Eparhija Mileševska poklonila ambulantno vozilo Opštoj bolnici

Srpska pravoslavna crkva – Eparhija Mileševska donirala je danas Opštoj bolnici Pljevlja ambulantno vozilo. Vrijedna donacija je još jedan gest dobre volje i ljubavi Srpske pravoslavne crkve prema vjerujućem narodu pljevaljskog kraja i svim njenim građanima u teškim vremenima. Njegovo preosveštenstvo Episkop Mileševski gospodin Atanasije predao je ključeve mediciskoj direktorici OB Pljevlja dr Nataši Božović.

–Eparhija Mileševska veoma se raduje ulozi u narodu koju ima medicinski centar u Pljevljima. Imamo zajedničke aktivnosti i zajedničke teme, a to je pomoć narodu. Gospod naš Hristos je rekao „Ja želim da imaju život i da ga imaju u izobilju“. Vi služite upravo tome, a i crkva je za to, zato ona i postoji, kao prostor života i kao učiteljica života. Bavimo se istim stavrima na svoj način i Eparhija mileševska želi da vam zahvali za ono što se učinili i činite za ovo vrijeme teških iskušenja zdravstvenih u vrijeme epidemije korone i želim da Vam zahvalim u ulozi koju ste imali u odbrani svetinja, kada je to bilo ključno, kazao je Episkop mileševski Atatnasije.

Ispred Opšte bolnice Pljevlja Episkopu Atanasiju zahvalila se medicinska direktorica dr Nataša Božović.

–U ime Opšte bolnice Pljevlja i svih medicinskih radnika i svih građana Pljevalja želim da se zahvalim na ovoj vrijednoj donaciji na opštu dobrobit, kazala je dr Božović.

izvor pvportal