Dugovi opštine Pljevlja i lokalnih preduzeća prema državi stvaraju veliki problem zaposlenim

Dugovi Opštine Pljevlja i lokalnih preduzeća po osnovu poreza i doprinosa, na dan 5. decembar 2020. godine iznosili su 11.666.000 eura. Od tog iznosa dugovi lokalne uprave su 4,84 miliona eura, dugovi lokalnih preduzeća bez opštinske garancije 1,8 miliona, dok su dugovi istih tih preduzeća, gdje je garant lokalna uprava 4,31 milion eura. Dugovi lokalnih ustanova po osnovu poreza i doprinosa iznose 700 hiljada eura. Dugovi po osnovu poreza i doprinosa stvaraju prema mišljenju predstavnika sindikata veliki probleme radnicima. Tako dok jedni ne mogu da odu u penziju zbog neizmirenih dugova, drugi odlaze u privremene penzije i primaju niže iznose nego što bi trebali.

Tamo gdje je potpisan reprogram duga zaposleni mogu da odu u privremenu penziju. Međutim, te su penzije nešto niže nego što bi bile da nije duga za poreze i doprinose kaže za predsjednik povjereništva Saveza sindikata za pljevaljsku opštinu Ratko Pejović uz pojašnjenje da jedan takav slučaj trenutno ima za jednog radnika koji ovih dana ide u penziju iz lokalne uprave. Pejović kaže da će po isplati duga doći do uvećanja penzija svim onim koji su otišli u privremene penzije. Ta uvećanja neće biti mnogo velika ali će se uvećati penzije.

To je praksa koja već duže vrijeme traje kaže Pejović i poručuje da očekuje da će se situacija u narednom periodu poboljšati i da će i lokalna uprava i lokalna preduzeća redovnije izmirivati obaveze.

Za predsjednika opštinske organizacije Unije slobodnih sindikata Miladina Sekulića posebno je veliki problem kada su u pitanju radnici koji ne mogu da odu u penziju jer doprinosi nijesu uplaćeni.

Imali smo slučaj u preduzeću „Komunalne usluge“ da je ovo preduzeće sa Poreskom upravom potpisalo sporazum oko reprograma duga. Taj sporazum nije poštovan pa zaposleni koji su stekli uslov za penziju, tokom prošlog ljeta, nijesu mogli otići u penziju, jer su dugovanja za poreze i doprinose bili previsoki kaže Sekulić uz napomenu da je neophodno takve probleme rješiti. On navodi da mu nije poznato kako su riješeni problemi u pomenutom preduzeću, jer je u međuvremenu ovo preduzeće otišlo u stečaj.

Ne znam ni kako su riješeni problemi u Agenciji za stambeno-poslovni fond, a i tamo je prvo uveden stečaj i sada slijedi likvidacija preduzeća kaže Sekulić uz pojašnjenje da takvih slučajeva ima i u preduzećima gdje opštinska uprava nije osnivač.

Uvećanje broja zaposlenih bilo nužno zlo

Miladin Sekulić kaže da je neuplaćivanje doprinosa ili uplaćivanje doprinosa na minimalni iznos, razlog što je sada prenizak iznos penzija u Pljevljima gdje 641 penzioner prima penzijou u iznosu od 128 eura.

Gomilanje radnika u lokalna preduzeća je bilo nužno zlo u momentu kada je došlo do uništenja privrednih društava u gradu. Međutim, sve je to dovelo do uvećanja obaveza lokalnih preduzeća, kao i same pljevaljske opštine. Sada je potrebno određeno vrijeme da se ovakva kriza prevaziđe, posebno u onim preduzećima gdje je uveden stečaj i gdje su radnici ostali bez mogućnosti da prime platu a ne mogu zbog duga za poreze i doprinose da idu u penziju – saopštili su iz Mreže nevladinih organizacija sjevera.

