„SRPSKO SRCE JOHANOVO“ VESELINA DŽELETOVIĆA ZAVRIJEDILO OGROMNU PAŽNJU PLJEVLJAKA

U organizaciji Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“, a u prepunoj sali Skupštine opštine Pljevlja, predstavljena je knjiga „Srpsko srce Johanovo“, autora Veselina Dželetovića – čovjeka koji je svjedočio istinu o albanskim zločinima nad srpskim civilima i ilegalnoj trgovini organima.

Ovo potresno svjedočanstvo o stradanju Srba u „Žutoj kući“ ukazuje na primjere nečovještva, ali i postavlja putokaze časnim ljudima kojima su najbitniji čast, vječna istina i Božija pravda.Dželatovuć je kazao da je najstrašnije što su se zločini dešavali u vrijeme mira, u prisustvu KFOR, te da se sa Kosmeta 528 Srba vode kao nestali, oko 300 ljudi sa poznatim imenom i prezimenom kidnapovano je, pod stražom čuvano u Žutoj kući, da bi ih vodili i uzimali bubrege i srce. Kazao je da su na isti način stradali i Albanci lojalni Srbiji, da su ubijali Albance svjedoke, iz jedne kuće i po šestoro kada je bio u zatvori Tači, miljenik Zapada.

U svom nadahnutom obraćanju prisutnoj publici Dželetović je izrazio žaljenje zbog mišljenja pojedinih Srbi koji su zavedeni zapadnom propagandom i koji kažu da su Srbi izgubili Kosovo i Metohiju.

„Kosovo i Metohija se nalaze u genima svakog Srbina. Dole je sve naše, dole su naši manastiri, dole je Pećaršija, dole su livade koje mirišu na Srbe. I, zato vam kažem da će Kosovo biti srpsko dok je sunca i meseca, čim se promeni konstelacija snaga u svetu, mi ćemo ponovo biti na oslobođenom Kosovu i Metohiji“, poručio je Dželetović.

Prisjećajući se poslijeratnih dešavanja na prostoru Kosmeta, on je ukazao i na junačko držanje italijanske novinarke i spisateljice Marije Line Veke koja je o svom trošku odvela 200 srpske djece sa Kosova i Metohije u Rim kako bi vidjeli šta znači život „van bodljikave žice“.

„To je žena koja je prva progovorila o pogubnoj radijaciji na Kosmetu, i sudbini 3.000 italijanskih vojnika koji su zaraženi. Ona mi je rekla jednu veliku istinu da je zločin zaokružen ćutanjem. Svako ko ćuti o zločinu, on je saučesnik u tom zločinu. Mi Srbi nemamo više prava da ćutimo o zvjerstvima. Ćutali smo o Jasenovcu, o jamama hercegovačkim, a sve zbog „bratstva i jedinstva“. Nemamo više prava, zabranjeno nam je, da ćutimo i da opraštamo. Ne možemo mi opraštati u ime žrtava. Samo žrtve i Bog mogu da oproste“, ističe Dželetović i optužuje međunarodnu zajednicu da je ostala nijema pred čerečenjem jednog naroda, ukazujući, još jednom, da upravo zbog toga mi ne smijemo da ćutimo o zločinima.

I zato je roman „Srpsko srce Johanovo“, kao istinita priča o bogatom Njemcu kome je u „Žutoj kući“ na sjeveru Albanije presađeno srce srpske žrtve, a koji potom dolazi na Kosovo u potrazi za odgovorima na svoje neobjašnjive vizije, neobično važno svjedočanstvo koje se bori protiv zaborava zločina, priča koju je srpski narod, kako kaže Dželetović, saznao samo zahvaljujući Božijom promisli.

Dželetovića, koji je rođen u Lipljanu, ova priča je potresla je do srži, zbog čega je napisao poemu za dva sata.

„I dan danas se pitam da li sam ja to napisao, ili mi je neko diktirao. U meni se taj bol taložio, nagomilavao, i to je izletelo iz mene kao erupcija“, rekao je on.

Na zahtjev velikog broja ljudi, koji su je pročitali te gorke stihove i bolnu istinu, Dželetović je iste pretočio u roman.

Roman “Srpsko srce Johanovo” doživeo je 26 izdanja (trenutno je u pripremi 27) i preveden na engleski, ruski, francuski, njemački, makedonski, slovački, jermenski, italijanski, rumunski, japanski i grčki jezik. U toku je prevod na kineski jezik. Trenutno se snima film HARVEST (ŽETVA) po ovom romanu čiji je producent Bandur filma a koproducenti su iz Holivuda.

O romanu i, generalno, književnom opusu Veselina Dželetovića, govorila je direktorica Biblioteke Bojana Đačić.

Ona je istakla da je čitajuću Veselina Dželetovića shvatila da je njegovo literarno djelo ogromna baština iskustva, rodoljublja, vjere, bogoljublja i čovjekoljublja.

„Izuzetna sposobnost shvatanja i stvaranja istorijskih sinteza o stradalnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, beskrajno široko gledište o dešavanjima na Svetoj Srpskoj zemlji, topla očinska, poetska i prozna riječ, mnoštvo imena, mjesta, raznih kolorita i atmosfera – svako ko uroni u Veselinove knjige naći će odgovore na mnoga pitanja, a kroz njih će shvatiti svoju i sudbinu srpskog naroda“, kazala je, između ostalog, direktorica Đačić.

Na molbu Veselina Dželetovića, prisutnima su se obratili zdravičar Milovan-Miro Đačić kao i učenici Srednje stručne škole Ana Tošić i Danilo Lekić koji su recitovali stihove ove potresne, ali za srpski narod od neprocjenjivog značaja važne – poeme.