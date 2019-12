Džomić: Sprema se politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti

„OČEKUJEM JOŠ GORA RJEŠENJA“

Protojerej-stavrofor Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) Velibor Džomić saopštio je večeras da sprema se neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti.

On je to rekao komentarišući to što je Vlada Crne Gore utvrdila inovirani tekst Predloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

„Lično, očekujem još gora rešenja u tzv. inoviranom tekstu Predloga zakona od onih koja su se 16. maja našla u Predlogu zakona. Nisam prorok, ali se vidi da se sprema do sada neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti“, kazao je Džomić.

On je istakao da u ovom momentu u MCP imaju samo javnu informaciju o utvrđivanju „inoviranog“ Predloga zakona i izjavu potpredsjednika Vlade, Pažina, ali ne i, kako su ga krstili, „inovirani“, Predlog zakona tako da sadržaj teksta Predloga zakona nije moguće sada komentarisati.

Džomić je kazao da od momenta usvajanja mišljenja Venecijanske komisije 24. juna do 5. decembra, dakle za pet i po mjeseci, nije im prikazana nijedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene preporuke Venecijanske komisije.

„Pravni savjet Mitropolije i Eparhije Budimljansko-nikšićke je 27. novembra zvanično dostavio Vladi Primjedbe na Predlog zakona. U tom tekstu su na 92 stranice pravno, činjenično i civilizacijski osporavane brojne odredbe Predloga zakona. Odgovor na te Primjedbe, kao ni na one na Nacrt zakona od 2015. godine, nismo dobili. Nisam siguran ni da su ih pročitali“, kazao je Džomić.

On je rekao da od dijaloga, nije bilo ni ”d” osim jednog sastanka 26. novembra u Mitropoliji na kome su predstavnici Vlade na čelu sa potpredsjednikom Pažinom uslovljavali razgovor i pokušali da ga svedu isključivo na preporuke iz mišljenja Venecijanske komisije.