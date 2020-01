Đukanović u Tivtu: Ne budite dio tog ludačkog pokreta!

Demokratska parija socijalista nema ambiciju da uređuje odnose unutar crkve, ali ima vrlo jasnu namjeru da obezbijedi bespogovornu implementaciju onoga što su ustavna uređenja – a to je odvojenost cvrkve i države i zagarantovana sloboda vjeroispovijesti za svakog ko želi da upražnjava svoja vjeska prava i slobode.

To je na sjednici OO DPS Tivat poručio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

„Niko nikome od vas neće određivati đe ćete da pođete, u koju crkvu, niko vam iz partije ne može osporavatio vaše vjersko pravo. Kazali smo ponoviću – svako od vas treba da ide u skladu sa svojim navikama u svoju crkvu, da se pomoli bogu, zapali svijeću, da krsti koga želi…To je nešto što je sastavni dio civilizacijskog i demokratskog poimanja slobode svakog čovjeka od strane DPS. Ali isto tako – ne dozvolite da se vaša vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora. Ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta“, kazao je Đukanović.

Istakao je da je „apsolutna neistina da se Zakonom o slobodi vjeroispovijesti nešto želi oteti Srpskoj pravoslavnoj crkvi“.

„Za svakog ko poznaje istoriju, nema dileme, sve dok je trajala crnogorska država, trajala je i Crnogorska pravoslavna crkva, rekao je Đukanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, predsjednik Crne Gore je istakao da „od vremena kada je nestala Pećka patrijaršija, 1766. godine pa do 1918. nema nikakvog drugog autoriteta nad pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.

„Dakle, Pravoslavna crkva u Crnoj Gori je samostalna i ima sve atrtibute samostalnosti. S obzirom da je Crna Gora prisajedinjena Srbiji logično je bilo da crkva bude prisajedinjena SPC. Odluka je bila politička – nestala je država. Ako je bilo logično da 1918. nestane crkva kada je nestala država, šta ćemo sa 2006. kada je obnovljena država? Obnovićemo crkvu, naravno“, istakao je Đukanović.



Kazao je da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, „temeljno, dugo i kvalitetno“ pripreman duže od 4 godine, uz javne rasprave, te da se ovim pravnim aktom mijenja zakon iz 1977. godine, „koji je zastario i relikt je davne prošlosti“.

Predsjednik DPS naglasio je „da u svim temeljnim dokumentima očigledno da je imovina koja je data na korišćenje CPC je bila državna“.

„Eksplicitno tamo stoji – da crkva ne može otuđiti ništa bez odluke nadležnog državnog organa. U periodu od kraja osamdestih pa do kraja devedesetih, kada nestaje Jugoslavija, kada se Crna Gora bavi formiranjem svog katastra, ovlašćeni ljudi u SPC u Crnoj Gori opredjeljuju se da upisuju svoje vlasništvo nad državnom imovinom. Kada smo ustanovili kasnije o čemu se radi, pokrenuli smo postupak vraćanja imovine onome kome pripada. Ne može biti riječi zaista ni o kakvoj otimačini bilo čijeg vlasništva, ali ne pristajemo da se otima od države. Ovo je pokušaj da državi vratimo ono što joj pripada, što je od nje nezakonito otuđeno.I tu se sada upotrebljavaju laži i manipulacije, da se otima od crkve““ rekao je Đukanović.

Istakao je i da je manipulaciju da neko želi da turistički valorizuje i privatizuje crkvene objekte.



„Kome bi, sa zerom zdravog razuma, palo na pamet da od manastira pravi restoran, ili do crkve hotel. Dakle, to što su do sada koristili pravoslavni vjernici koristiće i ubuduće, dakle sve što je bilo u funkciji ostvarivanje vjerskih prava i sloboda i dalje će biti u toj funkciji“.

Đukanović je kazao i da je „manipulacija koju često u javnosti plasiraju predstavnici SPC i njima bliskih opozicionih stranaka da se želi uzeti imovina od SPC i dati CPC, registrovanoj 1993.“

„O tome zaista nema pomena. O tome ne govorimo u tom Zakonu. Mi smo u svom programu kazali da želimo da obnovimo Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, da želimo da to radimo kao odgovorni ljudi, zato što živimo u u jednom teškom paradoksu za balkanske uslove. Na Balkanu je uvijek bilo nepovjerenja manjinskih naroda prema državi, naspram toga u CG smo imali izrazito poštovanje manjina prema državi i ne zaboravljamo da su te manjine bile uvijek na pravoj strani istorije kada je nešto bilo važno za CG, posljednji put na referendumu za obnovu nezavisnosti 2006. godine. Drugi dio paradoksa je da unutar pravoslavnog bića Crne Gore imamo duboku, istorijski ukorijenjenu podjelu. Kao odgovorna vlast moramo misliti kako da se ta podjela prevaziđe. Razmišljajući o tome kako prevazići taj problem smatrali smo da bi važnu ulogu u tome mogla igrati jedna konstruktivna pravoslavna crkva. I zato smo kazali – nemamo namjeru da se ponašamo tako da formiramo neku svoju crkvu iz koje će sada Crnogorci izgoniti Srbe, kao što su Srbi nekad izgonili Crnogorce iz SPC, nego želimo da se formira jedna crkva u kojoj će naći mjesto svi pravoslavni vjernici u Crnoj Gori. I naš poziv svima je bio, ako ste zaista u toj vjerskoj misiji, ako mislite o tome kako da se zaštite i afirmišu interesi jedne vjeroispovijesti u Crnoj Gori, a naravno o drugim vjeroispovijestima vode računa oni koji su na čelu tih crkava, dakle, ako ste u toj misiji, lako ćemo se dogovoriti“, istakao je Đukanović.

Dodao je da „nama se čini da vi nijeste u toj misiji“.

„Nama se čini da ste u misiji posrbljavanja Crne Gore. Čini mi se da želite da vratite Crnu Goru u onu pređašnju predstavu kako je Crna Gora druga srpska država. I to je zapravo suštinsko neslaganje velikosrpskog nacionalizma sa crnogorskom nezavisnošću“.

Osvrnuo i na multietničnost Crne Gore.

„To najvrijednije nasljeđe svakog od nas ko je doprinio toj politici kojeg ostavljamo svom potomstvu, da shvate da ne treba da se prebrojavamo po vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, da ne treba ni slučajno da se gledamo preko nišana, da treba da shvatimo da su razlike koje nosimo naše bogatstvo, a ne naša nevolja“, rekao je Đukanović.



Osvrćući se na lokalne izbore u Tivtu, rekao je da su oni prilika „da na odgovoran, jasan i ubjedljiv način predstavimo učinke vršenja vlasti i u Tivtu i u Crnoj Gori“.

„Imamo više nego dovoljno argumenata u svojim rukama. Mislim da smo mnogo, mnogo vrijednog uradili za Crnu Goru u posljednje četiri godine, a jednako tako mislim da je napravljeno u Tivtu. Ne dozvolimo da ova konfuzija koja je stvorena i u kojoj mešetari pokušavaju da nešto profitiraju, da zamagli bilo koji dio onoga što je naš rezultat, naš kapital jedne otvorene komunikacije sa građanima“, zaključio je Đukanović.

izvor: vijesti.me