Đukanović za RTCG: Ne treba praviti kontra mitinge

VJERUJE DA ĆE BITI DIJALOGA IZMEĐU MARKOVIĆA I AMFILOHIJA

Đukanović je poručio i da Srpska pravoslavna crkva (SPC) time što ne želi da se registruje, želi da se predstavi kao neko ko je iznad države i da pošalje poruku da je Crna Gora teokratska država.

„Tri linije“

Đukanović smatra da ključna dilema nije oko zakona ili imovine, već o državi.

Tvrdi da postoje tri linije udara na državu Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, prva linija je crkvena jer se Srpska pravoslavna crkva „opire registraciji“ u Crnoj Gori i ne želi da bude dio pravnog sistema, iako je to slučaj sa SPC u Srbiji.

On kaže da nije tačno da je crkva starija od države jer Crna Gora vuče kontinuitet od 1078. i tvrdi da je crkva učinila sve da ne bude države Crne Gore, te da šalje poruku da treba da bude teokratija.

Druga linija otpora je prosrpska opozicija, kaže Đukanović i navodi da je njihova ambicija da preuzmu vlast mimo volje građana i mijenjaju karakter države dok je na kraju ne ugase.

On je podsjetio da iz Demokratskog fronta svojataju litije i rekao da je Andrija Mandić kazao da su oni pozvali ljude na ulice i da je koristio termin „naši sveštenici“.

„Treća linija udara su ideolozi i akteri velikosrpskog državnog nacionalizma iz okruženja“, ističe Đukanović navodeći da je centrala u Srbiji, ali i ne samo u Srbiji.

On smatra da oni iskazuju stav da Crna Gora nije suverena država i da pokušavaju samozvano da štite srpski narod u Crnoj Gori negirajući građanski karakter države.

Đukanović kaže da se po njegovom sjećanju ovo danas ne razlikuje od početka devedesetih kada je Radovan Karadžić zapomagao prema Slobodanu Miloševiću da riješi pitanje Srba i da to sada radi Mandić prema Aleksandru Vučiću.

„Ne treba praviti kontra-mitinge“

On navodi da ne smatra da se izlazi na kontra-mitinge i da su državni organi ti koji treba da obave svoj posao.

Đukanović navodi da pada broj Crnogoraca u Srbiji, a raste broj Srba u Crnoj Gori i da to pokazuju popisi te da to govori da Srbi u Crnoj Gori nisu ugroženi.

On kaže da se radi o procesu asimilacije.

Đukanović se osvrnuo na crtanje trobojki i da slavljenici Podgoričke skupštine govore da je to zastava kralja Nikole.

„Ne može se na takav način razgovarati sa Crnom Gorom“, istakao je Đukanović.

Na pitanje da li postoje ljudi koji sanjaju “saoizaciju” Crne Gore po uzoru na 90-te, Đukanović kaže da je jasno da postoje.

“Prerano smo se ponadali da je ideologija velikodržavnog nacionalizma na Balkanu sahranjena u porazima 90-tih. Jesu oni sahranjeni, ali ideolozi na Balkanu nikada ne miruju. Nema sumnje da su te grupe povezane sa nekim centrima moći van Crne Gore. Postoje ti centri koji ne vjeruju da je multietničnost na Balkanu moguća”, kazao je on.

„Amfilohiju je šef patrijarh SPC, ne može da govori sa trona Svetog Petra“

Nema dileme da su događaji u organizaciji SPC poprimili politički karakter, ističe Đukanović.

Tvrdi da je vidljivo sadejstvo između SPC i prosrpske opozicije prije i na dan usvajanja zakona i da su lideri DF išli po blagoslov Irineja i da su bili srećni kada su dobili blagoslov „da pale Skupštinu“.

Đukanović navodi da nema iznenađenja što je Amfilohije pozvao da padne Vlada ako se ne povuče zakon i da veći dio ideologa velikorspskog nacionalizma vezuje trajanje Crne Gore za trajanje vlasti.

On navodi da je saglasan sa ocjenom da je Amfilohije vođa prosrpske opozicije i da je govorio 2015. na mitingu Demokratskog fronta. Kaže da se ne sjeća kada se posljednji put sreo sa Amfilohijem.

Navodi da su uoči referenduma pričali pet-šest sati i objašnjavali jedan drugom prednosti zajedničke, odnosno nezavisne države.

„Tvrdim da je vrlo pretenciozno i suštinski vrlo netačno da se mitropolit Amfilohije obraća sa trona Svetog Petra Cetinjskog. On je mitropolit Mitropolije crnogorsko-primorske kome je nadležan patrijarh Srpske pravoslavne crkve i koji može da ga smijeni ili raščini ako djeluje mimo srpskih nacionalnih interesa“.

„Ne može se na litije i u DPS“

Đukanović navodi da DPS ne utiče na svoje članove u koju će crkvu ići, ali podsjeća da su zajedno gradili pravac u kom se kreće Crna Gora, a da se na litijama na koje idu i članovi DPS šalju poruke o rušenju Crne Gore.

„Ne možete biti dvije ličnosti u jednoj osobi. Opredijelite se ako želite da zajedno gradimo crnogorsko društvo kao demokratsko i proevropsko, onda se morate izuzeti iz onih djelova crkvenih manifestacija na kojima se atakuje na državu Crnu Goru, ili to znači da ste se predomislili i formalizovaćemo vašu odluku“.

„Naša je ideja da stvorimo jednu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, eparhije SPC u CG da budu dio rješenja“

Đukanović navodi da je sada još ubjeđeniji da je Crnoj Gori potrebna autokefalna crkva.

On kaže da se mora obezbjediti zadovoljavanje vjerskih prava za 45% Crnogoraca, jer kako navodi SPC negira crnogorski nacionalni identitet i da je opasnost po državu što se SPC koristi kao instrument za rušenje države.

Đukanović navodi da nije optimalno da Srbi u Crnoj Gori imaju SPC, a Crnogorci Crnogorsku crkvu. „Zato je bio naš predlog možemo li doći do rješenja kojim ćemo doći do pomirenja pravoslavnog bića. Zato smo došli do ideje formiranja pravoslavne crkve u Crnoj Gori“.

On kaže da je pitao zašto eparhije SPC u Crnoj Gori ne bi bile dio tog rješenja.

„Većina sveštenika je došlo iz prostora odakle su protjerani. Umjesto da su naučili lekciju oni sluđuju narod u Crnoj Gori“, navodi Đukanović komentarišući da je sada više stotina sveštenika u Crnoj Gori.

Đukanović kaže da nije očekivao da će odnosi Srbije i Crne Gore danas biti ovakvi, jer je nakon promjene vlasti u Srbiji nastupio period boljih odnosa u odnosu na period Koštunice, Tadića…

Lider DPS je ponovio ocjenu da „Vijesti“ danas nastupaju sa pozicija „štampane Svetigore“ i tvrdi da su se pridružile hajci protiv nezavisne Crne Gore.

Đukanović kaže da ni djelovi vlasti nisu posvećeni dovoljno.

„Crnogorci jako vole da raspolažu svojom nezavisnošću bez osjećaja odgovornosti kako koristiti tu nezavisnost, a posebno kada je riječ o nezavisnosti unutar neupitnog državnog interesa. Tu nezavisnost kroz podjelu vlasti vam je dala ova država usvajajući Ustav. Ta nezavisnost svakako nije beskonačna. Ukoliko želite da budete beskonačno nezavisni nemojte da radite u tim državnim organima i najbolje – nemojte da živite u ovoj državi. Ali, ako ste se prihvatili da budete dio izvršne ili zakonodavne ili tužilačko-sudske vlasti, onda ste u obavezi da ne kao običana čitalac na ovaj ili onaj način tumačite određene pojave koje opisujemo kao neupitan atak na državu Crnu Goru, na njene suštinske nacionalne interese, nego ste obavezni da to prepoznajete i ponašate u skladu sa svojim ovlašćenjima u odbrani crnogorskog nacionalnog interesa. To se nedovoljno radi i to je pokazala ova situacija i pokazala potrebu da državo djeluje kao efikasan i skladan sistem bez obzira na podjelu vlasti“, poručio je Đukanović.