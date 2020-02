Đukanović je rekao da smo ludi, ali i „luda“ propovijed apostola Pavla srušila je Rimsko carstvo

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je istinu kad je rekao da smo ludi. I luda propoved apostola Pavla srušila je Rimsko carstvo, rekao je arhijerejski namesnik bokokotorski, protojerej stavrofor Momčilo Krivokapić.

„Pre tri večeri, kada je onaj, koji voli da ga zovu gospodar, u Tivtu rekao da su ove naše litije ludačke, nije bio ni svestan da je izrekao reč koju je izrekao apostol Pavle u svojoj Poslanici Korinćanima“, rekao je otac Momčilo u četvrtak na redovnom molebanu Presvetoj Bogorodici u kotorskoj Crkvi Svetog Nikole, navodi „Svetigora“:

„Jer je reč o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo.

Jer je napisano: Pogubiću mudrost mudrih, razum razumnih odbaciću.

Gde je mudrac? Gde književnik? Gde prepirač ovoga veka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovog sveta u ludost?“

„Ta ’luda‘ propoved je oborila Rimsko carstvo. Onog momenta kada je Hristos došao da propoveda, kada su se apostoli proširili po celoj rimskoj imperiji, ona je pala od te ’lude‘ propovedi. Jer, bilo je to drukčije od svega onoga što je do tada bilo na ovome svetu. Iza te ’lude‘ propovedi bio je vaskrsli Gospod Hristos“, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim rečima, propovedanje i sledovanje Hristu i danas nekome može da izgleda kao ludost.

„Apostol Pavle o tome govori. O tome govori čitava istorije Crkve. Protkana je time. Osporavan je Hristos, osporavani su apostoli, osporavana je Crkva Božija. Ali, Crkva Božija stoji, opstala je, preživela i nadživela sva carstva, sve režime, sve okupatore, sve neprijatelje. I što mislite, kako će biti sada? Naravno, biće onako kako sleduje i kako piše u Svetom pismu, jer se nasrnulo na one koji nose ikone i sveće, koji se mole Bogu, koji se samo mirno bune što je donesen bezbožni zakon, kojim hoće da se uzme sve ono što su naši preci gradili“, kazao je Krivokapić.

Rekao je i da se zna kome šta treba od crkvenog bogatstva, ko je što planirao, ko je već nešto trgovao, obećao…

„Međutim ovo ne može niko obećati, kao što ni Kosovo i Metohiju nije mogao obećati, onaj koji je obećao. Ne može obećati nešto što nije njegovo. Nikada mi nećemo predati Kosovo svojim dušama. Može tamo neko da živi, ali Kosovo i Metohija ostaje srpska zemlja, ostaje svetinja onome čija je“, kazao je otac Momčilo Krivokapić.

Sve ovo što se dešava kod nas, dodao je, slično je onome što se dešavalo Hristu.

„Gospodar se sinoć preznojavao pokušavajući da objasni na sve načine da on nije rekao što je rekao. On je rekao istinu, nek se ne boji. Rekao je da smo svi ludi. Ali mi smo ludi na ovaj način, kako to kaže Sveto pismo, jer verujemo Onome kome niko nije verovao. Odjednom, On pobeđuje svijet. Vaskrsao je i dao nam svima život večni“, kazao je otac Momčilo Krivokapić.

Osvrnuo se na veličanstvene litije, posebno na severu.

„Mnogi se pitaju što se to desilo na severu koji je bio potpuno utučen prije pedesetak godina, čega se sećam, i izgledalo je da tamo ničeg više nema i da se tamo neće obnoviti vera. Međutim, taj zdravi koren koji je postavio Sveti Sava, koji su postavili mučenici iz srpskog naroda, koji su krv svoju prolili gradeći svetinje, činili su to prije svega gradeći hramove u svojim srcima. Sa tog korena izniklo je ovo što se sada dešava“, kazao je otac Momčilo Krivokapić.

Kako je naznačio, došlo je vreme da se nešto desi, da narod koji je bio sagnute glave, utučen, slušao ih, čak i verovao onima koji sebe nazivaju gospodarima, odjednom samo veruje Onome koji iz njih progovara sa njihovim precima.

„E to je ono što se danas nama dešava. Naši preci su progovorili kroz našu mladost“, kazao je otac Momčilo Krivokapić, podsetivši na veličanstveni sabor iz decembra prošle godine u Nikšiću kada je narod bio mokar do gole kože, ali koji je dobro znao zašto je tamo došao.

„Znali smo da branimo svetinje. Naravno, niko se nije ni prehladio, a po onome što se dešavalo trebalo bi da je svaki treći dobio upalu pluća”, kazao je dalje, dodavši i da su danas prošlost oni koji su pevali “nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga“, da je prošla i ideologija Marksa i Engelsa, da ih se danas malo ko i seća, a od mlađih generacija i zna za njih.

„Dakle, sve će ovo proći i svi će oni proći, a naše je da ostanemo uz svetinju. Ne treba se bojati da nećemo pobediti, jer je s nama Bog. Ne damo svetinje i nećemo ih dati nikome, a najmanje onima koji bi s njima da trguju“, kazao je otac Momčilo Krivokapić.

