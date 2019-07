Đuković: Skandalozna izjava Igora Golubovića da je ekološka situacija u Pljevljima sve bolja

Očigledno je da vladajuća garnitura, svjesna svoje odgovornosti, želi da zataška i ovu najnoviju ekološku katastrofu u Pljevljima. Katastrofu nesagledivih posledica, ne samo po vodotoke, već i po biljni i životinjski svijet i poljoprivredno zemljište. Sastavni dio strategije zataškavanja ekološke katastrofe u Pljevljima, koju sprovodi ova vlast, jeste i skandalozna izjava novoizabranog predsjednika Opštine Igora Golubovića da je u Pljevljima iz godine u godinu sve bolja ekološka situacija. Zarad javnosti citiramo, Golubović je prije par dana izjavio: „Možemo reći da je stanje danas bolje nego juče, da je stanje danas bolje nego prije godinu dana“.

Postavlja se pitanje, gdje živi Igor Golubović kada je u stanju da ovo saopšti? Na osnovu kojih je on to parametara, studija, informacija ili saznanja zaključio da je iz godine u godinu ekološka situacija u Pljevljima sve bolja, kada svi pokazatelji govore da se, iz godine u godinu, stanje drastično pogoršava? O tome govori sve veći broj oboljelih i umrlih Pljevljaka od kancera i drugih bolesti. O tome govore sva mjerenja u zimskom i ljetnjem periodu. Da li Igor Golubović misli da su građani Pljevalja toliko neznaveni pa ne znaju koliko je zagađena sredina u kojoj žive, kao i da ova trodecenijska vlast ništa ne preduzima da se stanje popravi? Da li stanje životne sredine u Pljevljima Igor Golubović sagledava svojim očima ili očima svojih mentora iz Podgorice? Očigledno je ovo drugo u pitanju. U svakom slučaju, ovom izjavom je već prešao sve granice. Ovom izjavom je sebe do kraja razobličio i politički ogolio, i to samo par nedelja nakon što je stupio na dužnost.

Uvjereni smo da će vladajuća većina, i ako pristane na održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta, spriječiti da na sjednicu dođu najodgovorniji ljudi ministarstva i EPCG, kao i da će raspravu pokušati da obesmisle i opstruiraju. Da žele ozbiljnu reakciju, morao je, po hitnom postupku, biti bar zakazan i održan Savjet za zaštitu životne sredine kao nadležno radno tijelo Skupštine opštine Pljevlja. Međutim, ni to se nije desilo voljom vladajuće većine.

Izlivanje otrovnih materija u Vezišnicu i Ćehotinu dešavalo se već godinama. I pored svih naših javnih upozorenja, ništa se nije preduzimalo da se to spriječi, zbog čega najveću odgovornost snose glavni ljudi u resornom ministarstvu i Elektroprivredi. Nažalost, vidimo da se i za ovu najnoviju ekološku katastrofu sva odgovornost pokušava svaliti na Pljevljake, tj. radnike na Termoelektrani, dok bi oni sa centralnog nivoa vlasti i upravljanja bili ponovo pošteđeni. Navedeno jasno potvrđuje da sve dok ne padne državna vlast, Pljevlja nemaju šansu za oporavak i rješavanje ključnih životnih pitanja njenih građana.

Anđela Đuković, odbornik u SO Pljevlja i član Glavnog odbora Demokratske narodne partije