaki model za eksploataciju pljevaljskih šuma po bagatelnoj cijeni, pred izbore je dobro došao.

Potpisan je novi Ugovor o avansnom plaćanju od 141 498 evra za 10 000 kubika bruto drvne mase četinara. Tako je ponovo izigran Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja, jer nije moguće legalno uplatiti državi koncesione naknade za korišćenje šuma sa blokiranog računa („Vektra Jakić“ nelegalno posluje preko 4 godine sa blokiranim žiro računom). Prioritet moraju imati izvršni povjerioci – zaposleni po sudskim presudama ,opština Pljevlja po tvrdnjama bivšeg predsjednika Đačića i Poreska uprava Crne Gore. Sada udruženim snagama kreću u kršenje Zakona nadajući se novoj izbornoj pobjedi.

Posebna je priča o ponašanju Privrednog suda, jer zakonski osnov ne postoji , za njihovu privremenu mjeru o nesmetanom korišćenju šuma do okončanja sudskog postupka, a on će sigurno potrajati godinama. Podrška je isključivo politički motivisina. S druge strane tih 10 000 kubika drvne mase, gospodin Brković će, uprkos zabrani, da izvozi kao oblovinu, što je i ranije radio, po najmanje trostrukoj cijeni u odnosu na 13,50 evra po kubiku koliko plaća Upravi za šume. Tako će jednom mjesečnom tranšom moći da plati naredne tri četiri. A pošto su mjeseci česti, po principu kupi jeftino od države, a prodaj skupo, zaradi se lijepa para. Pa ipak, iako u novom Ugovoru piše da se avansno plaćanje mora izvršiti u dvije rate 15. i 20. u mjesecu, druga rata koja je trebalo biti uplaćena 20.avgusta nije uplaćena, a „Vektra Jakić“ je uveliko sjekla šume po Ljubišnji.

Posebno je pitanje kako to da se gospodin Brković nije sjetio zaposlenih u „Vektri Jakić“ koji više od godinu dana ne rade, a duguje im se od 8- 20 plata. To što je pojedinim radnicima omogućavao da besplatno letuju po 10 – tak dana u njegovom hotelu „Plaža“ u Herceg Novom , slaba je utjeha. Sve to liči na onu žalosnu preporuku Marije Antonete „ako nemate hljeba, jedite kolača“. Na žalost godina traje 365 dana, pa tih 10 –tak dana boravka u Brkovićevom hotelu ne znači ništa, jer treba preživeti preostale dane i mjesece, spremiti zimnicu, opremiti djecu za školu i još mnogo toga što je potrebno za jedan normalan život. Ovo je još jedan od primjera kako se ova vlast ponaša prema svojim građanima, nekome je majka, a nekome maćeha. Pljevljaci su to najbolje osjetili, zaposleni u „Vektri Jakić“ na sopstvenoj koži. Zbog svega navedenog nemaju dileme šta im je činiti 30.avgusta ove godine.

