Državni interes zanemaren- šume pretvorene u sredstvo za sticanje bogatstva – poziv drvoprerađivačima na saradnju

Nakon jučerašnjeg protesta drvoprerađivača koji su tražili da se odrede dugoročni uslovi bodovanja na konkursima za prodaju državne šume u dubećem stanju, međusobno izrečenih optužbi ko je kriva za stanje u crnogorskim šumama, pitanja o bogaćenju pojednaca na račun niskih naknada za koncesije na šume, krađi šume, ko je omogućio nelojalnu konkurenciju, ko vozi džipove, te iznesenih sumnji drvoprerađivača da novi vd direktor Uprave za šume ima namjeru da raspolaže državnom imovinom kao da je samo njegova i dodijeli je ljudima koji su bliski njemu danas je reagovala Uprava za šume Crne Gore poručujući crnogorskoj javnosti da je završeno sa trendovima iz prošlosti u kojima su stranke sa strane diktirale način poslovanja državnih organa I pozivaju drvoprerađivače da kroz zajedničku saradnju isprate evropske i svjetske trendove u šumarstvu “čime ćemo doprinijeti i ulaganju u naše šume, ali i jačanju ekonomskog razvoja naše države”

“Naša misija i naš moto je da u što kraćem roku pokušamo da riješimo nagomilane probleme pred kojima su se u prošlosti zatvarale oči. Ti famozni uslovi za kojima žalite zajedno sa koncesionim modelom doveli su crnogorske šume na degradirani nivo, a crnogorsku drvopreradu na nepostojeći nivo, zbog čega je neophodno sprovesti korjenite reforme. Ukoliko ste voljni, Uprava za šume je otvorena za razvoj i unapređenje poslovne saradnje, ali one saradnje koja podrazumjeva obostrani razvoj i dobrobit i za Upravu za šume i za državu i za drvopreradu. Na sve ostale vrste uslovljavanja nećemo pozitivno odgovarati. U narednoj godini očekujemo da ćemo vratiti struku i nauku na velika vrata u šumarski sektor i kroz reorganizaciju uspostaviti sistem u kojem će svi biti zadovoljni”, navodi se u reagovanju Uprave za šume CG.

Oni smatraju da u duhu poslovne saradnje treba raditi na unapređenju odnosa „što ne znači ultimativno uslovljavanje samo jedne strane“ jer iz analize zatečenog stanja i više je nego jasno da sistem u svim svojim segmentima zahtjeva promjene.

Poražavajući je podatak da za deset mjeseci ove 2021. godine Crna Gora je uvezla oko 26 miliona eura proizvoda od drveta i preko 54 miliona eura namještaja, zato vas pitamo da li je to ta drvoprerada koju želimo da gledamo, pitaju iz Uprave za šume. Podsjećaju da je u tom istom periodu Crna Gora izvezla svega 29,46 miliona eura proizvoda od drveta i samo 1,71 milion eura namještaja.

“Da li je to podatak kojim treba da se ponosimo? Da li su to bili ti famozni uslovi koje zahtjevate da vratimo, a koji su unaprijedili Crna Gora, koja treba da se ponosi svojim šumskim bogatstvom, izvezla je svega 1,71 milion eura namještaja… Crna Gora – u kojoj bi drvna industrija mogla da bude stožer privrednog razvoja… Ali ne, mnogo je lakše posjeći i preprodati, a onima koji bi možda i pokušali da proizvedu komad namještaja ostaviti jedno veliko ništa. Iz tog razloga ne treba komentarisati čija egzistencija je ovde ugrožena.drvopreradu”, navode iz Uprave za šueme CG I dodaju da nećemo dozvoliti besprizornu sječu šuma, koje će biti preprodavane i izvožene samo zarad ličnog interesa i profita.

Poštujemo svakog privrednika i svaki drvoprerađivač u Upravi za šume može imati jedino i samo poslovnog partnera, ali nikako saučesnika u uništavanju prirodnog bogatstva za radi ličnog interesa, kažu iz Uprave za šumu I tvrde da je državni interes zanemaren, a crnogorske šume pretvorene u sredstvo za sticanje ličnog profita. Iz Uprave navoode da je očigledno da je prethodni način poslovanja donio više štete nego koristi, kako državi tako i crnogorskim šumama, te da je sa stanovišta struke poražavajuća slika i stanje šuma „a korist države od ekonomske funkcije šuma gotovo pa nepostojeća“. Navode da se ne može graditi poslovni odnos ukoliko se posmatra samo interes drvoprerađivača i zaključuju da je javni poziv 4 najpravičniji do sada, sa primarnim ciljem da prvenstveno zaštiti interes države, što do sada nije bio slučaj.

Iz Uprave za šume kažu da su tokom protesta ispoštovali poslovne partnere i zaprimili njihove pisane zahtjeve, na koje su u veoma kratkom roku, odgovorili pisanim putem, a VD direktora je i lično razgovarao sa jednim od predstavnika drvoprerađivača.

Naglasili su da je šumarstvo i zaštita crnogorskih šuma njihov imperativ, dok je drvoprerada u nadležnosti drugih institucija, te da je situacija u šumarskom sektoru i drvopreradi, više nego tragična.

„Možda je to stanje nekima prihvatljivo, nekima odlično, nekima nostalgično, ali Upravi za šume na čelu sa VD direktora mr Srđanom Pejovićem to stanje je alarmantno i neprihvatljivo. Na kraju, etiketiranje, optužbe, insinuacije i najavljene krivične prijave protiv VD direktora Uprave za šume mr Srđana Pejovića i naših zaposlenih, neće proizvesti Vaš željeni efekat, već jedino i samo kontraefekat. U poslovnom svijetu neprimjeren je ovakav vid komunikacije, zbog čega javno osuđujemo neosnovane i neargumentovane optužbe na račun kako naših zaposlenih tako i VD direktora. Uvijek smo pozivali da za sve neregularnosti za koje postoje dokazi prijave nadležnim organima, jer mi nećemo žmuriti na bezakonje. Ali, ovakvo paušalno žigosanje, vrijeđa lični integritet naših radnika, što nećemo dozvoliti”, navode iz Uprave za šume CG zaključujući da će zaštitit državni ineteres ukoliko zaštite šume I da do sada možda nisu obavljali u najboljem svijetlu, ali stvari se moraju mijenjati svidjelo se to nekome ili ne. Iz Uprave kažu da poštuju legitimno parvo drvoprerađivača na protest i očekuju da i oni poštuju legitimno pravo da konačno stuka gazduje crnogorskim šumama na način na koji misli da je to u najboljem interesu za državu i za crnogorske šume.