Ekolog Vaso Knežević upozorava: Zagađene vode dolaze preko Vezišnice i Mjedeničkog potoka

Rijeka Ćehotina od svog izvora pa do gradskog jezgra izuzetno je čista ali još uvijek veliko zagađenje u nju dolazi od voda iz kopova Rudnika uglja, kao i preko rječice Vezišnice i Mjedeničkog potoka. Ekolog Vaso Knežević upozorava da vode koje se ispumpavaju iz kopova Rudnika uglja ne pričinjavaju hemiska zagađenja, već isključivo izazivaju mućenje vode. Sa druge strane ozbiljna hemiska zagađenja dolaze preko rječice Vezišnice, odnosno preko Paleškog potoka, preko koga se slivaju vode sa deponije pepela i šljake Maljevac. Preko Mjedeničkog potoka vrši se zagađenje Ćehotine, jer se ovim tokom slivaju opasne materije iz Rudnika olova i cinka „Gradir Montenegro“.

Pitanje deponije Maljevca i pitanje Paleškog potoka još uvjek nije riješeno. Ozbiljna zagađenja Ćehotine dolaze iz tog pravca u rijeku Vezišnicu koja se potom uliva u Ćehotinu. Drugi vodotok kojim dolazi zagađenje je Mjedenički potok – kaže Knežević za „Dan“.

On je pojasnio da je na toku rijeke Ćehotine od grada prema granici sa Republikom Srpskom, planinska rijeka Voloder od velike koristi jer ona na svom toku nema zagađivača i donosi veoma čistu vodu najvećoj rijeci u Pljevljima.

Voloder u poslednje vrijeme, sa svojom vodom, smanjuje zagađenje Ćehotine na ovom djelu, kazao je Knežević i dodaje da svi ti manji riječni tokovi, koji nemaju zagađivače, mnogo znače za kvalitet vode u Ćehotini.

Ističe i da je veliki pomak poslednjih godina urađen odvođenjem fekalne kanalizacije iz Ševarskog polja u Postrojenje za prečišćivanje otpadnih voda u Židovićima, pa se kanalizacija više ne uliva u korito rijeke Breznice.

– Ove godine, na kraju toka Breznice, odnosno na njenom ušću u Ćehotinu, možemo da vidimo dno ove rječice. Prethodnih godina to nije bilo moguće. Situacija je bila izuzetno loša. Sada je napravljen veliki pomak na zaštiti Breznice ali i Ćehotine – kaže Knežević uz pojašnjenje da se sada u tom dijelu grada, na obalama Breznice može praviti neka parkovska ili druga površina.

Poslednji veći ekološki incident bio 27. juna

Kada je u pitanju rijeka Vezišnica, poslednji veći ekološki incident desio se 27. juna. Tom prilikom došlo je do naprsnuća cijevi i isticanja određenje količine hidromješavine pepela i šljake sa jedne od linija, što je dovelo do zamućenja rijeke Vezišnice i odliva opasnih sadržaja, kako u Vezišnicu, tako i u Ćehotinu. Da bi se izbjegle teže posledice linija kojom je vršen odvod pepela i šljake na deponiju Maljevac je isključena. Pritom su iz vještačke akumulacije u Otilovićima ispuštane veće količine vode, kako bi se povećao vodostaj Ćehotine. Iz Elektroprivrede Crne Gore je tom prilikom poručeno da žale zbog nemilog događaja u očekivanju da nakon preduzetih mjera i aktivnosti neće doći do negativnog uticaja na životnu sredinu.

Knežević napominje i da je kvalitet vode u gornjem toku Ćehotine, odnosno od izvorišta do gradskog jezgra Pljevalja dobar i da taj tok rijeke treba zaštiti. Pritom se treba boriti da se kvalitet vode u donjem toku rijeke popravi, što zahtijeva nova ulaganja u zaštitu vodotoka.

Poslednjih godina, nakon rekultivacije deponija jalovine rude olova i cinka u rudarskom naselju Gradac, situacija se popravila i u doljnjem toku rijeke. Knežević napominje da zagađenje u tom djelu posebno dolazi do izražaja u sušnim mjesecima.

– Ispuštanje opasnih materija u vodotoke posebno je opasno u momentu kada je vodostaj nizak – zaključio je Knežević i istakao da je tada neizbježno izazivanje pomora ribe.

Izvor-dan