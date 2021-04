Đurđević – Nikada ne bih ni mogao da izgovorim da bih podijelio po metak u čelo

Nikada ne bih ni mogao da izgovorim da bih podijelio po metak u čelo onima koji su predvodili protestne šetnje, a među onima koji sada protestuju protiv mene ima i osoba koje sam procesuirao za krivična djela koja nisu bila povezana sa litijama.

To je “Vijestima” saopštio novoimenovani šef pljevaljske policije Haris Đurđević, koga je dio javnosti označio da je kao DPS kadar maltretirao učesnike prošlogodišnjih litija. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa porukama u kojima se tvrdi da je Đurđević rekao da bi litije riješio likvidacijom. To međutim niko u prethodnom periodu nije prijavio nadležnima, rečeno je “Vijestima”.

On je kazao da 15 godina profesionalno obavlja radne zadatke i da nije tačno ono što mu spočitavaju prvaci opozicionih partija iz te opštine, odnosno dio njihovih kolega parlamentarne većine na državnom nivou.

Đurđevića je kolegijum Uprave policije imenovao sa mjesta rukovodioca Jedinice za suzbijanje opšteg i privrednog kriminaliteta u CB Pljevlja. On je izborom kolega 2017. proglašen najboljim policajcem u CB Pljevlja.

Protest protiv imenovanja stigao je i do bjelopoljskog Višeg tužilaštva, nakon što je dio okupljenih ispred pljevaljskog Centra bezbjednosti u ponedjeljak skandirao i “Ustala je Sparta srpska, neće ovo biti Turska”…

Viša državna tužiteljka Tanja Nišavić, saopštila je “Vijestima” da to tužilaštvo utvrđuje da li je neko od okupljenih ispred pljevaljske policije počinio krivično djelo koje se može dovesti u vezu sa raspirivanjem nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Miris šovinizma

Predsjednik Opštinskog odbora Nove u Pljevljima Milan Lekić, kazao je da ta partija osuđuje svaki vid šovinizma i da to niko normalan ne može da prihvati.

Tako je odgovorio na pitanje “Vijesti” – da li su za tu partiju prihvatljive šovinističke poruke koje su se mogle čuti tokom preksinoćnog protesta zbog imenovanja Đurđevića za novog načelnika CB Pljevlja.

“Sve što miriše na šovinizam, niko pa ni mi iz Nove ne možemo a da ne osudimo. To ne doprinosi rješenju i ostvarenju cilja, jer mi smjenu Đurđevića tražimo iz sasvim drugih razloga“, rekao je Lekić “Vijestima”.

Kao glavnu razlog navodi to što je, kako je kazao, Đurđević u Pljevljima prepoznat kao kadar DPS-a.

“Osnovni razlozi, kako se može saznati iz mišljenja građana na protestu, jesu zato što je svim u Pljevljima jasna i poznat činjenica da je to kadar DPS-a, kao i njegova uža porodica… Pljevlja su mali grad i sve se zna. Građani su svojim glasanjem na izborima rekli šta misle o DPS-u i njihovim kadrovima. Sljedeći razlog što se priča u gradu, a ta priča najvjerovatnije potiče iz CB Pljevlja, da je isti (Đurđević) na jednom od sastanaka u Centru bezbjednosti, kada se razgovaralo kako da se spriječe mirne protestne šetnje građana koji su iskazivali nezadovoljstvo zbog donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, rekao da on ima rješenje i kada su ga pitali koje – odgovorio je da bi on podijelio po metak na čelu onih koji su na čelu protestnih šetnji i da bi se svi ostali razbježali“, kazao je Lekić.

Ni pritužba

Đurđević je odgovarajući na optužbe istakao kako takve stvari u životu ne bi mogao da izgovori.

Rekao je da već 15 godina posao radi odgovorno i profesionalno i da za to vrijeme nijedna pritužba nije stigla na njegov rad.

Negirao je i da se “nedostojno ponašao prilikom privođenja i saslušanja pljevaljske omladine”, tokom litija…

“Čudno mi je da se nakon mog imenovanja, prvi put pominje moje ime u negativnom kontekstu vezano za održavanje litija. U to vrijeme ja sam radio kao rukovodilac Jedinice za subijanje opšteg i privrednog kriminaliteta, u čijem opisu posla je suzbijanje imovinskog kriminaliteta, krvnih i seksualnih delikata i drugih sličnih linija rada. U prilog svojoj tvrdnji da nisam neko ko je ograničen razmišljanjima o bilo čijoj nacionalinosti, govori i činjenica da su moji vjenčani kumovi pravoslavci iz Pljevalja, da u bližoj porodici imam više slučajeva miješanih brakova. Dva najbolja moja prijatelja su pravoslavci. O meni mogu govoriti samo proznanici i prijatelji i da li sam ja ikada ispoljavao mržnju prema bilo kome”, rekao je Đurđević.

Istakao je da će od Uprave policije tražiti da Unutrašnja kontrola i Savjet za građansku kontrolu policije i nadležno tužilaštvo ispitaju sve navode optužbi iznijetih na njegov račun.

Preispitivanje

Iz Uprave policije nisu juče odgovorili na pitanja “Vijesti” – da li su im građani podnosili prijave protiv novoizabranog načelnika tamošnjeg Centra bezbjednosti i eventualno zbog čega.

Zbog imenovanja Đurđevića na mjesto načelnika tog CB, građani su i sinoć protestovali.

Šef policije Zoran Brađanin oglasio se, navodeći da kao odgovoran čovjek neće odlučivati na bazi glasina…

Najavio je, međutim, da će razmotriti svoju odluku o imenovanju prvog čovjeka policije u Pljevljima.

“Vjerujem da niko nije nepogrešiv i uvijek sam spreman da razmotrim svaku svoju odluku, pa i ovu, ali samo ako postoje valjani dokazi koji bi me naveli na to. Odgovorni ljudi ne mogu i ne smiju odlučivati na bazi glasina ili zbog atmosfere indukovanog pritiska. Sebe smatram odgovornim čovjekom”, saopštio je Brđanin.

Prethodno je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović rekao da je razgovarao sa vršiocem dužnosti direktora policije – Brđaninom, i dogovorio da se detaljno provjeri postoji li nešto sporno u dosadašnjem radu Đurđevića.

Objasnio je da su o tome razgovarali istog dana kada su počeli protesti zbog imenovanja načelnika pljevaljske policije.

Koordinator bezbjednosnih službi tvrdi i da nema razloga da Đurđević opterećuje Pljevlja i društvenu zajednicu “ako se ispostavi da zaista ne može da odgovori zadatku”.

“To ne bi bilo fer ni prema tim ljudima”, kazao je Abazović.

Poručio je, međutim, da u suprotinom “neće dozvoliti da ulica postavlja načelnike”.

Musliman ili Srbin

Predsjednik Pokreta za Pljevlja Novica Stanić, rekao je da “nijedna opoziciona partije nema ništa protiv da musliman bude načelnik CB Pljevlja, kao što nemaju ništa protiv da Srbin bude načelnik policije u Plavu”.

“Načelnik CB Pljevlja ne može da bude vojnik DPS-a, koji je prepoznat kao takav. Valjda ima neki musliman koji nije bio za DPS. Nije problem ako je glasao za DPS, ali ja nisam sreo čovjeka koji nije rekao da je on neprofesionalno postupao prema učesnicima litija koje je policija privodila. Ovaj grad nije zapamtio takve dostojanstvene mirne proteste, a bilo je na stotine privođenja, a on je bio jedan od ljudi koji su prepoznati kao udarna pesnica DPS-a”, rekao je Stanić.

On tvrdi da je supruga Đurđevića bila zamjenik predsjednika Opštinske izborne komisije u Pljevljima ispred DPS-a, a da mu je svastika bivša potpredsjednica Opštine Anela Kriještorac, takođe kadar DPS-a.

Đurđević je potvrdio tu informaciju, ističući da on nije član nijedne političke partije i da svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno.

Partijska nadgornjavanja

Šef Poslaničkog kluba DF-a Slaven Radunović ocijenio je da je postavljanje Đurđevića na čelo CB Pljevlja skandalozno i alarmantno.

“Nastavak napredovanja kadrova bivše vlasti na pozicije bolje nego što su mogli da sanjaju za vrijeme DPS-a zbunjuje javnost i normalno je da izaziva revolt i nezadovoljstvo građana. Ovo je posebno važno iz razloga što se radi o policijskom službeniku koji je učestvovao u lovu na pravoslavne vjernike u vrijeme litija. Za djelovanje Đurđevića su svjedoci građani Pljevalja jer je mišljenje naroda najbolja kritika nečijeg rada”, rekao je Radunović “Vijestima”.

Iz Pokreta za promjene za “Vijesti” su kazali da nijesu učestvovali u organizaciji protesta u Pljevljima i da ne stoje iza šovinističkih parola.

“Smatramo da je Crna Gora građanska i multietnička država, u kojoj ne smije dominirati jezik podjela i mržnje, koji nam je bio nametnut od strane prehodnog režima, a koji je i danas prisutan, i koji potpiruje DPS”, kazao je “Vijestima” portparol PzP-a Nikola Bajčetić.

Iz Demokratske Crne Gore poručili su da se u saopštenju pljevaljskih partija jasno navodi da veze nemaju sa okupljanjima.

Portparol SDP-a Mirko Stanić tvrdi da te partije zapravo stoje iza svakog šovinističkog okupljanja u Crnoj Gori. U saopštenju je naveo da su u istom kolu i Nova srpska demokratija i Demokrate, u borbi da Bošnjak ne bude šef policije.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kazao je da su se čule šovinističke poruke sa protesta zbog izbora Đurđevića.

Bošnjačka stranka, SD i DPS osudili su “izlive šovinizma” sa protesta i pozvala nadležne da procesuiraju aktere govora mržnje.

Ima li raspirivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje

Bjelopoljsko Više državno tužilaštvo ispituje da li je neko od okupljenih ispred pljevaljske policije počinio krivično djelo koje se može dovesti u vezu sa raspirivanjem nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Rekli su da su upoznati sa dešavanjima ispred pljevaljske policije, gdje je dio okupljenih, između ostalog, skandirao i „Ustala je Sparta srpska, neće ovo biti Turska“… „Dežurni tužilac je u komunikaciji sa CB Pljevlja, koji preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti, te da će se po pribavljanju dokaza i potrebnih obavještenja ovo tužilaštvo izjasniti da li u radnjama nekog lica ima elemenata krivičnog djela iz nadležnosti ovog tužilaštva“, odgovorila je „Vijestima“ tužiteljka Tanja Nišavić.

Idealan svjedok saradnik

Novica Stanić je ocijenio da bi Đurđević bio idealan svjedok saradnik. Objasnio je da bi ga podržao za načelnika Centra bezbjednosti Pljevlja ako razotkrije ko je pisao šovinističke grafite u Pljevljima i polomio stakla na prostorijama Islamske zajednice u istoj opštini.

I predsjednik Opštinskog odbora DNP-a Vladislav Bojović, kazao je da je ključni razlog zbog čega se ta partija protivi izboru Đurđevića za načelnika CB Pljevlja – činjenica da je on DPS vojnik i poslušnik bivšeg režima.

Abazović: Osuđujem šovinističke i nacionalističke poruke

Abazović je juče rekao da osuđuje šovinističke i nacionalističke parole koje su se od manje grupe ljudi čule tokom protest u Pljevljima.

Istakao je da podržava proteste ispred CB Pljevlja ukoliko se organizuju zbog profesionalnog propusta direktora policije i novoizabranog načelnika: “Ali ako neko zbog svog nacionalnog, političkog ili vjerskog opredjeljenja biva neprihvatljiv za određenu grupu ljudi, to je apsolutno neprihvatljivo. Dodao je i da država neće funkcionisati tako što će udovoljavati određenom broju političkih opcija kojima se ne sviđaju neka imenovanja.

Ombudsman: Procesuirati one koji izazivaju mržnju

Ombudsman Siniša Bjeković saopštio je da posljednji slučaj iz Pljevalja ozbiljno opominje i poziva na reakciju protiv ugrožavanja međuvjerskog i nacionalnog mira, koji čine srž i osnov stabilnosti Crne Gore.

On je kazao da šovinističke i diskriminatorne poruke usmjerene protiv pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori predstavljaju nedopustivu i opasnu retoriku koja podstiče dalje podjele u društvu, čemu se institucija Zaštitika snažno protivi i poziva na procesuiranje pojedinaca koji su izazvali incident.

