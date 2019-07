“Eko – bajka” ustanova za ponos

Dječji vrtić nije samo mjesto gdje djeca provode vrijeme dok su njihovi roditelji na poslu, već mjesto gdje stiču znanja i iskustva važna za dalji život. O djeci brine profesionalni i stručni tim vaspitača koji kroz razne aktivnosti podstiče djecu na učenje i razvijanje fizičkih, psihičkih i emocionalnih mogućnosti. Zato je igra najvažniji dio njihovog odrastanja jer tada djeca spontano, opušteno i u interakciji s drugima stiču različita znanja i vještine, brže se osamostaljuju, postaju spretnija, maštovitija, odgovornija.

Pljevlja s razlogom mogu da budu ponosna na vrtić “Eko bajka” koji je iz godine u godinu sve uspješniji što potvrđuju brojne nagrade i uspješni nastupi na manifestacijama, karnevalima…

Abela Popović, direktorica JPU “Eko – bajka”, priča o radu u ovoj ustanovi u kojoj je skoro 20 godina na čelu. Sa puno ljubavi i entuzijazma ističe da radi posao koji voli i koji je ispunjava.

– Svakim danom uživam u društvu djece, srećna sam kada vidim njihova nasmijana lica, kada vidim da uživaju.Tolstoj je o svom iskustvu u vrtiću kazao „zar nisam onda dobio sve što ispunjava moj život i to tako mnogo i tako brzo da ni stoti dio toga nisam stekao u čitavom svom životu. Od petogodišnjeg djeteta do mene sada je samo jedan korak, a od novorođenog djeteta do petogodšnjeg je strahovito rastojanje“. Mnogi stručnjaci govore o važnosti predškolskog obrazovanja, poput dr Ranka Rajovića, osnivača NTC programa za djecu, koji na seminarima ističe da što dijete propusti do pete godine, to kasnije ne može nadoknaditi, pojašnjava Popović.



Kada su u pitanju smještajni kapaciteti kao i ishrana u vrtiću „Eko- bajka“ roditelji i djeca ne bi trebalo da brinu, poručuje Popović.

– Pratimo savremene trendove pedagoške teorije i prakse i svakim danom sve više napredujemo. Svake godine u toku raspusta otklonimo nedostatke, gdje je to potrebno. Što se ishrane tiče trudimo se da djeci svakodnevno obezbjedimo ishranu sa što više voća, a manje šećera. Nismo do sada dobili ni jednu lošu ocjenu od inspekcija koje kontrolišu naš rad, počev od sanitarne, javnog zdravlja. Od Zavoda za školstvo dobili smo desetke za postignuća djece i za timski rad i po tim ocjenama najbolja smo predškolska ustanova u Crnoj Gori – navodi Popović.

Iako se svake godine u Pljevljima rađa manji broj djece, u vrtiću „Eko bajka“ iz godinu u godinu upisuje se veći broj djece.

– Kada su djeca počela da kreću u školu sa šest godina, strahovali smo da nećemo imati dovoljno djece u vrtiću, pa smo počeli da popularišemo ovaj vid predškolskog obrazovanja učešćem u medijima, te su tako roditelji počeli da shvataju koliko je bitno da djecu upisuju u vrtić, pa i kada nisu zaposleni. Tako je u 2018/19. godini u „Eko – bajku“ upisano oko 700 djece raspoređenih u 25 vaspitnih grupa u matičnoj jedinici, u vaspitnim jedinicama „Lane“, na Žabljaku, u osnovnim školama u Odžaku i Kominima, kao i vaspitnoj jedinici „Osmijeh“ koja je otvorena ove godine radi rasterećenja matične jedinice, a naredne godine planiran je i završetak vrtića na Gukama – naglašava Popović.

S.Z.

Predan, marljiv i stručan rad osoblja daju zapažene rezultate

Od 90 zaposlenih u vrtiću, 35 je vaspitača, 25 medicinskih sestara i pet pripravnica koji brinu o mališanima na najbolji način.

– Zahvalna sam cjelokupnom osoblju na predanom radu koji pokazuju. Da nije njihovog timskog rada ne bi ni bilo ni ovakvih rezultata. Samo ljubav prema djeci i poslu koji obavljuju mogu nadomjestiti njihov popodnevni rad sa djecom za vannastavne aktivnsti za koje nisu plaćeni, a koje vaspitači rade sa puno ljubavi i strpljenja – ističe Abela Popović i dodaje da je saradnja sa roditeljima odlična što je veoma bitno za dobrobit djece.

– Ako dijete osjeti negativan stav roditelja i ono se teže adaptira. Svako dijete je različito, neko se lako adaptira, a neko plače po mjesec. Nije bilo djeteta da se nije adaptiralo u vrtiću samo ako su roditelji uporni – tvrdi Popović.

Raznovrsnost manifestacija ovog vrtića u kojim učestvuju djeca sa vaspitačima čine da im boravak ostane u najljepšoj uspomeni.



Na XVI međunarodnom festivalu tradicionalnih igara i modernog plesa, koji je održan 30. i 31. maja u Požarevcu, mališani vrtića” “Eko bajka” osvojili su u tradicionalnom plesu Srbije nagradu za najbolji scenski nastup i rekonstrukciju kostima, a u tradicionalnom plesu Crne Gore nagradu za najbolji scenski nastup i u modernom plesu Laureat festivala. Mališani ove ustanove bili su jedini predstavnici iz Crne Gore. Prošle godine na ovom takmičenju mališani ovog vrtića osvojili su laureat za folklor i moderan ples.

Mališani ove ustanove imali su zapažen nastup 1. juna na manifestaciji „Rastimo uz ples“ na trgu u Podgorici gdje su učestvovale sve predškolske javne i privatne ustanove iz Crne Gore.

Na istoj manifestaciji „Rastimo uz ples“ 400 mališana ukrasilo je 7. juna Trg „13, jul“ u Pljevljima pokazujući da su djeca najveće bogatstvo. Cilj ove manifestacije je razvoj psihomotornih sposobnosti djece kao i njihova socijalizacija. Gost manifestacije bio je Šanta Panta.

Pored ovih aktivnosti za djecu vrtića od tri godine do polaska u školu časove engleskog jezika od pretprošle godine predaje Milica Baltić, profesorica engleskog jezika, koja dolazi dva puta nedeljno.

„Zvezdani gaj“ kumovao „Eko – bajci“

Vrtić „Eko- bajka“ nosi ovo ime od 2007. godine.

– Željeli smo da djecu u najranijem uzrastu vaspitavamo u ekološkom duhu, jer je i programom bilo predviđeno. Kontaktirali smo vrtić „Zvezdani gaj“ iz Beograda, oni su nam predložili ovo ime i danas smo prepoznati po ekološkim aktivnostima u koje smo uključili našu djecu. Vodimo djecu u obilazak grada da sama uoče šta valja, a šta ne. U našem dvorištu je pravi mali park u kojem zajedno sa djecom gajimo cvijeće i za koji svaki godine dobijamo nagrade od Sekretarijata za uređenje prostora – ističe Popović i dodaje da ove godine učestvuju u međunarodnom projektu za dobijanje ekološke zastave. Taj projekat zahtijeva da sve ekološke aktivnosti u vrtiću budu postavljene na sajtu vrtića.

Jedinstven koncert mališana i Gradskog tamburaškog orkestra „Pljevlja“

U dvorištu vrtića „Eko- bajka“ 11. juna 80 mališana na koncertu sa Gradskim tamburaškim orkestrom „Pljevlja“ održali su koncert na kome su pored poznatih dječijih pjesmica pjevali i sevdalinke. Na oduševljenje publike na koncertu su pored mališana učestvovali hor mama i vaspitačica.

Po riječima Abele Popović, direktorice vrtića „Eko – bajka“ koncert je zajednička ideja sa Gradskim tamburaškim orkestrom „Pljevlja“ koji su sa mališanima i vaspitačicama spremali program od februara.

– Cilj nam je bio da se djeca pored dječijih pjesmica koje uče u vrtiću upoznaju i sa tradicionalnim pjesmama i muzičkim instrumentima – kazala je Popović.

Tekst objavljen u Pljevaljskim novinama 15. juna 2019. godine