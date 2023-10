Jesen je tek počela, ali nije prerano da vidimo kako će izgledati zima, pogotovo imajući u vidu činjenicu da može da bude drastična od prethodnih godina, i to sve zbog meteorološkog fenomena El Ninjo. Ova zima će biti prva u poslednjih nekoliko godina kada će se osetiti posledice klimatskih pojava, što ima veliki uticaj na vremenske prilike tokom najhladnijih meseci u godini.

El Ninjo je jedna od tri faze južne oscilacije, koja prati promene temperature vode u Tihom okeanu. Ova faza nastaje kada temperatura okeana tokom dužeg vremenskog perioda budu iznad prosjeka.

Prema podacima Nacionalnog centra za okeane i atmosferu (NOAA), El Ninjo je ove godine počeo u junu, a očekuje se da će ove zime biti posebno jak i da će trajati barem do početka proljeća 2024. godine.

Njegov hladni pandan – La Ninja, imao je glavnu ulogu u zaštiti tri zime širom Sjedinjenih Američkih Država, održavajući jug suvim, dok su djelovi Zapada bili pod bijelim pokrivačem.

Kako bi mogla izgledati ova zima?

Ne postoje dvije iste El Ninjo zime, ali mnoge imaju zajedničke trendove temperature i padavine.

Jedan od glavnih razloga je položaj mlazne struje, koja se često pomera na jug tokom zime El Ninja. NOAA navodi da ova promjena obično donosi vlažnije i hladnije vrijeme na jugu, dok sjever postaje suvlji i topliji.

Pošto je mlazna struja u suštini rijeka vazduha kroz koju protiču oluje, one mogu da se kreću preko juga sa povećanom učestalošću tokom zime El Ninja. Više oluja znači više padavina, i to obično od juga do jugoistoka.

Kombinacija hladnijeg vremena i čestih padavina takođe može povećati šanse da na jugu dođe do ledene kiše, susnježice i snijega.

El Ninjo obično dovodi do blaže zime na sjeveru, od sjeverozapada Pacifika do Stenovitih planina. Pojedinačne oluje i dalje mogu da se formiraju i donesu ektremnu hladnoću ili jak snijeg u ovoj regiji, ali to su rijetki slučajevi.

Ovo bi bila loša vijest za djelo Srednjeg zapada koji se takođe suočava sa ekstremnim nivoima suše, kao i za sniježni pokrivač na sjeverozapadu Pacifika, koji je uzgred rečeno ključni izvor vode za region.

Zimski obrasci El Ninja nisu česti u Kaliforniji, na jugozapadu i sjeveroistoku.

Učestalost oluje i porast padavina širom Kalifornije i djelo jugozapada mogu zavisiti od ukupne jačine El Ninja. Jači El Ninjo može dovesti do brojnijih oluja, kiše na niskim nadmorskim visinama i snijegom na planinama, dok bi slabija verzija ovog fenomena mogla da „osuši“ jugozapad.

Ipak, osvrtom na prošlom zimu El Ninja može da se izvuče prognoza kako bi predstojeća zima mogla da izgleda.

Između 2018. i 2019. godine, El Ninjo je bio slabiji i zabilježeno je nekoliko značajnih oluja, poput jedne u decembru. Te sezone bilo je najviše padavina ikada zabilježenih na kopnu, a takođe u većem dijelu istočnog dijela zemlje zabilježene su temperature iznad prosjeka.

Prema podacima NOAA, snažan El Ninjo učinio je zimu između 2015. i 2016. godine najtoplijom, ikada zabilježenom. Međutim, topla zima nije sprečila velike sniježne oluje, uključujući smrtonosnu meću koja je zaustavila putovanja na istočnoj obali.

Zima 2009. i 2010. godine bila je prilično hladna širom južnih i centralnih Sjedinjenih Američkih Država, a veoma vlažno i sniježno je bilo duž istočne obale, navode podaci NOAA. Ta zimska sezona bila je poznata po velikim mećavama koje su zahvatile sjeveroistok zemlje.

Izvor-cdm