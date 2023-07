Duel generacija: Đoković za rekordnu osmu titulu na Vimbldonu, Alkaraz za svoju prvu

Na centralnom terenu od 15 časova Novak Đoković i Karlos Alkaraz odlučivaće kome će pripasti trofej Vimbldona, kao i prvo mjesto na ATP listi.

Đoković i Alkaraz (foto: Guliver)

Ovo će biti treći duel dva najbolja tenisera svijeta. Prošle godine u Madridu kao pobjednik je izašao Karlos Alkraraz, dok je na ovogodišnjem Rolan Garosu u spektakularnom polufinalnom meču srpski teniser došao do trijumfa i kasnije do svoje 23. rekordne grend slem titule.

Finale će biti njihov prvi duel na Vimbldonu, kao i generalno na travnatoj podlozi.

Đoković je neprikosnoven u posljednjih deset godina na centralnom terenu, na kojem je naređao 45 pobjeda u nizu. Takođe ima i 34 pobjede zaredom na Vimbldonu i juriće svoju petu uzastopnu titulu, ukupno osmu, sa kojom bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom po broju titula na trećem grend slemu sezone.

Srpski teniser će takođe pokušati da osvoji 24. grend slem titulu i po broju velikih trofeja da se poravna sa rekorderkom Margaret Kort.

On je sa 23 grend slem trofeja već rekorder u muškoj konkurenciji. Iza njega ostali su Rafael Nadal sa 22 i Rodžer Federer sa 20 grend slem titula.

Alkaraz ima jedan grend slem trofej, sa prošlogodišnjeg US opena.

Finalisti na treningu prije turnira (foto: Guliver)

Đoković i Alkaras na putu do finala stigli su bez mnogo problema, ostvarili su po šest pobjeda i izgubili samo po dva seta. Srbin je u polufinalu savladao u tri seta Janika Sinera, dok je Španac sa 3:0 nadigrao Danila Medvedeva.

Branilac titule zna da ga čeka najteži meč na turniru i poručio je da će biti spreman za veliku borbu na terenu.

„Spremiću se i mentalno i psihički za veliku borbu, to će biti najteži meč turnira definitivno. On je u izvrsnoj formi, broj jedan i broj dva na svijetu igraju. Mi smo imali jedan veoma visok kvalitet tenisa i težak meč u Parizu, a znamo kako se to završilo“ rekao je Đoković.

Istakao je da će dati posljednji atom snage za pobjedu.

„Ja ću se potruditi da od početka budem na svom vrhuncu, da probam da dam sve što mi je ostalo u rezervoaru jer ako nećeš u finalu Vimbldona da daš svoj maksimum, kad ćeš?“ rekao je Đoković.

Sa druge strane Alkaraz će morati da se bori protiv sedmostrukog šampiona na Vimbldonu.

„To je dodatna motivacija. Igrati finale protiv takvih legendi još je posebnije. Ako bih pobijedio i osvojio Vimbldon to bi bilo nevjerovatno. A pobjeda protiv Novaka bila bi nešto zaista posebno. Ali kao što volim da kažem, ako želiš da budeš najbolji moraš da pobjeđuješ najbolje. A Novak je jedan od njih “ rekao je Alkaras.

Duel na Rolan Garosu (foto: Guliver)

Sjećanje na njihov posljednji duel na Rolan Garosu još uvijek je svježe, tada je pobjeda pripala srpskom teniseru.

„Probaću da ne budem tako nervozan kao što sam bio na Rolan Garosu u polufinalu. Pokušaću da uživam u trenutku, što nije bio slučaj tada. Mislim da će biti bolje nego prošlog puta.“ poručio je Španac.

Početak meča na centralnom terenu zakazan je za 15 časova.

Izvor-rtcg