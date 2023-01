Ekolozi poručili: U rješavanje ekoloških problema uključiti struku, a ne politiku

Mišljenja sam da u rješavanje ove problematike treba uključiti više struku i nauku i da problem ne smiju rješavati političarij jer su oni „prolaznog tipa“, za razliku od ljudi od struke i nauke, kaže ekolog Vaso Knežević

Predstavnici ekoloških udruženja u Pljevljima jučerašnju posjetu predstavnika Vlade Crne Gore toj opštini ocijenili su kao dobar početak, ali su istakli da će dalji potezi pokazati da li se radi o običnom političkom marketingu ili o ozbiljnoj namjeri da se problemi rješavaju. Naglašavaju i da u rješavanje ekoloških problema u Pljevljima treba da se uključe ljudi od struke.

U Ekološkom društvu „Breznica“ zadovoljni su što su ekološki problemi konačno u fokusu javnosti i što postoji jasan dogovor šta se može odmah raditi, a šta treba raditi dugoročno kako bi se situacija u Pljevljima popravila.

– Dopremanje određene opreme, subvencionisanje računa za električnu energiju, kao i subvencionisanje drugih pozitivnih aktivnosti, dobre su kratkoročne mjere. Spremnost predstavnika Vlade da se iste realizuju izuzetno je dobar znak. Isto tako je dobar potez da se toplifikacija Pljevalja proglasi za prioritet države Crne Gore – kazao je izvršni direktor „Breznice“ Milorad Mitrović i istakao da je toplifikacija projekat kojim se problemi rješavaju.

On je nahlasio da se svim tim mjerama ne pomaže Pljevljima, već se na taj način vraća dug prema Pljevljima.

Ekolog Vaso Knežević kaže da su predstavnici Vlade pokazali spremnost za rješavanje problema aerozagađenja, a ugalj je prepoznat kao glavni problem.

– Mišljenja sam da u rješavanje ove problematike treba uključiti više struku i nauku i da problem ne smiju rješavati političari, jer su oni „prolaznog tipa“, za razliku od ljudi od struke i nauke. Rješavanje problema ne bih vezao samo za toplifikaciju, već bi trebalo da se nađu i alternative. Ona je najviše značajna zbog isključivanja većih kotlarnica u centru – rekao je Knežević.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je juče razgovarao sa predstavnicima pljevaljske bolnice i energetskih kompanija, poručio je da je neophodno što prije reagovati kako bi se situacija u Pljevljima popravila.

Mi smo govorili o dvije vrste pomoći. Jedna je urgentna i počela je da se sprovodi, to su prečišćivači vazduha. To nije mjera koja će riješiti problem, ali nam je vrlo bitno da bolnice, škole, vrtići, pa i domaćinstva, dobiju prečišćivače vazduha. Subvencioniraćemo cijenu električne energije, dijelićemo i maske. Sve to nije rješenje za Pljevlja i do sledeće grejne sezone mora se naći trajnije rješenje. Zajednička radna grupa trebalo bi sve da precizira, kako bi Vlada donijela odluke u tom pravcu. Jedna odluka je da se toplifikacija Pljevalja proglasi javnim interesom – kazao je Abazović.

Pored premijera Abazovića, Pljevlja su juče posjetili i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, kao i predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine.

Da je situacija u Pljevljima izuzetno teška i dramatična juče se moglo vidjeti i po činjenici da je dječije odeljenje u pljevaljske bolnice bilo puno beba starosti do jedne godine.

Uglavnom se radi o bebama do godinu starosti sa respiratornim infekcijama – kazao je direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović.

Izvor-dan.me