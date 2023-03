EPCG i Rudnik lani u plusu

Predsjednik borda Elektroprivrede Milutin Đukanović kaže da je za dva mjeseca od izvoza struje prihodovano 56 miliona eura

Elektroprivreda (EPCG), Rudnik uglja i Zeta Energy poslovali su pozitivno u prošloj godini, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) negativno, a u slučaju “Solar gradnje” (ESG) s obzirom na početna ulaganja i faktički start poslovanja u 2021/22. godini, finansijski benefiti očekuju se u narednom periodu.

Ovo je za “Vijesti” kazao predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović dodajući da će precizan rezultat poslovanja za ova preduzeća iz EPCG poslovne grupe pojedinačno biti poznat do predaje izvještaja Upravi prihoda i carina do 31. marta, kako je definisano Zakonom o računovodstvu.

” Postoje određene dileme kod zaključnih knjiženja, pa iz tog razloga ne bismo željeli da saopštavamo moguće netačne podatke. Bez obzira na konačne rezultate za 2022. godinu, već prvih dana 2023. godine EPCG grupa je ostvarila značajne finansijske benefite. Konsolidovani bilans EPCG grupe, shodno regulativama, treba da bude usaglašen i predat nadležnim organima do 30. juna ove godine”, kazao je Đukanović.

On je objasnio da, imajući u vidu strukturu EPCG grupe i okolnosti koje su karakterisale poslovanje u 2022. godini, dominantni faktori, na osnovu kojih se definiše i rezultat, su nepovoljna hidrološka situacija – rekordna suša, zbog koje su imali potrebu za većim uvozom.

”To po veoma visokim cijenama na berzi, a sve u kontekstu u kom smo među rijetkim evropskim energetskim kompanijama koje nijesu dobile državnu pomoć, niti su povećavale tarifu za aktivnu energiju za naše kupce. U posljednjem kvartalu prošle godine, kada je hidrologija bila nešto povoljnija, nijesmo do kraja crpili akumulacije, cijeneći da nam je prioritet spremniji ulazak u 2023. godinu. U 2022. godini smo, kao što je već rečeno, poslovali u veoma složenim okolnostima čija je dominantna karakteristika to što je, na nivou Crne Gore, kompletan teret energetske krize snosio energetski sektor, i to bez nepovoljnih efekata po građane”, kazao je predsjednik borda EPCG, dodajući da su zadovoljni ostvarenim.

Đukanović je naveo podatak da su u prva dva mjeseca ove godine od trgovine električnom energijom prihodovali više od 56 miliona eura, a ako se takav trend nastavi i ovog mjeseca imali bi situaciju da je EPCG, za 24 mjeseca kako je aktuelno rukovodstvo preuzelo upravljanje kompanijom, ostvarili neto profit od blizu 150 miliona eura.

”Ovo je naročito važno u kontekstu činjenice da se poslovna i hidrološka godina mimoilaze. Hidrologija je u ovom periodu znatno povoljnija u odnosu na početak 2022. godine, a smatramo da je dodatan razlog za optimizam to što, u narednom periodu, očekujemo i benefite od poslovanja ESG-a. Dugoročno, naročito nam u prilog ide to što smo, pokretanjem ESG i EPCG-Željezare, uz izlazak na berzu preko EPCG Beograd i, u perspektivi, neke filijale u nekoj od članica EU, otvorili mogućnost za disperziranje proizvodnje, čime bi se smanjila zavisnost i od hidrologije i od uglja, a kupoprodaja na berzi će se odvijati pod mnogo povoljnijim uslovima”, objasnio je Đukanović, dodao je da od ostalih projekata ističe projekat vjetroelektrane “Gvozd”.

On je zaključio da je EPCG grupa iz velike krize bez državne pomoći i opterećivanja građana izašla jača sa ogromnim potencijalom da pokrene cijelu privredu Crne Gore, što će se, između ostalog, vidjeti i kroz razvojne projekte i otvaranje šansi “za stotine, a možda i hiljade novih radnih mjesta”.

Poručio je i da je EPCG uspjela da sačuva stabilnost energetskog sektora, sigurno snabdijevanje svih potrošača, zadržala nepromijenjene cijene električne energije, i uplatila 30 miliona eura, po osnovu dobiti, u budžet.

”Prvi put poslije 40 godina EPCG je izgradila nove izvore električne energije. Vratili smo imovinu Željezare u državno vlasništvo, počeli realizaciju projekata vrijednih više stotina miliona eura i tako pokazali da je EPCG lokomotiva privrednog razvoja Crne Gore”, kazao je Đukanović.

CEDIS u gubitku zbog regulatorne obaveze

Kada riječ o minusu u poslovanju CEDIS-a valja imati u vidu, objasnio je Đukanović, dvije činjenice – prvo, da troškovi koje je odobrila Regulatorna agencija za energetiku za pokrivanje gubitaka u distributivnoj mreži, nijesu bili dovoljni za nabavku potrebnih količina.

”Zbog toga je CEDIS bio primoran da nabavlja električnu energiju po višim cijenama od odobrenih, tako da su mu i troškovi poslovanja veći od očekivanih. Drugo,shodno Zakonu o privrednim društvima, osnivač EPCG ima obavezu da sanira poslovne gubitke ćerke kompanije, ne samo da dijeli dividendu i plaća poreze. Zbog toga za ocjenu treba sačekati konačni finansijski izvještaj za prošlu godinu i precizne brojke”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je za pohvalu to što je CEDIS značajno smanjio gubitke u odnosu na neke ranije projekcije te da, uprkos logičnom minusu, posluje dobro kada se uzmu u obzir da cijene prema kupcima nijesu povećavane ni u domenu aktivne energije ni u dijelu koji se odnosi na mrežne usluge, što je dio računa koji dobija CEDIS.

Izvor-vijesti