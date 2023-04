Elektrotehnički fakultet i Elektroprivreda Crne Gore obezbijedili studentima izuzetnu priliku za stručno usavršavanje

Kao rezultat dogovora Dekana Elektrotehničkog fakulteta, Prof. dr Saše Mujovića i čelnika Elektroprivrede Crne Gore, gospode Milutina Đukanovića, Nikole Rovčanina i Bojana Đordana, studentima Elektrotehničkog fakulteta se pruža jedinstvena prilika da budu na sedmodnevnoj praksi tokom trajanja remonta tri kapaitalna elektroenergetska objekta: TE Pljevlja (remont je u toku i trajaće do 01.06.2023.), HE Piva (tokom jula ili avgusta) i HE Perućica (u avgustu).



Troškove prevoza, smještaja, HTZ opreme i ishrane snosiće Elektroprivreda Crne Gore. Za stručnu praksu se mogu prijaviti studenti završne godine oba akademska studijska programa i studenti master

studija (svi master programi). Prijavu poslati do srijede, 26.04.2023.god. na e-mail adresu: jelovacmilos@ucg.ac.me



Napomena: Kod prijavljivanja za stručnu praksu u TE Pljevlja prednost će imati kandidati iz Pljevalja, zbog mogućnosti budućeg zaposlenja u TE.

