Dva odbornika DPS-a podržala raspravu o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti

Današnja vanredna SO Pljevlja na kojoj su odbornici trebalo da raspravljaju o Zakonu o slobodi vjerospovjesti odložena je za ponedeljak 3. februara, zbog nedostatka kvoruma, jer je Skupštini prisustvovalo 17 odbornika, 15 iz opozicionih redova i dva odbornika DPS- a: Srđan Pivljanin i Predrag Cvijović. Ranije su iz vladajuće koalicije DPS-SD-BS, saopštili da njihovi odbornici neće prisustvovati zasijedanju.

Predsjedavajući Skupštinom Božidar Bajić, odbornik Pokreta za Pljevlja, objasnio je da je Skupštini podnijeta inicijativa od strane građana, a koju su podržali odbornici opozicije, za sazivanje Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o Zakonu o slobodi vjerospovijesti.

„Predsjednik SO Pljevlja, Dragiša Sokić, uz pomoći Igora Golubovića koji je smatrao da tema ne zaslužuje da se o njoj raspravlja – nije želio da zakaže sjednicu niti da omogući da radna tijela daju mišljenje o inicijativi građana“, kazao je Bajić. Bajić je dodao da je Danijel Živković, predsjednik kluba odbornika DPS-a najavio odsustvo vladajuće većine iz razloga što smatraju da su nenadležni da se bave ovom temom.

Božo Knežević, student šeste godine medicine, jedan od najboljih studenata sa ovih prostora već duže vrijeme, kazao je da on i Milinko Gazdić, kao nosici inicijative građana, prisustvuju isključivi kao Pljevljaci, građani Crne Gore, a ne kao pripadnici bilo koje političke partije, niti organizacije.

– Za to su nam podršku dali 350 punoljetnih građana koji takođe ni po kom osnovu nisu usko politički angažovani. Na ovaj način bih da odbacim bilo kakvu tvrdnju iz bilo kakvih nemuštih i poluanonimnih saopštenja da smo mi politički angažovani. Mi smo iskoristili proceduru koja nam kao građanima pripada da podnesemo inicijativu za sazivanje Skupštine koja će se izjasniti o Zakon o slobodi vjeroroispovijesti koji je ovih dana uzdrmao našu zemlju. Mi smo poštujući prvu instancu procedure podnijeli inicijativu o očekivanju da će predsjednik SO Dragiša Sokić sazvati sjednicu onako kako to po zakonu i pravu pripada. Na žalost predsjednik lokalnog parlementa gospodin Dragiša Sokić, ne samo da nije sazvao sjednicu već nas kao građane nije obavijestio pismenim putem uz adekvatnu pravnu pouku da sjednica nije i neće biti zakazana. Iskoristili smo drugu instancu pa smo sami kao nosioci inicijative odlučuli da zakažemo sjednicu lokalnog parlamenta. Zahvaljujemo odborniku Bajiću koji je prihvatio da predsjedava Skupštinom, sekretarki Emini Brković, odbornicima koji prisustvuju zasijedanju i ono što nam je naročito zadovoljstvo je što su nas, uprkos brojnim spekulacijama, koje ovih dana kruže, danas ovde podržala dva odbornika vladajuće koalicije.Kao građani, kao ljudi i Pljevljaci njima dugujemo veliku zahvalnost jer su oni pokazali da ovde nema politike u politikantskom smislu, već je riječ o vitalnom interesu ne samo za Pljevljake, nego za sve građane Crne Gore, naše države, i da su tu da saslušaju prije svega šta građani imaju da im poruče – istakao je Knežević.