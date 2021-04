Elektronski upis brucoša u junu

Prorektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Veselin Mićanović kazao je u razgovoru za Dan da je fakultetima naloženo da u drugoj polovini juna započnu pripreme za elektronski upis brucoša. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Danu je saopšteno da je u pripremi novi elektronski upis maturanata, putem kojeg će kandidati imati mogućnost da bez prilaganja dokumentacije izvrše odabir fakulteta.

Podaci o kandidatima preuzimaće se na osnovu jedinstvenog matičnog broja osnovni podaci o licu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, dok će podatke o ocjenama i uspjehu tokom četiri razreda srednje škole preuzimati iz informacionog sistema crnogorskog obrazovanja.

“Ministarstvo je zaduženo za pripremu elektronskog upisa i sve teče po planu. Naložili smo fakultetima da izvrše pripreme i utvrde rokove za prijemne ispite, tamo gdje je to jedan od uslova za upis. Novi elektronski ispit će od ove godine biti u primjeni na državnom univerzitetu, a od naredne godine se očekuje i na privatnim fakultetima. Na taj način će kandidati moći da elektronski odaberu studijske program koji žele i na osnovu svojih ličnih podataka uđu u izbor. Upis maturanata se očekuje u drugoj polovini juna, a prijemni ispiti će se organizovati zavisno od fakulteta do fakulteta gdje je to propisano. Ne očekujemo da će doći do bilo kakvih pomjeranja termina zbog epidemiološke situacije”, ističe Mićanović.

Iz ministarstva su naveli da su zbog epidemio loške situacije još ranije započeli projekat izmjena elektronskih upisa brucoša. Ističu da u vrijeme pandemije procesi u obrazovnim ustanovama moraju biti prilagođeni mjerama propisanim od strane nadležnih organa.

“Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju jedan od izazova je i predstojeći upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na UCG na kome se godišnje upiše oko 3.500 brucoša. Podnošenje prijave se može realizovati kreiranjem usluge za podnošenje zahtjeva, koji bi se preuzeli iz Centralnog registra stanovništva. Ova elektronska usluga mora da bude kombinovana i da postoji mogućnost da se dokumenta predaju u ustanovama visokog obrazovanja, zbog toga što svi kandidati koji se upisuju nijesu završili srednju školu u Crnoj Gori. U sklopu aplikacije generisala bi se rang-lista i ugovor za svakog kandidata koji ima uslov za upis”, navode iz ministarstva.

Naglašavaju da elektronski upis planiraju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

“U evidenciji moraju biti i fakulteti na kojima će biti organizovan prijemni ispit, kako bi se i taj dio bodovao. Kako već imamo elektronske upise za predškolske ustanove, osnovno i srednje obrazovanje, ova aplikacija bi mogla da se kreira na sajtu upisi.edu.me”, kazali su iz ministartva.

Izvor: CdM