ELENA VEMIĆ DOBITNICA UWC STIPENDIJEGimnazija, oslonac za budućnost

Govorilo se i govori: ,,Gimnazija je mali univerzitet i prava dama“. Njenu bisernu ogrlicu čine uspjesi učenika i nastavnika ostvareni u tradiciji dugoj 122 godine. Jedan biser, prateći značenje svog imena, zasijao je posebnim sjajem. To je naša drugarica Elena Vemić, ovogodišnja dobitnica UWC stipendije. U dogovoru sa razrednom Ljiljanom Bajčetić priredili smo joj iznenađenje i uručili poklone koji će je zauvijek sjećati na zajedničke trenutke.

Elena je učenica drugog razreda. Dobitnica je diplome ,,Luča“ iz osnovne škole i đak generacije. U Gimnaziji je nastavila da niže uspjehe i brzo se istakla u znanju iz svih nastavnih predmeta. Bila je pobjednica na Državnom takmičenju iz istorije dvije godine, u školskoj 2021/2022 i 2022/2023. Bila je najbolja na Olimpijadi znanja iz biologije. Brojna su i različita takmičenja sa kojih je donosila zlatne medalje i pobjednička priznanja. Odlikuje je intelektualna radoznalost, visoka motivacija i strast za istraživanjem u različitim oblastima društvenih i prirodnih nauka.



Višestruko talentovana, Elena svira klavir, instruktor je plesa i nosilac braon pojasa u karateu. Istakla se u brojnim vannastavnim aktivnostima i volonterskim akcijama. Ozbiljna i odgovorna, posvećena onome što radi, vedrog duha, zabavna i prijateljski naklonjena, spremna da pomogne drugovima i doprinese zajedničkom radu i uspjehu – to je naša Elena.

Ostvareni uspjesi i lične osobine preporučile su je za kandidata Gimnazije na konkursu za dobijanje stipendije United World College. Nacionalna komisija je dodijelila dvije stipendije za Crnu Goru, a jedna je pripala Eleni. Dalje školovanje nastaviće u Mostaru, na engleskom jeziku. Steći će International Baccalaureate diplomu koja otvara mogućnost za studiranje na prestižnim svjetskim univerzitetima.Time je, još jednom, potvrdila svoju izuzetnost, ostvarila još jedan san. Ne samo svoj i svoje porodice, već i svih nas. Gimnazija je ponosna na nju. Sigurni smo da će Elena biti još jedan dragulj u kruni našeg grada i Crne Gore.

Očekivanja od budućnosti Elena je kratko prokomentarisala: ,,Čast mi je, veoma sam srećna što sam dobila UWC stipendiju. Iza nje stoji ogroman rad i zalaganje, od početka školovanja. Svjesna sam da će nova škola i sredina postaviti drugačije izazove, ali spremna sam. Raduje me što ću imati mogućnosti da stičem nova znanja i da se školujem u jednoj multikulturalnoj sredini, sa učenicima koji dolaze iz čitavog svijeta. Školovanje u Gimnaziji, njene profesore i drugove zauvijek ću pamtiti. Ovdje stečena znanja i podrška koju sam imala, moj su oslonac za budućnost. Nadam se da će biti još mnogo uspjeha kojima ćemo se zajedno radovati“.

Danas je bilo mnogo emocija, prepleli su se radost i tuga, ponos na zajedničke uspomene. Mi smo obećali Eleni, a ona nama – naše drugarstvo pobijediće kilometre i godine koji će nas razdvojiti: ,,Znamo da ćeš, kao i do sada, uzdignute glave i samouvjereno koračati kroz život, spremna da ostvariš sve ciljeve koje si postavila. Gdje god bila, šta god radila, znaj da te tvoji drugari čekaju u kabinetu istorije, spremni da im šapneš odgovor na pitanje naše razredne. Voli i budi voljena, a prije svega budi nam srećna.’’

Zauvijek tvoje,

II/1

Odjeljenski strješina

Ljiljana Bajčetić

